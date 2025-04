Chile forsvarer kobbereksporten, mens amerikanske toldundersøgelser truer

I et brev dateret 31. marts til det amerikanske handelsministerium definerede den chilenske regering sin anti-toldposition og understregede vigtigheden af ​​handelsforbindelser mellem de to lande.

Denne korrespondance blev for nylig offentliggjort på en amerikansk føderal hjemmeside, og afslørede en klar besked fra Chiles ambassadør i Washington, Juan Valdes, ifølge en Reuters-rapport.

“Kobberimport fra Chile bidrager til USA’s forsyningskædesikkerhed og repræsenterer ikke nogen risiko for dets nationale sikkerhedsinteresser,” tilføjede han og understregede chilensk kobbers vigtige rolle i amerikanske forsyningsnetværk.

Undersøgelser og økonomiske konsekvenser

Dette diplomatiske brev kommer på baggrund af den undersøgelse, som Trump-administrationen åbnede i februar for at bekæmpe Kinas stigende indflydelse på det internationale kobbermarked.

Undersøgelsen falder ind under Section 232, som giver USA mulighed for at afgøre, om import udgør en trussel mod den nationale sikkerhed. Proceduren skal afsluttes inden for 270 dage efter dens indledning.

Men den begrænsede offentliggørelse af resultater har efterladt internationale aktører, herunder Chile, i tvetydighed.

Chile er i øjeblikket den største kobberproducent globalt.

Stemmer fra den private sektor

Da hun reflekterede over de sandsynlige konsekvenser af at anvende told på chilensk kobber, udtrykte Paula Estevez, administrerende direktør for det amerikanske handelskammer i Chile, stærk modstand mod begrebet.

Estevez’ brev, udgivet samme dag som ambassadør Valdes’, understregede de økonomiske og sikkerhedsmæssige fordele ved at opretholde en toldfri importpolitik for chilensk kobber.

“Konkurrencen er udjævnet, og told på chilensk kobber ville kun tjene til at gøre Chiles kobbereksport mere attraktiv for Kina, hvilket i sidste ende svækker USA’s økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser,” skrev Estevez i brevet.

Denne økonomiske nedfaldsfremskrivning indebærer, at toldsatser i sidste ende kan bringe amerikanske interesser i fare ved at tvinge chilensk eksport til andre markeder, hovedsageligt Kina, hvilket underminerer de økonomiske fordele ved et stærkt handelsforhold mellem USA og Chile.

Implikationer for USA’s nationale sikkerhed

Argumentet om, at chilensk kobberimport bringer USA’s nationale sikkerhed i fare, er et omstridt spørgsmål, især i betragtning af de gensidige fordele, der nævnes af både den chilenske regering og repræsentanter for industrien.

Den konsekvente forsyning af kobber fra Chile gør det muligt for USA at opretholde en sikker og pålidelig kilde til dette afgørende metal, som er afgørende for en række forskellige industrier såsom elektronik, byggeri og vedvarende energi.

Efterhånden som interessenter i begge lande håndterer de forventede ændringer i handelsdynamikken, vil diplomatiske forsøg på at fremhæve betydningen af ​​chilensk kobbereksport helt sikkert stige.

Indsatsen er høj – både økonomisk og politisk – da USA forsøger at reducere afhængigheden af ​​udenlandske leverandører, der udgør sikkerhedstrusler, samtidig med at de fastholder realiteterne i dets eksisterende handelspartnerskaber.