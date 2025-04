CartelFi forsalget rammer $850K: bør du købe nu?

Bitcoin viste tegn på stabilitet mandag og holdt sig stabil, da stemningen på markedet generelt blev lidt bedre, fordi USA tilbød toldfritagelser til visse handelspartnere.

Selvom dette gav en vis lettelse og lettede de umiddelbare bekymringer, holdt de fortsatte spændinger med Kina investorerne forsigtige.

I de seneste uger har kryptomarkedet været præget af volatilitet, som i høj grad skyldes eskalerende handelsspændinger mellem USA og Kina.

Det Hvide Hus’ beslutning om at undtage elektronisk import fra Kina fra de gensidige toldsatser hjalp med at dæmpe den umiddelbare frygt.

Efterhånden som det bredere marked stabiliserer sig, så vender de investorer, der søger asymmetriske muligheder – aktiver i den tidlige fase med potentiale for store afkast – sig i stigende grad mod CartelFi, den nye yield farming protokol med kartel-tema.

Projektet har allerede rejst over $850K inden for få dage efter lanceringen af ​​dets forsalg, hvilket understreger den store tidlige interesse.

Hvorfor genererer CartelFi hype

CartelFi positionerer sig som en nyskabende kraft i konvergensen mellem meme-kultur og decentral finansiering (DeFi) og adresserer en langvarig modsigelse i krypto: valget mellem meme-mønters potentiale med høj risiko og høj belønning og stabiliteten i udbyttegenererende DeFi-protokoller.

Ved at tilbyde specialiserede likviditetspuljer designet specielt til meme-mønter omdanner CartelFi typisk inaktive spekulative aktiver til produktiv kapital.

Denne model giver investorer mulighed for at bevare eksponeringen for den betydelige opside af meme-mønter, samtidig med at de tjener afkast, der traditionelt er forbundet med mere stabile DeFi-aktiver.

En af de vigtigste funktioner i CartelFis protokol er dens automatiske tilbagekøbs- og forbrændingsmekanisme, der finansieres af op til 100 % af de opkrævede gebyrer.

Dette skaber et deflationært pres, der er designet til at understøtte tokenværdien og tilføje langsigtet vækstpotentiale.

Med meme-tokens til en værdi af milliarder af dollars, der ligger ubrugte hen i tegnebøgerne, forsøger CartelFi at frigøre denne sovende kapital.

Dens innovative tilgang har til formål at bevise, at meme-mønter kan være mere end spekulative væddemål.

Hvad CartelFi tilbyder

Yield farming for meme-mønter har været et flygtigt koncept – eftertragtet, men aldrig fuldt ud realiseret – indtil CartelFi dukkede op som en potentiel løsning.

I det nuværende DeFi-landskab involverer indtjening af udbytte typisk salg af ustabile aktiver som PEPE eller DOGE og omfordeling til mere stabile, »ansvarlige« aktiver som stablecoins, ETH eller blue-chip-tokens.

Disse aktiver placeres i likviditetspuljer, der tilbyder beskedne afkast, ofte ikke højere end 5-10% APY.

Denne tilgang udgør dog et betydeligt problem for indehavere af meme-mønter.

De er ofte tvunget til at sælge deres tokens på uhensigtsmæssige tidspunkter, hvor de enten fastholder tab eller trækker sig ud før en potentiel optur.

Det skaber en ineffektivitet på markedet, hvor titusindvis af milliarder dollars i meme-mønter ligger ubrugte hen i tegnebøgerne, mens indehaverne venter på det næste store pump.

CartelFi målretter at låse op for denne slumrende kapital ved at tilbyde skræddersyede likviditetspuljer designet specifikt til meme-aktiver.

Disse puljer tilbyder højoktan APY’er – op til 300 % på populære tokens som PEPE – hvilket giver meme-indehavere mulighed for at tjene udbytte uden at opgive eksponering for potentielle “moonshot”-gevinster.

Forsalget som alle holder øje med

CartelFi’s forsalg har allerede sikret over $850.000 fra de første investorer.

Forsalget er struktureret som et 30-trins udbud og anvender en prisstigning på 5 % på hvert trin – hvilket belønner tidlige deltagere og skaber en indbygget nødvendighed for at deltage.

Tokenet er i øjeblikket prissat til $0,0305 og vil stige til $0,032 i næste fase, hvor investorer fra de første runder er positioneret til betydelige gevinster, når CARTFI når de offentlige markeder.

CartelFis forslag – at omdanne sovende meme-møntkapital til udbyttegenererende aktiver – tilbyder et differentieret spil.

Forsalget er en sjælden mulighed for at deltage i det, som CartelFi-teamet kalder “det første DeFi-projekt, der forvandler memes til pengetrykkere”.

Interesserede investorer kan gå direkte til CartelFi-hjemmesiden for at læse mere.