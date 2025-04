De europæiske aktiemarkeder navigerede i en kompleks session i tirsdags, der steg højere, da investorerne vejede foreløbig optimisme over amerikansk handelspolitik op imod tegn på svaghed i luksusvaresektoren, fremhævet af et betydeligt fald i LVMH-aktier.

Dagen afspejlede det igangværende push-and-pull mellem håb om toldlettelser og de håndgribelige økonomiske konsekvenser af eksisterende handelsspændinger.

Autosektoren accelererer med håb om toldfritagelse

Copy link to section

En vigtig drivkraft for den forsigtige optimisme var bilsektoren.

Stoxx Europe 600 Autos & Parts-indekset steg med 2,5 %, hvilket førte til sektorgevinster på tværs af kontinentet.

Dette stævne fulgte kommentarer fra den amerikanske præsident, Donald Trump, der indikerede, at han overvejede ændringer af de 25 % toldsatser, der i øjeblikket pålægges udenlandsk auto- og bildeleimport fra vigtige handelspartnere som Mexico og Canada, såvel som andre lande.

Denne antydning af potentiel lettelse gav et betydeligt løft til bilproducenter og leverandører.

Som afspejler denne positive stemning steg Tysklands DAX-indeks 1,3 %, og Storbritanniens FTSE 100 steg 0,7 % midt på formiddagen (07:15 GMT).

Det bredere paneuropæiske STOXX 600-indeks nåede også en stigning på 0,7% (tikker op med 0,6% fra 0706 GMT). Aktieindekser i Spanien oplevede også respektable fremgange.

Luksus mister glans: LVMH-nedtur vejer tungt

Copy link to section

Fremgangen blev dog dæmpet, især i Frankrig, hvor CAC 40-indekset faldt 0,1 % til 0,2 %.

Denne underperformance blev i vid udstrækning tilskrevet et kraftigt fald på 7,1 % i aktierne i LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Verdens største luksuskonglomerat rapporterede sent mandag en skuffende omsætning i første kvartal, hvilket afslørede, at shoppere i USA havde indskrænket udgifterne til skønhedsprodukter og drikkevarer, mens det afgørende salgsmomentum i Kina forblev svagt.

LVMH’s kampe sendte krusninger på tværs af high-end varesektoren.

Ligemænd som Cartier-ejeren Richemont, Gucci-forælderen Kering og Moncler registrerede alle tab, der faldt mellem 2% og 2,8%, hvilket understreger investorernes bekymringer om virkningen af ​​global økonomisk usikkerhed og handelsfriktion på luksusforbrug.

Mens den elektroniktakstfritagelse, der blev annonceret i weekenden, gav et indledende løft, og autotarifferne antyder ekstra brændstof, fortsætter betydelig usikkerhed med at sløre præsident Trumps bredere handelsdagsorden.

Federal Reserve-guvernør Christopher Waller foreslog mandag, at enhver inflation, der stammer fra tariffer, sandsynligvis ville være “forbigående”, hvilket holder døren åben for potentielle rentenedsættelser.

Men samtidig afslørede arkivalier mandag, at Trump-administrationen aktivt fortsætter med nationale sikkerhedsundersøgelser af import af lægemidler og halvledere, hvilket signalerer hensigt om potentielt også at pålægge disse sektorer told.

Denne blandede meddelelse holder virksomheder og investorer på kant.

Øjne på Frankfurt: ECB og økonomiske data i fokus

Copy link to section

På denne baggrund afventer markedsdeltagerne spændt Den Europæiske Centralbanks politiske beslutning på torsdag.

En rentenedsættelse på 25 basispunkter forventes bredt af markederne.

Politikere skal dog veje faktorer som indeholdt inflation – fremhævet af franske data, der bekræfter den årlige CPI på 0,8 % i marts – mod fornyet økonomisk pres fra handelsspændinger og en relativt stærkere euro.

For at tilføje kompleksiteten viste data fra det britiske arbejdsmarked, der blev offentliggjort tirsdag, at arbejdsløsheden holdt sig stabil på 4,4 % i februar, men lønvæksten (eksklusive bonusser) tikkede lidt højere til 5,9 % årligt i de tre måneder frem til februar.

Dette vedvarende lønpres er en nøglefaktor for Bank of England, da den vurderer vejen for potentielle fremtidige rentenedsættelser.

Virksomhedsstrømme: Ericsson stiger, BESI boostet

Copy link to section

Ud over de store makrotemaer flyttede individuelle virksomhedsnyheder også markederne. Den svenske producent af teleudstyr, Ericsson, steg 6,9 % efter at have rapporteret en basisindtjening i første kvartal, der markant overgik forventningerne.

Det hollandske firma BE Semiconductor Industries (BESI) steg 7,1% efter nyheden om, at USA-baserede Applied Materials havde erhvervet en aktiepost på 9%.

Andre steder kom positive resultater fra den franske reklamegruppe Publicis Groupe (EPA:PUBP) og Nivea-ejeren Beiersdorf (ETR:BEIG).

Crude klatrer forsigtigt

Copy link to section

På råvaremarkederne steg oliepriserne og fandt støtte fra den foreløbige optimisme omkring potentielle amerikanske toldfritagelser og data, der viser et opsving i Kinas råolieimport i marts.

03:15 ET steg Brent-råoliefutures 0,6 % til $65,29 per tønde, mens amerikanske WTI-råoliefutures steg 0,7 % til $61,97.

Samlet set præsenterede de europæiske markeder et billede af forsigtige gevinster, understøttet af sektorspecifikke toldforhåbninger, men holdt tilbage af svaghed i luksus og den vedvarende tåge af usikkerhed omkring den globale handelspolitik.