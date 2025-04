Mantra-tokenet (OM) har lidt et svimlende kollaps og er faldet over 90 % i værdi inden for blot 24 timer.

Tokenet handlede til cirka $6 før faldet og nåede bunden ved $0,37 den 13. april 2025, før det faldt lidt tilbage for at svæve omkring $0,80 ifølge CoinMarketCap-data.

Mantra (OM) token crash

Dette brutale fald slettede næsten 6 milliarder dollars fra dets markedsværdi, fangede investorer og udløste en udbredt alarm i kryptorummet.

Mantras medstifter giver tvangslikvidationer skylden for styrtet

Mantras medstifter John Patrick Mullin var hurtig til at afvise hvirvlende rygter om uretfærdigt spil og afviste påstande om insiderhandel eller et bevidst tæppetræk fra Mantra-holdet.

Medstifteren understregede, at alle tokens, som holdes af holdet og dets investorer, forbliver låst under strenge optjeningsplaner, uberørt af nedbruddet.

I et sønderlemmende X-indlæg lagde Mullin skylden direkte på tvungne likvidationer udført af centraliserede børser, selvom han udelukkede Binance fra listen.

Medstifteren hævdede, at børserne udløste disse salg i timer med lav likviditet, et skridt, der sandsynligvis forstærkede prisspiralen og ødelagte indehavere.

I indlægget sagde Patrick: “Vi har fastslået, at OM-markedsbevægelserne blev udløst af hensynsløse tvangslukninger initieret af centraliserede udvekslinger af OM-kontoindehavere. Timingen og dybden af ​​krakket tyder på, at en meget pludselig lukning af kontopositioner blev indledt uden tilstrækkelig advarsel eller varsel.”

Han gik videre med også at stille spørgsmålstegn ved, hvordan likvideringerne skete søndag i timer med lav likviditet, og sagde: “At dette skete i timer med lav likviditet på en søndag aften UTC (tidlig morgen asiatisk tid) peger i bedste fald på en grad af uagtsomhed eller muligvis bevidst markedspositionering taget af centraliserede børser.”

Ifølge medstifteren ramte de tvungne lukninger OM-kontoindehavere uden varsel og fangede markedet på sit mest sårbare.

Mantra-teamet har iværksat en undersøgelse af hændelsen og lover at dele resultaterne med sit raslede samfund.

Mullin annoncerede også planer om en åben diskussion for at adressere bekymringer og kortlægge en vej frem, hvilket signalerede et forsøg på at genoprette troen.

OM token crash skader Mantras omdømme

Mantra har skåret en bemærkelsesværdig niche i blockchain-verdenen med fokus på tokenizing real-world assets (RWA) med højprofilerede partnerskaber som Google Cloud og DAMAC Group, der styrker sit omdømme.

Dens seneste aftale på 1 milliard dollar med DAMAC og en Virtual Asset Service Provider-licens fra Dubais tilsynsmyndighed havde ført til optimisme, hvilket gjorde denne bratte nedtur endnu mere rystende.

Krakket har kastet en skygge over, hvad der blev set som en lovende spiller i RWA-sektoren.

Nedfaldet fra dette nedbrud har bølget ud over Mantra og har sat fokus på bredere problemer med centraliseret udvekslingspraksis og skrøbeligheden af ​​RWA-tokens.

Branchetal, herunder Kronos Research CEO Hank Huang, har opfordret til stærkere sikkerhedsforanstaltninger og gennemsigtighed for at forhindre sådanne debacles.

Derudover har parallellerne til tidligere kryptokatastrofer som Terra LUNA og FTX kun øget uroen.

Indtil videre hænger Mantras fremtid i en balance, mens den kæmper med knust tillid og en mishandlet værdiansættelse.

Holdets evne til at afdække årsagerne til nedbruddet og overbevise investorer om dets modstandsdygtighed vil være afgørende.

Denne episode står som en nøgtern påmindelse om de vilde risici, der lurer i grænsen for digitale aktiver.