Bitcoin i nøglebeslutningszone under $85,7K, FARTCOIN fører daglige gevinster

Bitcoin har siddet fast i et stramt interval mellem $82.000 og $86.000, selvom de makroøkonomiske spændinger endelig er begyndt at aftage efter uger med usikkerhed.

Med Bitcoin i gang med et comeback, er den samlede kryptomarkedsværdi også vendt tilbage, idet den er kommet sig omkring 5% i løbet af weekenden for at afregne nær $2,8 billioner på mandag.

Altcoins fortsatte med at halte, da erhvervsdrivendes interesse forblev lav, med meme-mønter og et par tokens med store kapsler førende på hitlisterne.

Markedsstemningen, mens den var forbedret fra sidste uges ekstreme frygtniveauer, faldt stadig med omkring 14 point, da tyre kæmpede for at bryde forbi modstanden på $85.000.

Vil Bitcoin-prisen stige?

Den vigtigste årsag, der i øjeblikket dikterer markedsstemningen, er fortsat diskussionerne omkring amerikanske teknologitariffer og usikkerheden omkring dem.

Bitcoin oplevede en kort rally den 11. april, efter at præsident Trump annoncerede toldfritagelser for teknologiske produkter som halvledere, smartphones og computere.

Nyheden løftede oprindeligt markedsstemningen, især da kryptomining og blockchain-infrastruktur i høj grad er afhængig af globale teknologiske forsyningskæder.

Den optimisme forsvandt dog hurtigt. Blot to dage senere præciserede handelsminister Howard Lutnick, at lettelsen kun var midlertidig.

Præsident Trump bekræftede senere, at de faktiske toldsatser ville blive annonceret i næste uge, og tilføjede, at der kunne være fleksibilitet for nogle virksomheder.

Manglende klarhed betyder, at enhver skarp bevægelse i Bitcoins pris er sat i bero, i det mindste indtil der er mere gennemsigtighed om, hvordan disse tariffer rent faktisk vil se ud, og hvordan de vil påvirke det bredere teknologiske økosystem knyttet til krypto.

På Myriad Markets, en forudsigelsesplatform, er handlende heller ikke helt overbeviste om et øjeblikkeligt udbrud; kun 52% forventer, at BTC vil forblive over $85.000 ved onsdagens lukning, hvilket afspejler den bredere usikkerhed omkring tarifudviklingen.

Kilde:Myriad Markets.

Når man ser på de daglige Bitcoin-diagrammer, så Bitcoin ud til at presse op mod den nedre grænse af Ichimoku Cloud, en meget brugt indikator, der kortlægger potentielle støtte- og modstandszoner.

Lige nu fungerer den sky som et loft, der begrænser Bitcoins opside omkring det samme $85K-niveau, som har været et problem siden begyndelsen af ​​februar.

De sidste to gange Bitcoin blev afvist på dette niveau, senest den 2. april og tidligere den 21. februar, resulterede det i skarpe tilbagetrækninger, som begge trak BTC helt ned til omkring $75.000. Se nedenfor.

Bitcoin/USD 1D chart. Source: Trading View.

Det gør den nuværende opsætning vanskelig for tyre. Mens der er stigende interesse for lange positioner på optionsmarkedet, betyder nærheden til denne skymodstand, at risikobelønningen ikke ligefrem er gunstig.

Bitcoin skal afgørende lukke over $85.679. En daglig lukning over dette niveau ville betyde at bryde ud af skyen, hvilket typisk ses som en bullish bekræftelse i Ichimoku-analysen.

Nogle markedsanalytikere ser dog tegn på stigende styrke.

Den fremtrædende kommentator Rekt Capital fremhævede, at Bitcoin havde vendt sin multi-måneders downtrend-linje til støtte for første gang efter flere mislykkede forsøg tidligere på året. Se nedenfor.

Hvis gentesten holder, kan det hjælpe Bitcoin med at bygge momentum for at udfordre modstanden på $85.679 og bryde over Ichimoku Cloud.

For en bullish bekræftelse er $90K dog den vigtigste modstand, der skal brydes, ifølge medanalytiker DonAlt.

Han påpegede, at hvis Bitcoin formår at klare $90.000-niveauet, et vigtigt psykologisk modstandsniveau, især sammen med en mere dueagtig holdning fra Det Hvide Hus om tariffer, kan det udløse, hvad han beskrev som en “fuld afsendelse”.

På denne baggrund forbliver langsigtede mål for Bitcoin et godt stykke over $100.000. For eksempel sagde Strategy-grundlægger Michael Saylor i weekenden, at Bitcoin kunne være klar til et løb mod $125.000.

I skrivende stund havde Bitcoin slettet det meste af dagens gevinster og handlede til $84.102, en stigning på kun 0,4% på dagen.

Altcoins giver beskedne gevinster

I løbet af de seneste 24 timer er altcoin-markedsværdien faldet med 0,9%, og ligger på omkring 1,1 billioner dollar i skrivende stund.

Altcoin-sæsonindekset er på 15, hvilket betyder, at kun 15 af de 100 bedste altcoins har klaret sig bedre end Bitcoin for nylig, så det er stadig meget Bitcoin-sæson, og dets bevægelser driver det meste af handlingen på altcoin-markedet.

Ethereum (ETH), den største altcoin, sprang 4,9% i den sidste dag og handles nu til $1.658.

Andre store altcoins som XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) og Cardano (ADA) oplevede også beskedne gevinster på omkring 1-3%.

Blandt de 100 bedste mønter førte Fartcoin (FARTCOIN) flokken med 8,7% gevinster, efterfulgt af Decentraland (MANA) og Flare (FLR), der også steg med henholdsvis 6,4% og 5,4%. Se nedenfor:

Kilde: CoinMarketCap

Nogle analytikere siger dog, at altcoin markedsværdien har dannet et faldende kilemønster på diagrammerne, et setup, der kan føre til et stort altcoin-rally, hvis udbruddet bekræftes.