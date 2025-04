Altcoins i dag: PEPE ser historisk breakout, Pi Network åbner Ad-adgang til alle dApps

Altcoin-pladsen summer, mens Bitcoin driller en pause forbi $85.000-modstanden og handles til $85.939.

PEPE med frø-tema blinkede med bullish tegn efter konsolidering, hvilket antydede et rally i oktober-stil, hvor det steg over 100 %.

I mellemtiden har den mobil-første cryptocurrency-platform Pi Network åbnet adgang til sit annoncenetværk for alle decentraliserede applikationer i sit økosystem.

PEPE gearer op til 100 % breakout

Meme-krypten ser ud til at være klar til udbrud efter langvarige sidelæns prishandlinger.

Analytikere forventer et over 100 % rally for PEPE, der sammenligner dens nuværende struktur med dets oktobermønster, som udløste eksplosive stigninger.

World of Charts fremhævede PEPEs optimistiske setup på 24-timers diagrammet.

Sidste uges 20% prisstigning drev alt gennem afgørende modstandsbarrierer med stabile handelsvolumener.

Analytikeren observerede et velkendt mønster, hvor måneder lang konsolidering går forud for pludselige stævner.

Med meme-kryptovalutaer, der vinder indpas, ser PEPE ud til at være moden til massive gevinster.

Det er bemærkelsesværdigt, at PEPE klarede sig bedre i 2024 og opsamlede over 1.400 % årlige gevinster.

Mens den har tabt over 60 % i 1. kvartal 2025, tyder historiske opsætninger på skarpe udbrud, svarende til dens stigning på 230 %, hvor PEPE nåede $0,00002597 den 14. november 2024.

Meme-tokenet handles til $0,000007418 med en mild stigning på 0,85% inden for de seneste 24 timer.

Pi Networks annoncenetværk er åbnet for alle dApps

Pi Network har åbnet sit annoncenetværk for alle økosystemlistede decentrale applikationer (dApps).

Tilstanden repræsenterer et strategisk skridt mod at tjene penge på den mobile-first blockchain, som kan prale af over 50 millioner pionerer verden over.

Annoncenetværket giver udviklere mulighed for at integrere annoncer og tjene penge i PI-tokens.

Tidligere tillod projektet nogle få dApps at udnytte deres annoncenetværk.

Det har dog udvidet adgangen til alle decentraliserede applikationer på sin platform, hvilket gør det muligt for udviklere at tjene afkast via in-app-reklamer.

Det matcher Pi Networks mål om at berige Web3-økonomien gennem smartphonebrugere.

Udviklere får adgang til en massiv brugerbase med lukrative værktøjer til indtægtsgenerering, mens brugerne nyder mere engagerende applikationer med praktiske værktøjer.

Desuden vil pionerer nyde håndgribelige produktlanceringer. Holdet udtalte:

Dette øjeblik markerer en milepæl inden for Pi-platform-niveau – en, der forvandler den kollektive opmærksomhed fra Pi’s millioner af Engagerede Pioneers til en håndgribelig, bæredygtig og inkluderende mekanisme til at understøtte Pi App-økosystemet.

Overraskende nok faldt PI Coin midt i den bullish udvikling.

Mens de fleste altcoins oplevede korte genopretninger i de sidste 24 timer, tabte Pi næsten 10 % på sit 24-timers diagram for at handle til $0,6733.

I mellemtiden blinkede digitale aktiver tilbage i dag, da den globale markedsværdi for kryptovaluta steg med 2% i løbet af de sidste 24 timer til $2,77 billioner.

Bitcoin handler over $85.000, hvilket antyder opadrettede udbrud til $90.000.

Analytiker Michael van de Poppe forventer stævner efter en gentest på $87.000.

Bulls bør sikre en afgørende lukning over det psykologiske marked på $90.000 for at understøtte optrends til friske ATH’er.