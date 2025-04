Guldpriser kan forblive overkøbt eller oversolgt i længere perioder, da investorer fortsætter med at øge deres eksponering for det gule metal, ifølge eksperter.

Guldpriserne på COMEX havde ramt et rekordhøjt niveau på $3.263 per ounce fredag ​​og handlede også tæt på det niveau mandag.

I skrivende stund var COMEX-kontrakten i juni steget 0,6% til $3.245,7 pr. ounce.

David Morrison, senior markedsanalytiker hos Trade Nation sagde:

Som tingene ser ud, fortsætter investorerne med at øge deres eksponering for guld i håb om, at det vil holde sin værdi, og fungerer som en sikker havn midt i den tarif-inducerede markedsusikkerhed.

Ifølge Morrison indikerede det daglige glidende gennemsnits konvergens og divergens, at det gule metal var tilbage på overkøbt niveau. Dette kræver forsigtighed, sagde han.

Guld prisgivet Trump-tariffer

Federal Register-arkivering mandag afslørede, at USA indleder undersøgelser af lægemiddel- og halvlederimport.

Målet er potentielt at pålægge disse sektorer told med henvisning til, at stor afhængighed af udenlandsk produktion af medicin og chips udgør en national sikkerhedsrisiko.

Markedsdeltagere er på kant, da den amerikanske præsident Donald Trump annoncerede planer om at afsløre toldsatsen på importerede halvledere inden for den kommende uge.

Derudover udtalte Trump mandag, at han var åben for at justere 25%-taksterne på importerede auto- og autodele fra Mexico, Canada og andre lande.

Han erkendte, at bilvirksomheder “bruger lidt tid”, når de går over til produktion i USA.

“Markederne fortsætter dog med at forblive på vagt midt i usikkerhed om Trumps handelspolitik, og hans konstante tilbageskridt på toldsatser vækker bekymringer over de globale økonomiske udsigter, hvilket holder stemningen omkring den traditionelle guldpris underbygget,” sagde Dhwani Mehta, analytiker hos FXstreet, i en rapport.

Renter

Usikkerheden omkring tariffer og andre politikker har fået økonomien til at gå ind i en “stor pause”, ifølge Atlanta Federal Reserve Banks præsident, Raphael Bostic.

Han foreslog, at den amerikanske centralbank skulle bevare sin nuværende position, indtil der er mere klarhed.

“I mellemtiden ignorerede markederne kommentarer fra Atlanta Fed Bank-præsident Raphael Bostic, som foreslog, at den amerikanske centralbank skulle holde i venteposition, indtil der er mere klarhed,” sagde Mehta.

Markederne havde en 80 % sandsynlighed for, at Fed vil fastholde renterne på sit politiske møde den 7. maj. Derudover har de indregnet en rentenedsættelse på cirka 85 basispoint inden december i 2025.

Trump-administrationens toldpolitik kan tvinge Fed til at sænke renten for at undgå en recession, selv med høj inflation, sagde Fed-guvernør Christopher Waller mandag.

amerikanske statskasser og guld

Guld, et ikke-afkastningsaktiv, fungerer traditionelt som en sikring mod global usikkerhed og inflation. Det har også en tendens til at blomstre i et miljø med lav rente.

Dette er blevet forværret af nogle excentriske bevægelser på tværs af det amerikanske finansmarked, ifølge Morrison.

Amerikanske statsobligationer, bakket op af balancen for verdens største økonomi og magten af ​​verdens reservevaluta, er altid blevet betragtet som den ultimative sikre havn.

Investorer får ikke kun renter, men de har også sikkerhed for den amerikanske økonomis opbakning.

“Men statsobligationer har vist sig at være ekstremt ustabile på det seneste og har mistet noget af deres appel,” sagde Morrison.

Mehta tilføjede:

Ser man fremad, vil den yderligere opside i guldprisen sandsynligvis forblive prisgivet af Trumps tarifoverskrifter og den kommende Fedspeak, da den amerikanske kalender forbliver blottet for offentliggørelse af økonomiske data i topklasse.