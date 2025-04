Goldman Sachs, en førende global investeringsbank, har ifølge en Reuters-rapport revideret sin guldprisprognose ved årets udgang opad til $3.700 per ounce.

Denne justering afspejler et mere bullish syn på det ædle metall, primært drevet af to nøglefaktorer: stærkere end forventet efterspørgsel fra centralbanker og øget tilgang til guldstøttede Exchange-Traded Funds (ETF’er).

Disse tendenser er yderligere drevet af voksende bekymring over potentielle recessionsrisici.

Centralbanker rundt om i verden har aktivt akkumuleret guldreserver, hvilket har bidraget til en betydelig stigning i efterspørgslen.

Dette strategiske skridt er sandsynligvis motiveret af et ønske om at diversificere deres beholdninger og sikre sig mod potentielle økonomiske nedture.

Derudover har øget usikkerhed og markedsvolatilitet fået investorer til at søge tilflugt i sikre aktiver som guld, hvilket har ført til øget tilgang til guld-ETF’er.

Den truende trussel om en recession har yderligere forstærket guldets appel som et lager af værdi.

Analytikere hos ING Group sagde:

Investorer fortsætter med at skynde sig i retning af det gule metal midt i tiltagende handelsspændinger.

Investorer vender sig ofte til guld under økonomiske nedgangstider på grund af dets evne til at bevare værdien og fungere som en sikring mod inflation.

Centralbankens efterspørgsel efter guld

Investeringsbanken har revideret sin prognose for centralbankens efterspørgsel op fra 70 til 80 tons om måneden. Denne nye fremskrivning overgår markant basislinjen før 2022 på 17 tons og har fået banken til at hæve sin årsudsigt fra $3.300 pr. ounce for guld.

Økonomer i banken har givet en 45% sandsynlighed for, at en amerikansk recession indtræffer inden for de næste 12 måneder. Banken observerede også, at recessionsfrygt har ført til øget guld-ETF-indstrømning.

Guldpriserne på COMEX har ramt adskillige rekordhøjder hidtil i år. Priserne er steget mere end 23 % siden starten af ​​januar.

I skrivende stund var den mest aktive guldkontrakt på COMEX på $3.238 per ounce, lidt lavere end den forrige lukning. Det havde ramt en ny rekordhøjde på 3.261,55 $ en ounce tidligere mandag.

Goldman Sachs’ seneste analyse indikerer, at deres opreviderede guldprisprognose stadig kan overskrides på mellemlang sigt.

Yderligere påskønnelse i guld

Flere faktorer bidrager til dette potentiale for yderligere prisstigning.

Banken fremhæver især virkningen af ​​centralbankernes guldkøb. Skulle centralbankerne fortsætte med at købe et gennemsnit på 100 tons guld om måneden, tyder Goldman Sachs’ model på, at prisen på guld kan stige til 3.810 $ per ounce ved udgangen af ​​2025.

Denne prognose understreger den betydelige indflydelse, som centralbankernes køb har på guldmarkedet og peger på muligheden for et betydeligt prisstigning i de kommende år.

I mellemtiden, i tilfælde af en recession, kan ETF-tilstrømningen vende tilbage til pandemiske niveauer, hvilket potentielt driver ETF-priserne mod $3.880 per ounce ved årets udgang, tilføjede banken.

Goldman Sachs udtalte, at hvis den økonomiske vækst overstiger forventningerne på grund af reduceret politisk usikkerhed, vil ETF-strømme sandsynligvis vende tilbage til deres rentebaserede forudsigelse, med årets udløbspriser tættere på $3.550 per ounce, sagde investeringsbanken.

Kina ETF’er

Kinesisk guld-ETF-indstrømning ramte en ny daglig rekord i slutningen af ​​sidste uge, ifølge de seneste rapporter.

Bloomberg-data viser, at næsten 3 milliarder yuan (410 mio. USD) strømmede ind i Kinas fire store guld-ETF’er torsdag, hvilket satte en ny rekord.

Weekly Commodity Futures Trading Commissions ugentlige data afslørede, at administrerede penge-netto-lån i COMEX-guld faldt for tredje uge i træk og faldt med 38.088 lots til 138.465 lots pr. 8. april.

Dette indikerer, at den spekulative interesse for COMEX guldfutures forbliver lav, sagde analytikere hos ING.

Det er det største ugentlige fald siden den 3. oktober 2023. Noget af salget kan afspejle opfyldelse af marginopfordringer i andre aktiver, givet den seneste volatilitet på bredere markeder.