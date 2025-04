En nylig annonceret pause på stejle amerikanske tariffer for visse kinesiske elektronikprodukter, herunder smartphones og bærbare computere, ser ud til blot at være en midlertidig udsættelse, ifølge topadministrationens embedsmænd.

Tidligere præsident Donald Trump signalerede eftertrykkeligt, at disse nøgleteknologisektorer langt fra er fri for handelspres, og lovede yderligere handling midt i den igangværende økonomiske gnidning mellem Washington og Beijing.

Det Hvide Hus havde tilsyneladende tilbudt en olivengren i fredags, udelukket en række populære elektroniske varer fra de straffende gensidige toldsatser, der opkræves mod Kina.

Dette skridt udløste oprindeligt optimisme på Wall Street med forventninger om et markedsopsving.

Aktier i teknologigiganter som Apple og chipproducenten Nvidia var klar til gevinster efter nyheden om, at tolden på deres afgørende import ville blive ophævet i en 90-dages periode.

Men følelsen af ​​lettelse viste sig at være flygtig. Søndag ændrede administrationens beskeder sig dramatisk, hvilket bekræftede en hård linje.

Ingen ‘at komme ud af krogen’: Trump lover ny toldkontrol

I et karakteristisk indlæg på sociale medier adresserede Donald Trump direkte undtagelsen og forsøgte at omformulere fortællingen.

“Der var ingen told-“undtagelse”,” udtalte Trump på sin Truth Social-platform søndag.

Disse produkter er underlagt de eksisterende 20 % fentanyltariffer, og de flytter bare til en anden tarif “spand”.

Ud over at præcisere den midlertidige karakter af undtagelsen, lovede Trump en mere omfattende handelsoffensiv.

Han annoncerede planer for en national sikkerhedshandelsundersøgelse rettet mod halvlederindustrien og mere generelt “hele elektronikforsyningskæden.”

Hans begrundelse forblev i overensstemmelse med hans administrations fokus på økonomisk nationalisme: “Vi vil ikke blive holdt som gidsler af andre lande, især fjendtlige handelsnationer som Kina,” tilføjede han.

‘Made in America’-fremstød: Nye tariffer truer for kritisk teknologi

For at tilføje vægt til Trumps udtalelser bekræftede handelsminister Howard Lutnick, at de udelukkede elektroniske produkter er tænkt til at stå over for andre, nyligt udtænkte pligter inden for den nærmeste fremtid.

Søndag talte Lutnick detaljerede planer for, hvad han kaldte “en særlig fokus-type takst”, der specifikt retter sig mod smartphones, computere og anden elektronik, der forventes inden for “en måned eller to.”

Disse foranstaltninger, forklarede han, ville løbe parallelt med særskilte sektortariffer rettet mod halvledere og lægemidler, der opererer uden for rammerne af de bredere gensidige tariffer, der pålægges Kina.

“Han siger, at de er undtaget fra de gensidige tariffer, men de er inkluderet i halvledertarifferne, som kommer om sandsynligvis en måned eller to,” præciserede Lutnick i et ABC-interview. Han knyttede eksplicit denne strategi til nationale sikkerhedsproblemer og målet om at genoprette produktionen.

“Dette er ting, der er national sikkerhed, som vi skal laves i Amerika,” forudsagde han og antydede, at afgifterne ville stimulere indenlandsk produktion.

Politiske piskesmæld ryster markederne, giver næring til økonomiske bekymringer

Denne seneste vending understreger den flygtige karakter af handelskonflikten mellem USA og Kina under Trump, en dynamik præget af eskalerende trusler og bratte politiske skift.

Udvekslingerne har set amerikanske afgifter på kinesiske varer stige betydeligt (efter sigende nåede op på 145 % i nogle sammenhænge, ​​modvirket af Beijings 125 % på amerikansk import), hvilket har skabt et klima med intens randmandskab mellem verdens to største økonomier.

Den konstante frem og tilbage har givet genlyd på de finansielle markeder. Trumps taksterklæringer og efterfølgende tilbageførsler er blevet beskyldt for at udløse den mest alvorlige volatilitet på Wall Street siden højdepunktet af Covid-pandemien i 2020.

Siden Trump tiltrådte den 20. januar, er benchmark Standard & Poor’s 500-indekset faldet med over 10 %.

Tidligere tilfælde af takstmeddelelser efterfulgt af pauser – såsom den 90-dages udsættelse, der tilbydes mange handelspartnere (dog især ikke Kina) efter indledende brede erklæringer – har sendt chokbølger, hvilket har fået investorerne til at flygte fra statsobligationer, fald i dollaren og fald i forbrugernes tillid.

Økonomer advarer fortsat om, at sådanne brede takststrategier risikerer at hindre økonomisk vækst og stimulere inflationen.

Kritikken stiger, da Kina opfordrer til aflysning

Forvaltningens tilgang giver fortsat kritik. Den demokratiske senator Elizabeth Warren talte før Trumps indlæg på sociale medier søndag, og tilbød en skarp irettesættelse på ABC’s ‘This Week’: “Der er ingen toldpolitik – kun kaos og korruption.”

I mellemtiden reagerede Beijing forsigtigt på den første fredagsmeddelelse om fritagelse.

Kinas handelsministerium beskrev flytningen som blot “et lille skridt”, og gentog sit krav om, at Trump-administrationen skulle “fuldstændigt annullere” hele sin toldstrategi.

Midt i de eskalerende handelsspændinger har Kina aktivt arbejdet på at styrke relationerne andre steder, hvor præsident Xi Jinping er planlagt til at besøge Vietnam på mandag i starten af ​​en tur gennem Sydøstasien, hvilket signalerer et strategisk omdrejningspunkt mod regionale partnere.

Usikkerheden omkring USA’s handelspolitik, især over for Kinas kritiske teknologisektor, er således fortsat et afgørende træk ved det globale økonomiske landskab.