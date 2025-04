Avalanche viste imponerende præstationer i de sidste syv dage, og steg med over 35 % til at ligge på $20 under denne publikation.

De bullish udsigter dukkede op, da protokollens samlede værdi låst (TVL) vendte tilbage i april, hvilket afsluttede de nedadgående tendenser, der har domineret siden begyndelsen af ​​januar.

De skiftende følelser har udløst debatter om AVAXs potentielle prisopsving.

Alt ser ud til at være klar til et 50% spring fra nuværende priser til det psykologiske niveau på $30.

Avalanche TVL kommer sig efter langvarige fald

DeFillama-data viser, at Avalanche TVL kom sig i april efter at være faldet siden begyndelsen af ​​2025, i øjeblikket på 1,27 milliarder dollars.

Bred markedsstemning sendte den samlede værdi fast under $900 mio. i februar.

Det samme svævede ved 1,1 milliarder dollars nærhed i slutningen af ​​marts.

I mellemtiden repræsenterede det et bemærkelsesværdigt fald fra over 1,5 milliarder dollars i januar 2025.

TVL-genopretninger markerer det indledende signal om vedvarende stigninger, hvilket tyder på et potentielt vendepunkt for AVAX-priserne.

Derudover klarede Avalanche sine L1- og L2-rivaler, da dens DeFi TVL steg med cirka 15 % inden for den foregående måned.

Det repræsenterede den hurtigste vækst blandt de ti bedste protokoller.

Ethereum, Bitcoin, Berachain, Arbitrum og Aptos oplevede betydelige fald, da Solana, Binance Smart Chain, Tron og Base registrerede beskedne gevinster.

I mellemtiden skilte Avalanche sig ud blandt de ti bedste platforme.

Den betydelige vækst bekræfter genoplivet investorinteresse og øget udvikleraktivitet inden for AVAX-økosystemet.

Token Terminal-data viser, at AVAX’s aktive adresser (månedligt) er steget med over 15 %.

Også forskellige DeFi-projekter inden for Avalanche-økosystemet, inklusive Benqi og Trader Joe, har registreret øget kapitaltilstrømning og forstærket brugerengagement.

Sådanne stigninger fremhæver revitaliseringer af blockchains use cases og appellerer til brugere og udviklere.

AVAX prisudsigt

Avalanche handles til $20,11 efter at have opnået henholdsvis 2% og 35% inden for den seneste dag og uge.

Den genoprettede 24-timers handelsvolumen bekræfter de skiftende følelser, da tyre sigter mod en overtagelse.

Teknisk analyse afslører $30-mærket som et psykologisk niveau og afgørende modstand.

AVAX oplevede flere afvisninger i denne zone i midten af ​​2024.

Det testede sidst niveauet i februar 2025, hvilket bekræftede dets robusthed.

Imidlertid er fortsat køberinteresse fortsat afgørende for en sådan stigning.

Alt bør overvinde $24 og sikre et stearinlys, der lukker over $26 for en jævn tur til $30.

Det ville betyde en stigning på 50 % fra Avalanches nuværende pris.

Et afgørende skridt forbi $30 ville flytte Avalanches bane til bullishness og katalysere forlængede stævner.

X-bruger og krypto-entusiast Farid stoler på, at AVAX-prisen vil nå $60 i juli 2025.

Ikke desto mindre er bredbaserede følelser fortsat afgørende for AVAX’s genopretning.

Kryptosektoren viser ubeslutsomhed, da Bitcoin ser ud til at sidde fast på $80K.

For at flytte markedets retning opad bør topkryptoen overvinde modstanden på $90 og sigte mod $100K.