CartelFi: fra meme-likviditet til passiv indkomst gennem 24/7 burn, deflationære belønninger

Meme-kryptovalutaerne har altid måder at dominere digitale aktivtendenser på.

Mens etablerede projekter som Dogecoin og Shiba Inu ikke kan vække investorinteresse, så ser CartelFi ud til at være klar til at lede flokken i det kommende opsving.

CartelFi er et nyt kryptoprojekt, der hævder at bygge bro mellem meme-tokens og decentraliseret finansiering (DeFi).

Tal indikerer robuste investortrang, med over $835.000 rejst under sit live-forsalg.

At omdanne inaktive memer til indkomstgeneratorer

Copy link to section

Kryptovalutamarkedet er stadig oversvømmet med meme-aktiver med tomme løfter og uklare brugssager i den virkelige verden.

CartelFi ser ud til at skide på denne tendens med massiv nytte: at vende meme-token-likviditet via automatiske token-burns og deflationære afkast.

Det revolutionerende projekt udnytter meme-likviditet og indsatspuljer til at forvandle digitale temamønter fra spekulative aktiver til pengemaskiner. Desuden lover CartelFi’s deflationsmekanismer daglige afkast.

På deres officielle hjemmeside står der:

Vores meme-centrerede likviditets- og staking puljer forvandler memes til pengeprintere, der låser op for titusindvis af milliarder af meme-mønter og frigiver den løs i DeFi-verdenen. Protokolgebyrer bruges til at brænde CARTFI-poletter, hvilket betyder, at dine kufferter altid er større, end de var i går. Du tjener, vi brænder, 24/7.

CartelFi kombinerer memekulturens virilitet med DeFis kernemekanismer – udspilning af belønninger, udbytteavl og kontinuerlige token-forbrændinger.

Denne tilgang øger efterspørgslen efter aktiver gennem knaphed og faste afkast.

CARTFI-indehavere vil nyde lukrative belønninger, hvor hvert token stiger i værdi over tid.

Cartel bevægelsen

Copy link to section

CartelFi er ikke bare en blockchain-platform, men en bevægelse.

Det ser ud til at demokratisere meme-mønter med sætninger som No more waiting. Ikke mere håb. Enten er du med, eller også er du ude.

CartelFi retter sig mod investorer, der er trætte af stagnerende meme-aktiver i deres wallets, mens de “med foldede hænder beder om 1000x.”

Kilde – X

I stedet for at spekulere i det næste virale projekt, præsenterede CartelFi et robust DeFi-økosystem, hvor meme-tokens aldrig er inaktive.

Dens deflationsmekanismer sikrer, at alle gebyrer og transaktioner bidrager til token burns for at skabe knaphed.

Bør du investere i CartelFi?

Copy link to section

CartelFi kan være en lukrativ mulighed for personer, der er interesseret i nyttebaserede meme-tokens, der giver passiv indkomst.

Det accelererende forsalg peger på urokkelig investortillid.

Den nuværende pris på $0,0305 kan være en perfekt indgang, da CARTFI sigter mod 1.000 gange vækst ved sin officielle debut.

Desuden vil early adopters få mere afkast, når tokenets værdi stiger i hver ICO-fase.

CartelFI’s skarpe budskaber og aggressive branding.

Det indeholder visuelle elementer, der blander finansiel drivkraft og popkultur.

Kilde – CartelFi

Sådanne funktioner vækker genklang hos den unge generation, der er interesseret i memes og nu interesseret i stabile økonomiske gevinster.

Du kan besøge hjemmesiden her for at deltage i CartelFis bevægelse for at “få dine meme-mønter til at fungere.”