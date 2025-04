USDT-udsteder Tether satser på, at Fizen tager stablecoins mainstream

Tether har investeret i fintech-firmaet Fizen i et forsøg på at skubbe stablecoin-betalinger længere ind i hverdagen.

Som den seneste modtager af Tethers opbakning vil Fizen bruge midlerne til at udvide sin blockchain-infrastruktur og bringe sin self-depot wallet-teknologi til flere brugere, sagde en meddelelse den 15. april.

Grundlagt som en krypto-første fintech-platform, tilbyder Fizen værktøjer, der lader brugere gemme, bruge og administrere stablecoins direkte fra deres egne tegnebøger.

Fizen vil bruge den friske finansiering til at arbejde hen imod sit mål om at gøre kryptobetalinger “en intuitiv del af daglige transaktioner, så brugerne kan betale problemfrit uden selv at indse, at de bruger blockchain-teknologi,” sagde Fizens grundlægger og administrerende direktør Leo Vu, mens han kommenterede udviklingen.

Vu mener, at stablecoins har nøglen til at drive global finansiel inklusion, men siger, at den virkelige udfordring ligger i at bygge brugervenlige apps, der ikke overvælder folk med teknisk jargon eller komplekse processer.

Selvom meddelelsen ikke afslørede omfanget af investeringen, sagde den, at flytningen stemmer overens med Tethers bredere mission om at understøtte værktøjer, der gør digital finansiering mere praktisk og inkluderende.

Stablecoin-udstederen ser Fizens teknologi, som lader brugere gemme, sende og bruge stablecoins gennem selvdepot-punge, som en naturlig pasform til denne vision.

Ved at kombinere blockchain-effektivitet med velkendte grænseflader som QR-kodescanning og kortlæsere hjælper Fizen med at nedbryde barrierer for kryptoadoption, især for folk uden adgang til traditionel bankvirksomhed.

Tether fremhævede, at millioner forbliver ubankede globalt på grund af faktorer som afstand fra finansielle institutioner eller mangel på dokumentation, problemer, som Fizens strømlinede, no-frills tilgang kunne hjælpe med at tackle.

For handlende ligger lodtrækningen i at kunne acceptere stablecoin-betalinger, mens de stadig modtager øjeblikkelige fiat-afregninger, alt sammen uden at tilføje ny infrastruktur.

Det er ifølge Tether CEO Paolo Ardoino et afgørende skridt i retning af at gøre digitale aktiver virkelig nyttige i hverdagen.

“Fizens innovative model hjælper med at bygge bro mellem selvforsorg og digitale betalinger, og giver brugerne større økonomisk uafhængighed, samtidig med at vi styrker vores lederskab som den mest udbredte stablecoin globalt og fremmer inkluderende adgang til det finansielle system,” tilføjede han.

Tethers investering vil hjælpe Fizen med at skalere sin blockchain-teknologi for at øge brugen af ​​stablecoin på tværs af forskellige platforme og tackle nogle af disse problemer.

Meddelelsen citerede en Juniper Research-rapport, som hævder, at QR-kodebetalinger kunne overstige 3 billioner USD globalt i 2024, med brugertal, der forventes at nå over 2,2 milliarder i 2025.

Med den vækst allerede i gang, ser Tether og Fizen en klar mulighed for at bringe stablecoins ind i blandingen gennem enkle, mobile-first-oplevelser.

Tether udvider investeringsporteføljen

Tether har støt udvidet sin rækkevidde ud over blot at udstede stablecoins, hvilket støtter projekter, som den mener kan drive den virkelige verden af ​​kryptoadoption.

Som tidligere rapporteret af Invezz, købte det i sidste måned en 30,4% ejerandel i det italienske medieselskab Be Water efter en kapitalforhøjelse på 10 millioner euro og opkøb af egenkapital.

De to samarbejder om at forbedre distributionen af ​​digitalt indhold ved hjælp af blockchain-teknologi.

Virksomheden støtter angiveligt også Rumble, en videoplatform, for at understøtte udviklingen af ​​sin oprindelige kryptovaluta wallet.

I december 2024 hældte Tether efter sigende 775 millioner dollars ind i platformen for at accelerere dens vækst.

Tethers seneste tiltag følger efter et rentabelt år for virksomheden, som rapporterede 13 milliarder dollars i nettooverskud for 2024.

Fra januar 2025 har virksomheden angiveligt afsat mere end 7 milliarder dollars i overskydende kapital til strategiske investeringer.