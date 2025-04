Netflix kan mislykkes med at opnå markedsværdi på 1 billion USD: her er grunden

Netflix (NASDAQ: NFLX) rykker op her til morgen efter rapporter om, at streaminggiganten ønsker at fordoble sin omsætning og tredoble sin driftsindtægt ved udgangen af ​​dette årti.

Ifølge WSJ-rapporten ønsker massemedierne også at nå en markedsværdi på 1 billion dollar i 2030.

Selvom ledelsens engagement er beundringsværdigt, er vejen til at ramme disse pompøse mål brolagt med usikkerhed.

Adskillige udfordringer kan hindre NFLX’s evne til faktisk at indfri disse løfter inden for de næste fem til seks år.

NFLX skal håndtere konkurrence og mætning

Netflix bliver ofte udråbt som vinderen af ​​streamingkrigene.

Det oplever dog fortsat ret intens konkurrence fra Disney+, HBO Max og Amazon Prime Video.

Efterhånden som deres rivaler fortsætter med at udvide deres indholdsbiblioteker og nå ud til et bredere sæt af målgrupper, kan NFLX finde det gradvist mere udfordrende at vokse sin abonnentbase og markedsandel fremadrettet.

Hvad der også er værd at nævne er, at Netflix allerede er enormt penetreret på modne markeder som USA og Europa.

For yderligere betydelig vækst vil det Nasdaq-noterede firma sandsynligvis skulle stole mere på internationale markeder, som kommer med deres egne udfordringer, såsom lavere gennemsnitlig omsætning pr. bruger (ARPU).

At ekspandere til internationale markeder som Indien og Brasilien kan også udsætte NFLX for regulatoriske hindringer, censurproblemer og geopolitiske spændinger – alt dette kan tynge dets vækstplaner.

Netflix har en dyr forretningsmodel

Netflix har været enormt fokuseret på at producere originalt indhold for at fastholde sit forspring på streamingområdet.

Det er en strategi, der er super imponerende, omend lige så dyr.

Med den skærpede konkurrence i streamingsektoren vil Netflix’ evne til at holde sin førende position i endnu højere grad afhænge af dets evne til at levere karakteristisk, originalt indhold.

Men med flere penge, der potentielt går til indholdsproduktion i de kommende år, vil Netflix’ stræben efter at tredoble sin driftsindtjening inden udgangen af ​​dette årti skulle skubbes i baggrunden.

Investorer bør også bemærke, at NFLX kan have haft succes med sit reklamefremstød, men at det ikke desto mindre er en forretning, der har tendens til at være super følsom over for økonomiske nedture.

Netflix-aktien handles allerede til en præmie

Endelig kan værdiansættelsesbekymringer også stå i vejen for Netflix’ ambition om at blive medlem af trillion-dollar-klubben.

Pris-til-indtjening-multiplen på aktier i streaminggiganten ligger i øjeblikket på en tand under 50. Til sammenligning er det gennemsnitlige P/E-forhold for branchen som helhed kun omkring 25.

For at NFLX kan blive en gigant på 1 trillion dollar, skal den vokse med en sammensat årlig rate på omkring 21 % frem til 2030, mod en markant lavere estimeret CAGR på kun 4,0 % for medie- og underholdningsindustrien som helhed.

Det er en del af grunden til, at analytikere hos Loop Capital er overbeviste om, at meget af de gode nyheder allerede er indbagt i Netflix-aktier til omkring $970. Deres 12-måneders prismål for NFLX er i øjeblikket kun på $1.000.