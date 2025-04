Ageas er gået med til at købe det britiske forsikringsselskab Esure for 1,3 milliarder pund, i et skridt, der vil gøre det belgiske selskab til den tredjestørste udbyder af hus- og motorforsikring i Storbritannien.

Transaktionen, til en værdi af præcis 1,295 milliarder pund, vil betyde, at Ageas køber Esure fra private equity-ejeren Bain Capital, som har kontrolleret virksomheden siden 2018.

Handlen markerer et væsentligt skridt fremad for Ageas’ ambitioner om at udvide sit fodaftryk på det britiske forsikringsmarked. Aktierne i Ageas steg hele 3,1 % i den tidlige handel i Bruxelles.

Sidste år forsøgte den belgiske koncern at købe Direct Line, men dets bud lykkedes ikke. Direct Line skal nu opkøbes af Aviva, Storbritanniens største forsikringsselskab, i en aftale på 3,7 milliarder pund.

Ageas’ køb af Esure, sideløbende med dets planlagte opkøb af Saga’s private lines-forretning i 2025, signalerer en klar hensigt om at udvide sin position på det stærkt konkurrenceprægede personforsikringsmarked.

Esure, som driver mærkerne Sheilas’ Wheels og First Alternative, har skabt sig en stærk tilstedeværelse gennem partnerskaber med mæglere og ved at udnytte websteder med prissammenligning til at nå ud til kunder.

Etableret i 2000 af Sir Peter Wood – som også grundlagde Direct Line – satte Esure sig for at tilbyde konkurrencedygtige politikker ved at gøre brug af online-kanaler. Tilgangen har givet udbytte, især i det seneste år.

I 2024 rapporterede Esure, hvad det kaldte et “omdrejningsår for transformation.” Forsikringsselskabet øgede sit policeantal med næsten 3 % til 2,1 millioner, mens omsætningen steg 14 % til 1,1 milliarder pund.

Mere bemærkelsesværdigt svingede virksomheden fra et handelstab på £16,7 millioner i 2023 til et overskud på £126 millioner, hvilket understreger effektiviteten af ​​dens seneste strategi.

Transaktionen, der skal finansieres af en blanding af kontanter, gæld og egenkapital, forventes at blive afsluttet i anden halvdel af 2025.

Hvordan vil aftalen gavne Ageas?

Integrationen af ​​Ageas UK og esure skal fuldføres i løbet af Ageas’ nuværende strategiske cyklus, der løber frem til 2027.

“Når vi går ind i den næste strategiske periode, forventer vi, at transaktionen vil generere et fuldt omkostningsbesparelsespotentiale på over 100 millioner pund om året før skat,” sagde Ageas.

Det forventer også, at handlen vil give en stigning på mere end 1 procentpoint til dets afkast på egenkapitalen på run-rate basis.

Analytikere hos JPMorgan sagde, at transaktionen repræsenterer et sundt skridt for Ageas, da det ikke kun vil øge sin skala, men også styrke sine distributionskanaler.

“Aftalen vil øge Ageas’ omfang væsentligt på det britiske marked for personlige linjer, idet der tages højde for Ageas’ aftale om at overtage saga for personlige linjer i 2025. Det vil også accelerere Ageas’ position i den vigtige prissammenligningswebsidekanal. Aftalen vil mere end fordoble Ageas’ britiske ejendoms- og ulykkesindtægter,” siger de.

RSA Insurance vedtager Intakt varemærke

I en særskilt udvikling meddelte RSA Insurance, at det vil ændre sit handelsnavn til Intact Insurance ved udgangen af ​​året, og tilpasse sig sit canadiske moderselskab, Intact Financial Corporation.

RSA-mærket, der sporer sin oprindelse tilbage til 1710, har været fast inventar i den britiske forsikringssektor i over tre århundreder.

Charles Brindamour, administrerende direktør for Intact, sagde, at rebranding var en naturlig progression efter Intacts opkøb af RSA i 2021.

“Forvandlingen af ​​den britiske forretning, siden den blev opkøbt af Intact, har været enestående,” sagde han. “At tilpasse sig under Intact-mærket er et naturligt næste skridt i vores strategi for at styrke vores førende position i Storbritannien, Europa og Irland.”