I en anden milepæl for kryptoindustrien planlægger Canada at lancere spot-solana-børshandlede fonde.

Bloombergs ETF-ekspert Eric Balchunas afslørede, at Ontario Securities Commission (OSC) officielt godkendte flere SOL ETF’er fra top canadiske kapitalforvaltere, herunder Purpose Investments, Evolve ETF’er, CI Global Asset Management og 3iQ.

Med Canadas Solana ETF’er planlagt til debut den 16. april, er opmærksomheden vendt mod mulig SOL-kursreaktion.

Kunne den optimistiske udvikling hjælpe alt med at overvinde nøglemodstanden på $150 i denne uge?

En sådan bevægelse ville bringe priserne til $180 – en stigning på næsten 40% fra de nuværende priser.

Indsatsbelønninger og topspiller understøtter optimisme

Canadas Solana ETF’er har fanget kryptosamfundets opmærksomhed, da de har indsatsbelønninger, som er ualmindelige i traditionelle ETF- modeller.

Desuden vil topspillere bakke op om initiativet.

Først og fremmest vil TD Bank Group tilbyde indsatstjenester, der giver investorer mulighed for at tjene passiv indkomst gennem børshandlede fonde.

Flytningen understreger stigende institutionel tillid til Solana-projektet.

Balchunas mener, at den glatte autorisation fremhæver Canadas progressive udsigter til regulering af kryptovaluta.

Bemærkelsesværdigt var Canada den første nation, der godkendte spot Bitcoin ETF’er i 2021, foran USA.

Solana er blandt de bedste L1-netværk kendt for sine lave gebyrer og hurtige transaktionshastighed.

Altcoinen har været vidne til øget investorinteresse på grund af dets livlige økosystem, drevet af meme-mønter og DePIN-projekter.

ETF’erne vil tilbyde reguleret og direkte eksponering til Solana-netværket, hvilket lover en opportun indgang for detail- og institutionelle aktører.

Ydermere markerer indsatsbelønninger et lukrativt skift, der giver ETF-indehavere mulighed for at tjene afkast uden at interagere med komponenter såsom validatorer, kryptoinfrastruktur og tegnebøger.

I mellemtiden kan SOL ETF-lanceringen i denne uge udløse lignende produkter globalt.

Det kan også påvirke amerikanske vagthunde til at komme videre med de afventende beslutninger om spot altcoin ETF’er, inklusive Ethereum’s.

SOL prisudsigter

Canadas SOL ETF-debut vil sandsynligvis udløse bullish bevægelser til alts pris.

Solana handles til $131 efter at have fået over 20% inden for den foregående uge.

Chart by Coinmarketcap

Alt kræver en ugentlig lysestage, der lukker over $120-modstanden for at skifte dens kortsigtede kurs til bullish.

I mellemtiden målretter SOL-tyre forhindringen på $150, ud over hvilken alt kunne stige til nøgleniveauet ved $180.

Det ville betyde en værdistigning på over 37 % fra Solanas nuværende pris.

Tekniske indikatorer understøtter opsiden, da Canadas ETF-godkendelse vinder fart.

Relative Strength Index er for nylig steget forbi de neutrale 50 og læste 54 på pressetidspunktet.

Det bekræfter et potentielt momentumskift til bullish.

1D MACD understøtter den opadvendte sag med en synlig bullish crossover.

Source: TradingView

De robuste grønne histogrammer indikerer en genopblussen af ​​køberen.

Således kan Canadas spot SOL ETF-lancering i denne uge katalysere det forestående kortsigtede rally.