Japans konkurrencevagthund har beordret Google til at stoppe med at prioritere sin søgemaskine og browser på Android-smartphones i et skridt, der kan omforme mobilsøgningsdominansen i landet.

Japan Fair Trade Commission (JFTC) udstedte tirsdag en ophørs- og afvisningsordre mod teknologigiganten, hvori den anførte, at Googles adfærd kan være i strid med landets antimonopollov ved at begrænse fair konkurrence inden for mobile søgetjenester.

Siden mindst juli 2020, fandt JFTC, har Google indgået licensaftaler med mindst seks Android-smartphone-producenter, der krævede fortrinsbehandling af sin egen søgemaskine og browser i bytte for adgang til Google Play app-butikken.

Disse aftaler, som angiveligt påvirker omkring 80 % af Android-telefoner, der sælges i Japan, førte til, at producenterne forudinstallerede Google Søgning og Chrome-browseren som standard.

JFTC skitserer urimelige forretningsbetingelser siden 2020

Ordren følger en flerårig undersøgelse, der begyndte, da JFTC bemærkede tegn på restriktiv praksis indlejret i Android-licensaftaler.

Under disse vilkår blev producenter angiveligt afskåret fra at installere eller promovere rivaliserende browsere og søgemaskiner på deres enheder.

JFTC konkluderede, at Googles forretningspraksis “kan begrænse konkurrencen væsentligt” på det japanske marked ved at tvinge producenterne til at tilbyde Googles søgeværktøjer som standardmuligheder.

Selvom vilkårene stoppede for eksplicit at forbyde rivaliserende tjenester, sagde kommissionen, at aftalerne skabte de facto eksklusivitet for Googles tilbud.

Selvom Google ikke er blevet idømt en bøde som en del af ordren, er virksomheden blevet instrueret i at ophæve alle kontraktlige krav, der giver unødig præference til dets egne søge- og browserværktøjer på Android-telefoner distribueret i Japan.

Antitrust-undersøgelsen intensiveres for Google i Asien

JFTC’s afgørelse føjer til en voksende liste over regulatoriske udfordringer, som Google står over for i Asien. I 2022 idømte Sydkoreas antitrust-organ Google en bøde på 177 millioner dollars for angiveligt at blokere smartphone-producenter fra at bruge modificerede versioner af Android.

I mellemtiden idømte Indiens konkurrencevagthund sidste år Google en bøde på over $160 millioner for konkurrencebegrænsende praksis, der involverede forudinstallerede apps.

Da Japan er den seneste jurisdiktion til at handle, siger analytikere, at presset stiger for, at Google skal reformere sine Android-relaterede aftaler globalt.

Japans træk er bemærkelsesværdigt for at målrette kontrakter, der udnytter markedsdominans i app-butikker for at vinde indpas i søge- og browsertjenester – to kernesøjler i Googles annonceindtægter.

Implikationer for brugere og producenter i Japan

JFTC har ikke påbudt ændringer til eksisterende smartphones, men sagde, at fremtidige licenskontrakter skal give enhedsproducenter mulighed for at forudinstallere konkurrerende søgemaskiner og browsere uden konsekvenser.

Dette kunne åbne døren for alternativer som Yahoo Japan eller Microsofts Bing for at få større eksponering på mobile platforme i landet.

Google har ikke udsendt et formelt svar på JFTC-ordren fra tirsdag. Tilsynsmyndigheden bemærkede, at hvis Google overholder frivilligt, vil der ikke blive forfulgt yderligere juridiske skridt.

Et afslag på at ændre nuværende praksis kan dog udløse yderligere sanktioner i henhold til Japans konkurrencelovgivning.