De asiatiske markeder handlede højere mandag, forstærket af den amerikanske præsident Donald Trumps meddelelse om en pause på tarifferne, der påvirker visse forbrugerelektronik.

Beslutningen om at fritage varer som smartphones og computere fra gensidige tariffer udløste en bølge af køb, især i chip-relaterede aktier, i hele regionen.

Japans aktiemarkedsindeks førte anklagen, hvilket afspejler den japanske økonomis følsomhed over for den globale handelsudvikling. Markederne i Sydkorea handlede også højere, hvilket bidrog til den generelle positive stemning.

Chipaktier fører frem i Japan

Copy link to section

Japans Nikkei 225 Aktiegennemsnit steg hele 2,2 % til 34.325,59, mens Topix-indekset steg hele 2 % til 2.515,53.

Aktierne i Advantest Corp., Screen Holdings Co. og TDK Corp. var blandt Nikkei’s bedste resultater, alle steg med mere end 4 %, hvilket understreger den betydelige indvirkning af toldpausen på chip-relaterede industrier.

Gevinster på det japanske marked og andre asiatiske aktiemarkeder kom også på baggrund af en rapport fra Politico, som udtalte, at Trump er involveret i seriøse handelsforhandlinger med partnere, der er strategiske for Kina, herunder Japan og Sydkorea, hvilket tilføjer endnu et lag af optimisme til markedet.

Sydkorea og Hong Kong slutter sig til stigningen

Copy link to section

I Sydkorea steg Kospi-indekset 0,89 %, mens Kosdaq steg 1,44 %, hvilket afspejler en positiv investorstemning.

Hongkongs The Hang Seng-indeks (HSI) handlede også på en bullish note mandag og steg 449,19 point eller 2,15 % til 21.363,88, hvilket var vidne til den stærkeste intradag-præstation i over to uger, hvilket understreger den udbredte virkning af tarifpausen.

På tværs af Stillehavet steg Australiens S&P/ASX 200 0,71 %, hvilket bidrog til den overordnede positive tendens i den asiatiske region.

I mellemtiden forbereder flere lande i regionen sig på handelsforhandlinger med USA i denne uge, hvilket tyder på en byge af aktivitet rettet mod at løse handelskonflikter.

Ifølge en Politico-rapport deltager Trump i forhandlinger med lande, herunder Vietnam, Indien, Sydkorea og Japan, og prioriterer eksisterende handelspartnere, der er strategiske til at imødegå Kina, hvilket understreger de geopolitiske dimensioner af den amerikanske handelsstrategi.

Indiske markeder lukket på grund af ferie

Copy link to section

Det indiske aktiemarked er lukket i dag, den 14. april, på grund af Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti 2025.

Handelen på BSE og NSE er lukket hele dagen, da det er en national helligdag.

Handelen med aktier, aktiederivater og valutaderivatmarkederne er lukket i dag.

Råvarederivatsegmentet åbner om aftenen kl. 17.00. Den normale handel på det indiske aktiemarked genoptages den 15. april, tirsdag.

Amerikanske futures peger højere: et positivt udsigter

Copy link to section

Amerikanske aktiefutures steg søndag på grund af Trumps seneste toldsatser, hvilket yderligere understøtter den positive stemning.

S&P 500-futures steg med 0,6 %, mens Nasdaq-100-futures steg 0,9 %, hvilket indikerer stærk investortillid.

Dow Jones Industrial Average-futures steg med 0,3 %, hvilket afrundede de generelt positive udsigter for markederne.