Singapore er officielt gået ind i valgsæsonen, da præsident Tharman Shanmugaratnam tirsdag opløste parlamentet efter råd fra premierminister Lawrence Wong.

Bevægelsen sætter scenen for bystatens 14. parlamentsvalg, siden de opnåede uafhængighed i 1965. Nomineringsdagen er planlagt til den 23. april, hvorefter kandidaterne starter ni dages kampagne.

En afkølingsdag vil gå forud for afstemningsdatoen, som forventes at blive annonceret inden for kort tid af den stemmeberettigede.

Dette valg markerer et afgørende øjeblik for Singapores politiske landskab. Det vil være det første folketingsvalg ledet af premierminister Wong, som efterfulgte Lee Hsien Loong i maj 2024.

Det kommer også, da den globale økonomi står over for stigende modvind, herunder inflation, handelsspændinger og indenlandske bekymringer om job og leveomkostninger.

Wongs debutvalg som premierminister

Lawrence Wong overtog som Singapores fjerde premierminister i maj, efter at Lee Hsien Loong trådte tilbage efter to årtier ved roret.

Wong’s People’s Action Party (PAP) har styret Singapore uafbrudt siden uafhængigheden og forventes at bestride alle 97 parlamentariske pladser.

Wongs ledelse skal nu stå over for sin første valgprøve. Resultatet kan afgøre, om PAP bevarer sit superflertal eller kæmper med en stærkere oppositions tilstedeværelse i parlamentet.

Hans administration har hidtil fokuseret på at styre inflationen, øge den sociale beskyttelse og diversificere handelspartnerskaber som reaktion på globale ændringer.

I en ministererklæring afgivet den 8. april udtrykte Wong bekymring over nye amerikanske toldsatser. “Vi er meget skuffede over det amerikanske tiltag, især i betragtning af det dybe og langvarige venskab mellem vores to lande,” sagde han.

Udtalelserne afspejler voksende uro i regionen, efterhånden som Donald Trumps administration intensiverer sin protektionistiske handelsdagsorden.

Økonomisk baggrund

Folketingsvalget kommer også midt i en svækket økonomisk baggrund. Mandag rykkede Singapores centralbank for at lempe pengepolitikken for anden gang i træk, hvilket signalerede bekymring over aftagende vækst.

Myndighederne nævnte den stigende sandsynlighed for nul BNP-vækst i 2025 efter en svagere end forventet ekspansion på 3,8 % i første kvartal.

Den Monetære Myndighed i Singapore (MAS) nævnte ekstern usikkerhed og svag global efterspørgsel som nøgleårsager til skiftet. Kerneinflationen er fortsat høj, men ventes at aftage i andet halvår.

Singapores eksportafhængige økonomi er særligt følsom over for globale forstyrrelser, herunder tarifchok og omkonfigurationer af forsyningskæden.

Wongs administration har reageret ved at styrke de sociale sikkerhedsnet og udvide lønstøtten til udvalgte sektorer. Disse foranstaltninger er dog muligvis ikke nok til at lette vælgernes angst for de stigende leveomkostninger og jobsikkerhed.

Vigtige vælgerbekymringer i et skiftende landskab

En undersøgelse i januar rapporteret af CNA viste, at singaporeanere i stigende grad bekymrer sig om daglige økonomiske problemer. Leveomkostninger, jobtilgængelighed og indkomstsikkerhed blev nævnt som vælgernes topprioriteter.

Samtidig er der en stigende politisk bevidsthed blandt yngre vælgere. Oppositionspartier, herunder Arbejderpartiet og Progress Singapore Party, forventes at opstille kandidater på tværs af de fleste valgkredse.

Dette kunne teste PAP’s traditionelle dominans, især i byområder, hvor svingstemmer har større vægt.

Kampagneperioden vil blive fulgt nøje både nationalt og internationalt. Investorer og regionale partnere vil vurdere, hvordan Singapores nye lederskab håndterer politisk kontinuitet, udenlandske forbindelser og økonomisk genopretning.

Global kontekst

Den geopolitiske baggrund tilføjer yderligere kompleksitet til det kommende valg. Donald Trumps igangværende toldoffensiv rasler handelsafhængige økonomier i hele Asien.

Mens Singapore længe har haft tætte bånd med USA, er gnidningen steget under Trumps administration.

Nye toldsatser rettet mod både allierede og modstandere truer med at forstyrre etablerede handelsruter. Singapore, som et knudepunkt for reeksport og global finansiering, er særligt sårbart over for sådanne chok.

Landets afhængighed af ekstern efterspørgsel betyder, at opretholdelse af stabile internationale forbindelser er afgørende. Premierminister Wongs tilgang til diplomati, såvel som hans økonomiske politikmix, vil blive gransket under kampagnen og derefter.