Europæiske aktier lukker højere på mandag: FTSE, DAX stiger over 2 %

De europæiske aktiemarkeder lukkede kraftigt højere i mandags og vendte tilbage efter uger med tarif-drevet volatilitet, da investorer reagerede på den seneste midlertidige amerikanske fritagelse for visse teknologiske produkter.

Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks steg 2,7 %, hvilket var en af ​​årets stærkeste sessioner.

Storbritanniens FTSE 100 steg med 2 %, mens Tysklands DAX og Frankrigs CAC 40 steg med henholdsvis 2,6 % og 2,4 %.

Rallyet var bredt funderet, ledet af olie- og gasaktier, som sprang 3 % på trods af prognoser for svagere råoliepriser i 2025. Bankaktier steg også næsten 3 %.

Den farmaceutiske sværvægter Novo Nordisk steg 3,7 %, efter rivalen Pfizer opgav udviklingen af ​​en daglig vægttabspille på grund af en leverskade hos en forsøgsdeltager.

Luksusvarekonglomeratet LVMH rapporterede et fald på 3% i første kvartals omsætning efter den europæiske lukning, manglende estimater, da salget faldt til €20,3 milliarder mod analytikernes forventninger på €21,2 milliarder, ifølge LSEG-data.

Trumps toldusikkerhed er fortsat

Markedets opsving kom efter en turbulent periode, hvor Stoxx 600 mistede over 8 % i april alene, og underperformede selv den ramponerede S&P 500, som er faldet 4,43 % over samme strækning.

Investorer er fortsat på vagt over for den amerikanske præsident Donald Trumps uberegnelige takstbeslutninger, som har introduceret ekstrem volatilitet på tværs af globale aktiemarkeder.

I weekenden fritog Trumps administration midlertidigt smartphones, computere, halvledere og anden elektronik fra straftold – et skridt bekræftet i opdaterede amerikanske told- og grænsebeskyttelsesvejledninger.

Tyve produktkategorier er blevet skånet for den nyligt indførte afgift på 125 % på kinesisk import og basistolden på 10 % på import fra andre lande, selvom en 20 % told på alle kinesiske varer fortsat er aktiv.

Trump indikerede søndag, at en ny toldsats for importerede halvledere vil blive annonceret inden for ugen, hvilket tilføjer yderligere usikkerhed for globale teknologi- og fremstillingssektorer.

Wall Street opgiver tidlige gevinster på fredag

Amerikanske aktier var blandede i mandags, da et tidligt rally drevet af en overraskende amerikansk toldfritagelse mistede dampen gennem eftermiddagen.

Dow Jones Industrial Average steg 138 point, eller 0,4 %, efter at være steget mere end 500 point på sit toppunkt i løbet af dagen.

S&P 500 steg 0,4 %, hvilket gav meget af en tidlig stigning på 1,8 % tilbage.

Nasdaq Composite steg 0,2 %, efter tidligere at have klatret så meget som 2,5 %, før den faldt ind i lukningen.

Tilbagetrækningen afspejlede vedvarende forsigtighed i markedet, hvor investorer var på vagt over for den uafklarede handelsstandoff med Kina og holdbarheden af ​​enhver politikudsættelse.

Bilproducentaktier steg mandag middag, efter at præsident Donald Trump signalerede potentiel støtte til sektoren og sagde, at han søger at “hjælpe nogle af bilselskaberne”, da de står over for pres for at flytte produktionen til USA.

Trumps kommentarer om, at bilproducenter “bruger lidt tid” til at lave denne overgang, løftede stemningen, og skubbede aktierne i Ford Motor, General Motors og Stellantis op med 1% til 4%, hvilket vendte tidligere tab eller flad handel.