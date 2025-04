Kan JUP-tyre forsvare $0,38, når Jupiter DEX lancerer en pro-platform?

Den Solana-baserede decentraliserede børs Jupiter har lanceret sin Pro-platform, hvilket vækker nysgerrighed om dens indvirkning på det oprindelige JUP-tokens pris.

JUP, der i øjeblikket handles til $0,3796, har konsolideret sig efter nylig volatilitet, hvor tyre holder fast i $0,3811 støttezonen.

Især Jupiters nye platform ankommer, da DEX’s handelsvolumen overgår Ethereums, hvilket signalerer robust økosystemvækst.

Investorer stiller nu spørgsmålstegn ved, om denne opgradering kan skubbe JUP forbi nøglemodstanden, eller om konsolideringen vil fortsætte.

Den nyligt lancerede Jupiter Pro-platform

Copy link to section

Den nyligt lancerede Jupiter Pro-platform, kaldet Jupiter Pro, introducerer værktøjer designet til at forbedre handelseffektiviteten og tiltrække brugere.

Den nye platform har en Quick Buy-funktion, der tillader øjeblikkelige handler med et standardbeløb, hvilket strømliner processen for detailinvestorer.

Den har også MEV-beskyttelse, der sikrer mere retfærdig handel ved at beskytte brugerne mod ondsindet ombestilling af transaktioner.

Derudover er gasgebyrerne skåret ned med 10x, hvilket gør hyppige handler mere overkommelige sammenlignet med på Ethereum-baserede platforme.

Desuden giver platformens nydesignede token-terminal avanceret analyse for Solana -mønter, og handlende kan skifte mellem SOL og USDC som deres standardvaluta, hvilket tilføjer fleksibilitet.

Platformen introducerer også nye momentum-metrics som Net Buy Volume og Net Buyers, der giver indsigt i markedstendenser.

Ifølge entusiaster kan disse opgraderinger drive højere handelsaktivitet, hvilket potentielt kan øge efterspørgslen efter JUP.

Derudover forstærker Jupiters rolle som likviditetsaggregator dens appel.

Ved at trække likviditet fra 29 protokoller, inklusive Orca og Raydium, sikrer det overlegen prissætning.

Denne sammenlægning er den vigtigste bidragyder til 24-timers handelsvolumen på $2,509 milliarder, hvilket fik det til at overgå Ethereums $1,895 milliarder handelsvolumen.

Højere volumener korrelerer historisk med symbolsk prisstigning, som det sås i januar 2024, da JUP ramte $1,39 milliarder dagligt volumen.

Vedvarende vækst kan presse modstandsniveauet på $0,4102.

Indvirkning på Jupiter token pris

Copy link to section

På trods af disse fremskridt forbliver JUPs prishandling forsigtig, da den konsoliderer sig nær $0,3811, med lav volatilitet, der antyder akkumulering.

Teknisk analyse afslører en støttezone på $0,3504-$0,3811 og et modstandsniveau på $0,4102.

Et breakout over $0,4102 med bekræftelse af volumen kan udløse et rally. Omvendt risikerer et fald under $0,3595 at teste lavere understøttelser, hvilket komplicerer den bullish sag.

Relative Strength Index (RSI) på det daglige diagram ligger i øjeblikket på 40,65, op fra det oversolgte område, hvilket indikerer, at tokenet kan være på en bullish vending.

Jupiter price chart by TradingView

MACD-konvergensen er også på -0,05157567, hvilket peger på et aftagende bearish momentum.

Disse teknikker er især på linje med et marked, der afventer en katalysator, som Pro-platformen kan levere.

I sidste ende afhænger Jupiter Pros indvirkning af brugeradoption og markedsrespons.

Hvis Pro-platformen driver volumenspidser, kan tyre sigte mod $0,4290, forudsat at den umiddelbare modstand ved $0,4102 går i stykker.

Men hvis platformen ikke kan vælge, kan JUP kæmpe for at opretholde det bullish momentum og kunne sandsynligvis se en tilbagegang til støtten på $0,3595 eller lavere.