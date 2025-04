I en yderligere eskalering til handelskrigen med USA har Kina instrueret sine flyselskaber om at suspendere alle yderligere leverancer af Boeing-fly og standse køb af flyrelateret udstyr og dele fra amerikanske leverandører, rapporterede Bloomberg med henvisning til folk, der er bekendt med sagen.

Direktivet kommer efter, at USA’s præsident, Donald Trump, har indført omfattende toldsatser på op til 145 % på kinesisk import, hvilket udløste hurtig gengældelse fra Beijing.

Flytningen markerer et betydeligt slag for Boeing, hvis kommercielle jetforretning fortsat er dybt viklet ind i den kinesiske efterspørgsel.

Kinas seneste gengældelsestakster, der blev afsløret i weekenden, inkluderer en afgift på 125 % på amerikansk fremstillede fly og dele, hvilket effektivt fordobler deres omkostninger og gør nye leverancer økonomisk uholdbare for kinesiske luftfartsselskaber.

Kilder i rapporten sagde, at den kinesiske regering også kan overveje at tilbyde nødhjælp til indenlandske flyselskaber, der leaser Boeing-fly, som nu står over for kraftigt øgede omkostninger.

Det overordnede budskab er dog klart: Boeing, der engang var en vigtig modtager af Kinas luftfartsboom, er nu fast fanget i krydsilden af ​​geopolitisk brinkmanship.

Boeing-aktien faldt tirsdag med 2,64 % i timer før markedet efter udviklingen.

Dusinvis af Boeing-jetfly i limbo, da leveringer går i stå

Omkring 10 Boeing 737 Max-jetfly venter angiveligt på levering til kinesiske flyselskaber, herunder China Southern Airlines, Air China og Xiamen Airlines, ifølge data fra Aviation Flights Group.

Nogle af disse fly er stationeret i nærheden af ​​Boeings fabrik i Seattle, mens andre er nået til virksomhedens efterbehandlingscenter i Zhoushan i det østlige Kina.

Branchekilder antyder, at nogle få af flyene stadig kan blive leveret, afhængigt af om betalings- og leveringspapirerne blev afsluttet, før Kinas tariffer trådte i kraft den 12. april.

Kilde: Bloomberg

Godkendelser vil dog sandsynligvis blive foretaget fra sag til sag uden garantier.

Hverken Kinas civile luftfartsadministration eller Boeing reagerede på anmodninger om kommentarer. Kinesiske flyselskaber, der var involveret i de afventende leverancer, afviste også at svare.

For at tilføje Boeings problemer, forsinkede Juneyao Airlines for nylig modtagelsen af ​​en Boeing 787-9 Dreamliner, der var planlagt til at ankomme inden for få uger, endnu en indikation på skiftende stemning blandt kinesiske luftfartsselskaber.

Kinas langsigtede luftfartsstrategi vægter Boeings fremtid

Standoffen øger bekymringen over Boeings langsigtede position på et af verdens mest kritiske luftfartsmarkeder.

Kina tegner sig for omkring 20 % af den forventede globale efterspørgsel efter fly i løbet af de næste to årtier. I 2018 var næsten en fjerdedel af Boeings leverancer på vej til Kina.

Men de seneste år har der været et dramatisk fald i nye ordrer, drevet af både geopolitiske spændinger og interne produktionsproblemer.

Kina var det første land, der jordede 737 Max efter to dødsulykker i 2018 og 2019.

Handelsspændinger med både Biden- og Trump-administrationerne vendte yderligere købsbeslutninger mod Boeings europæiske rival, Airbus.

For nylig blev Boeing ramt af endnu et omdømme, da et dørpanel sprængte en 737 Max midt på flyvningen i januar 2024.

På trods af bestræbelser på at opbygge en mere selvforsynende luftfartsindustri, er Kina fortsat afhængig af udenlandske leverandører for en stor del af sin flåde.

Airbus har indtaget en dominerende rolle i leveringen af ​​nye fly, mens Kinas egen Comac C919 stadig er i de tidlige stadier af kommerciel udbredelse.

Ikke desto mindre driver mange kinesiske flyselskaber store Boeing-flåder, der kræver fortsat vedligeholdelse og reservedelssupport – tjenester, der nu kan være i fare.