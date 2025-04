USA er opstået som et af de største knudepunkter for Bitcoin-minedrift globalt, især efter Kinas omfattende undertrykkelse af kryptomineaktiviteter i 2021.

Den amerikanske andel af global Bitcoin-minedrift steg fra kun 4,5 % i 2020 til imponerende 37,8 % i januar 2022.

Nu, med tidligere præsident Donald Trumps pro-crypto holdning og nylige initiativer omkring den strategiske Bitcoin Reserve, føler amerikanske minearbejdere sig mere og mere optimistiske med hensyn til at udvide deres operationer.

I et interview med Invezz delte Mark Zalan, CEO for GoMining – en digital mineplatform – indsigt i branchens fornyede optimisme.

“Hvis den føderale regering etablerer en national ramme for kryptoregler og tilbyder skatteincitamenter til minearbejdere, vil det cementere den amerikanske minesektors globale lederskab,” sagde Zalan.

Industrien møder dog fortsat kritik over sit energiforbrug. At udvinde en enkelt Bitcoin kræver lige så meget elektricitet som at drive 61 amerikanske hjem i et år, ifølge NFTevening .

Zalan diskuterede også, hvordan GoMining fremmer bæredygtig praksis, hvorfor mindre minearbejdere kan kæmpe uden at konsolidere sig i minepuljer, og hvordan mineinfrastruktur kan tilpasses til at understøtte AI-arbejdsbelastninger – hvilket skaber nye indtægtsmuligheder for minearbejdere.

Her er redigerede uddrag fra det mailede interview:

Mark Zalan

Strategisk Bitcoin Reserve-beslutning, SEC’s holdning til minedrift øger tilliden

Invezz: Ifølge nyere statistikker kontrollerer USA-baserede minepuljer nu over 40 % af den globale hash-rate. Hvad driver investeringerne og tilliden til Bitcoin-minedrift i USA?

Jeg tror, ​​at USA endelig er på rette vej til at blive “verdens kryptohovedstad” – noget hjemmemarkedet længe har forudset.

Mange investorer, fra detailhandel til institutionelle, ønskede at gå ind i den voksende vertikal, men de var bekymrede over branchens tvetydige juridiske status.

Præsident Trumps beslutning om at oprette den strategiske Bitcoin Reserve og Digital Asset Stockpile var et stærkt signal til mange investorer om, at Bitcoin og andre kryptovalutaer er legitimeret som en “ren” aktivtype.

Samtidig præciserer regulatorerne deres holdning til minedrift: for eksempel bekræftede SEC for nylig, at mineaktiviteter ikke er en sikkerhed.

Det giver os mere pusterum til at fokusere på værdiskabelse for vores investorer og øge CapEx for at udvide driften.

Trump-familiens BTC-minedrift vovede en ‘influencer-godkendelse’-begivenhed for industrien

Invezz: For nylig blev det annonceret, at Donald Trumps sønner samarbejder med Hut 8 om et nyt Bitcoin-mineprojekt. Hvor markant er denne udvikling som aktør i sektoren?

Dette partnerskab viser, at sektoren er i hastig vækst i lyset af de seneste og muligvis kommende reguleringsændringer.

Branchen forventer nye væsentlige efterspørgselsdrivere, og dette tiltrækker uundgåeligt opmærksomheden fra de nye spillere, der søger at fange overskud.

Jeg synes, konkurrence er gode nyheder, fordi det vil muliggøre mere innovation i sektoren og højne standarderne til gavn for vores kunder på længere sigt.

Dette betyder også yderligere legitimering af industrien og fungerer som minedriftens egen “influencer endorsement”-begivenhed.

Om institutionel investors interesse i BTC og minedrift

Invezz: GoMining annoncerede for nylig lanceringen af ​​100 millioner dollars Alpha Blocks Fund. Tror du, at institutioner er klar til at investere i Bitcoin-minedrift?

Institutionelle investorer er i stigende grad interesserede i BTC og minedrift.

For eksempel undersøgte EY-Parthenon og Coinbase 352 firmaer, hvoraf over 80% planlægger at øge deres kryptoeksponering.

Gennem GoMining Institutionals Alpha Blocks-fond kan institutionelle investorer få adgang til strukturerede minestøttede afkast med to investeringsstrategier.

Vi fokuserede på at sikre gennemsigtigheden af ​​traditionelle markeder og robust sikkerhed, så vi etablerede et lukket kommanditselskab med hjemsted i Delaware og samarbejdede med BitGo, en førende institutionel depotbank.

GoMining Institutional vil udvide sit produktudbud med tokeniserede fastforrentede fonde og gældsprodukter, skabe reelle afkast og give direkte eksponering til BTC-minedrift i stedet for traditionelle aktieinvesteringer.

Vores tilgang er fremadskuende, og den har potentialet til at låse op for en helt ny aktivklasse for institutionelle investorer, der forener TradFis mangeårige praksis og de innovative udbytteprodukter fra kryptoområdet.

Skattelettelser for minearbejdere for at styrke amerikansk minedrifts globale lederskab

Invezz: Med Trump-administrationens pro-krypto-holdning, hvordan har de seneste reguleringsændringer påvirket Bitcoin-minedrift? Hvilke politikker vil bedst understøtte indenlandske minedrift?

Trump-administrationen startede en ny tidsalder inden for kryptoudvikling, idet den afklarede tidligere vage juridiske områder og tjente som en central efterspørgselsdriver for mineindustrien.

Det skaber en berettiget optimisme i sektoren. I fremtiden vil den føderale regering styrke den amerikanske minesektors globale lederskab, hvis den skaber en national ramme for kryptoregler og indfører skattelettelser for minearbejdere.

Citerer finansminister Scott Bessent, “Alt er på bordet med Bitcoin.”

Invezz: Nylig bitcoin-minedrift har halveret minedriftsbelønninger og presset industriens overskudsgrad, hvilket gør det svært for mindre spillere at konkurrere med store operationer. Dine tanker?

Bitcoin-minedrift fortsætter med at være meget rentabel, og halveringer er altid prissat ind.

Den strategiske Bitcoin Reserve og foreslåede statsreserver styrkede BTC’s troværdighed blandt institutionelle investorer, som vil drive efterspørgsel og priser op i et miljø med stramt udbud.

En anden vinkel med opadgående efterspørgselspres er indførelsen af ​​lovgivningsmekanismer på statsniveau for at tillade investering af offentlige midler i Bitcoin.

Hvorfor kan det blive svært for mindre spillere i Bitcoin-minedrift at operere?

Resultatet vil være en ny ligevægt på sigt. Mindre aktører og individuelle minearbejdere vil faktisk have sværere ved at konkurrere: stordriftsfordelene er på arbejde nu.

Store minearbejdere kan også diversificere til AI-databehandling og arbejde på at optimere omkostningerne ved minedriftsfaciliteter, hvilket yderligere øger fortjenesten.

Den bedste tilgang for dem er at deltage i store minepuljeoperationer.

GoMining er den førende platform til det, og vi har computerkraften og ekspertisen til at levere det bedste afkast, samtidig med at vi bevarer kryptoens decentraliserede ånd.

Invezz: Der er mange forskellige modeller af cost-to-mine BTC. Kan du fortælle, om minedrift stadig er levedygtig for mindre aktører, eller om industrikonsolidering er uundgåelig?

De gennemsnitlige mineomkostninger svinger omkring $90.000 pr. BTC ifølge MacroMicros seneste estimater.

En anden fremtrædende model, Difficulty Regression Model fra Glassnode, indikerer, at produktionsomkostningerne er cirka $33.000 pr. BTC.

Cost-to-mine-tal fortæller ofte ikke hele historien. Meget afhænger af elomkostninger, men omkostninger til arbejdskraft og hardware er også en afgørende del af ligningen.

Konsolidering, i det mindste delvist, er uundgåelig, og det er et sundt tegn på en modnende industri.

Barrierer for minedriftsrentabilitet er nu højere, da store minearbejdere besidder sofistikeret teknologi og kapital til at bygge og drive datacentre. For at få adgang til stordriftsfordelene er mindre spillere nødt til at se på konsoliderede muligheder som pool minedrift.

Om BTC minings høje energiforbrug og skridt til at sikre bæredygtighed

Invezz: Bitcoin-minedrift bliver ofte kritiseret for sit høje energiforbrug. Hvordan sikrer GoMining bæredygtighed i sin drift?

Næsten 100 % af vores flåde er drevet af elektricitet fra vandkraftværker, som er en vedvarende energikilde.

Vores omfang af elforbrug giver os mulighed for at bringe afbødende strategier op for at sikre bæredygtighed.

Innovationer såsom kryptomining og vedvarende energi er komplementære, og datacentre bliver nogle gange nøgleforbrugere af vedvarende energi.

Som medlem af Bitcoin Mining Council arbejder vi også på at finde og implementere løsninger til at sænke energiforbruget. Forbedrede miljøstandarder er en prioritet for vores industri.

Invezz: Stigende elomkostninger har presset minedriftens rentabilitet. Hvordan sikrer du dig mod udsving i energipriserne?

Vi er strategiske omkring at vælge lokationer til datacentre, og en pålidelig forsyning af billig el er en vigtig faktor.

Elpriserne er meget svingende i løbet af dagen, og vi tager helt sikkert højde for denne volatilitet.

Alle i GoMining har adgang til meget konkurrencedygtige elpriser på grund af det store omfang af bulkkøb fra vores team.

I forskellige regioner arbejder vi, ligesom mange store minearbejdere, med spidsbelastningstider med elektrisk energibelastning og strømkøbsaftaler for at sikre en stabil og smidig prisplan.

På trods af stigende elomkostninger er minevirksomhedens margin fortsat positiv.

Hvordan minedriftsinfra kan bruges til AI til at fange yderligere indtægter

Invezz: Flere minevirksomheder pivoterer eller diversificerer sig til AI-relaterede opgaver. Er dette en kortsigtet tendens eller et fundamentalt skift i forretningsmodellen? Kunne Bitcoin-minedrift og AI blive symbiotiske industrier?

Bitcoin-minedrift og AI er symbiotiske, da de i det væsentlige kræver det samme udstyr.

Begge er også kapitalintensive og kræver økonomisk sans for at bygge datacentre og teknisk ekspertise til at drive dem.

Som minearbejdere kan vi levere færdiglavet infrastruktur til kunstig intelligens og højtydende databehandling, mens vi fanger yderligere indtægter.

Det bidrager kun til stabiliteten af ​​vores forretningsmodel på lang sigt, fordi det diversificerer rækken af ​​opgaver, vi kan udføre på vores hardware.

Desuden vil små minearbejdere ikke længere være afhængige af BTC-prisudsving og kan skifte til mere rentable opgaver, hvis prisen falder.

Denne ekstra indtægtsstrøm styrker Bitcoin-minedriftens økonomiske appel og styrker modstandsdygtigheden af ​​minedriftsforretningsmodellerne ved at diversificere indkomstkilderne.

På flere stater, der introducerer BTC-reserveregninger

Invezz: Texas, Florida og New Hampshire presser deres egne Bitcoin-reserver. Hvordan kunne dette omforme konkurrencen mellem stater med hensyn til minedriftsincitamenter og reguleringer?

Det er inspirerende at se, hvordan amerikanske stater udnytter potentialet i nye teknologier.

Fra i dag har 28 statslige lovgivere allerede indført Bitcoin-reserveregninger, hvor flere tager fart.

Indtil videre vil reserverne begynde med beslaglagte Bitcoins, men med mange, der sigter mod Bitcoin-lagre til at udgøre så meget som 10 % af offentlige midler, er en forsyning af kompatible, sporbare og rene Bitcoins et absolut must.

Vi forventer mere gennemsigtighed i de juridiske rammer, energiaftaler, tilladelser til at bygge datacentre og skattelettelser, og til gengæld vil minearbejdere bringe investeringer, beskæftigelse og teknologisk knowhow.