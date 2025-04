Adobe har taget et strategisk skridt dybere ind i kunstig intelligens ved at investere i Synthesia, en London-baseret AI-videoopstart, hvilket markerer endnu et tegn på, hvordan enterprise softwaregiganter bakker op om værktøjer, der automatiserer indholdsoprettelse.

Den ikke offentliggjorte investering kommer sideløbende med en stor indtægtsmilepæl for Synthesia, som har passeret $100 millioner i årlig tilbagevendende omsætning.

Aftalen bringer Adobe, bedst kendt for Photoshop og Premiere Pro, på linje med en af ​​de hurtigst voksende aktører inden for syntetiske medier, da efterspørgslen efter videoindhold i virksomhedskommunikation stiger.

Synthesia rammer $100 millioner ARR

Copy link to section

Synthesia blev grundlagt i 2017 og udvikler en AI-drevet videooprettelsesplatform, der giver brugerne mulighed for at generere realistiske videoavatarer med minimal produktionsinput.

Kunder, inklusive over 70 % af Fortune 100, kan enten filme sig selv i Synthesias studier eller bruge en personlig enhed til at bygge digitale avatarer til træningsvideoer, intern kommunikation eller kundevendt indhold.

Virksomheden bekræftede, at den oversteg $100 millioner i ARR, en fordobling fra år til år takket være ekspansion blandt eksisterende kunder og stærk enhedsøkonomi.

På trods af den høje omsætningsvækst er Synthesia dog fortsat tabsgivende. I 2023 rapporterede det et underskud før skat på £25,2 millioner på £25,7 millioner i omsætning, ifølge indberetninger til Companies House.

Administrerende direktør Victor Riparbelli sagde, at rentabilitet ikke er et øjeblikkeligt fokus, men virksomheden har en klar vej og tilstrækkelige kontanter fra tidligere runder.

Opstarten blev vurderet til $2,1 milliarder i januar 2024, hvor Adobes involvering nu ses som en del af en bredere strategi til at cementere Synthesias position inden for virksomhedsvideo.

Adobe udvider AI-videostrategi

Copy link to section

Investeringen er en del af Adobe Ventures’ bredere fremstød til generativ kunstig intelligens og følger dets mislykkede bud på 20 milliarder dollars på at erhverve Figma, en samarbejdsdesignplatform.

Selvom den nøjagtige størrelse af Synthesia-andelen ikke er blevet afsløret, fremhæver aftalen Adobes fortsatte interesse i at udvide ud over traditionelle kreative værktøjer til AI-native platforme, der betjener erhvervskunder direkte.

Adobes flagskibsvideoprodukt, Premiere Pro, er meget brugt af fagfolk inden for medier og markedsføring.

Med Synthesia tager Adobe ind i et nyt segment – virksomhedskunder, der ønsker at skalere videooutput hurtigt uden traditionelle film- eller redigeringsprocesser.

Dette skridt kommer også, da Adobe møder konkurrence fra AI-første virksomheder i det kreative teknologiske område. I de seneste år har Adobe støttet startups som Captions, VidMob og Runway ML for at udvide sin innovationspipeline.

Synthesia slutter sig nu til den portefølje som en af ​​de mere modne spillere med kommerciel trækkraft.

Konkurrencen inden for AI-video vokser

Copy link to section

Synthesia er en af ​​flere AI-videostartups, der konkurrerer om virksomhedskunder.

Rivalerne inkluderer Colossyan, DeepBrain AI og Invideo AI – alle fokuseret på syntetisk videogenerering.

Andre som Filmora og Veed.io retter sig mod lettere forbrugervendte redigeringsværktøjer.

I mellemtiden træder OpenAI ind i rummet med sin tekst-til-video-model Sora, der er i stand til at producere realistiske videosekvenser baseret på brugerprompter.

På trods af voksende konkurrence er Synthesias fokus fortsat på forretningsbrug – positionerer sig selv som “AI-videoplatformen for virksomheden.”

Dets store kundebase og strategiske bagmænd som Accel, Kleiner Perkins og nu Adobe kunne give det en fordel på et marked, der i stigende grad er interesseret i automatisering og personalisering i stor skala.

Investorer satser stadig på AI

Copy link to section

Adobes partnerskab kommer på baggrund af vedvarende investorinteresse for AI-native platforme, især dem med dokumenterede kommercielle modeller.

Synthesias seneste værdiansættelse placerer det blandt de bedste AI-startups globalt, og dets evne til at fordoble ARR inden for et år fremhæver både markedsefterspørgsel og produkt-markedspasning.

Virksomheden har udtalt, at den ikke havde brug for den nye finansiering, men accepterede den for at accelerere produktudviklingen og tilpasse sig en strategisk investor.

Adobes validering tilføjer vægt på et tidspunkt, hvor traditionelle softwarevirksomheder i stigende grad leder efter partnerskaber, der kan hjælpe dem med overgangen til en AI-første fremtid.