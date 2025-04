VeThor Token (VTHO), gastokenet, der driver transaktioner på VeChainThor blockchain, gennemgik for nylig en slående prisstigning, der steg fra $0,00167 til et højdepunkt på $0,003399 på Binance på kun én dag, før den blev sat til $0,002891, hvilket afspejler en stigning på 39,4% over 39,1 timer.

Dette imponerende rally faldt sammen med en ekstraordinær 24-timers handelsvolumen på $504,88 millioner, hvilket understregede en bølge af øget markedsentusiasme og deltagelse.

Hvorfor stiger VeThor-tokenprisen?

En vigtig katalysator bag denne stigning ser ud til at være meddelelsen den 14. april 2025 om, at UFC CEO Dana White sluttede sig til VeChains rådgivende bestyrelse, hvilket signalerede et stort skub i retning af mainstream blockchain-adoption.

White, sammen med den nobelprisvindende fysiker Sir Konstantin Novoselov, er klar til at løfte VeChains profil, især gennem dets bæredygtighedsfokuserede initiativ, VeBetterDAO, som kan forstærke VTHO’s nytteværdi.

Med UFC’s massive globale publikum, der når ud til over 950 millioner husstande, kan Whites involvering markant øge bevidstheden og engagementet med VeBetterDAO, en platform, der belønner miljøvenlige handlinger med B3TR-tokens og er afhængig af VTHO for transaktionsgebyrer.

En anden medvirkende faktor er den forventede VeChain Renaissance-opgradering planlagt til 2025, der lover forbedret sikkerhed, decentralisering og Ethereum Virtual Machine (EVM)-kompatibilitet, hvilket kan trække flere udviklere og virksomheder til økosystemet.

Vil VTHO opretholde det bullish rally?

Teknisk set har VeThor-kursdiagrammet blinket med en række bullish signaler, herunder et udbrud fra en 3-måneders faldende wedge, en bullish divergens på 4-timers og daglige diagrammer, og kursen krydser over det 20-dages glidende gennemsnit for første gang i 90 dage.

VeThor token price chart by TradingView

Men rallyets bæredygtighed står over for udfordringer, da en bearish lysestage er dukket op på det daglige diagram, der antyder potentielt salgspres eller profittagning efter den hurtige opstigning.

Sammensat af dette er Relative Strength Index (RSI) blevet bearish på det daglige diagram, bare genert af den overkøbte tærskel, med tidligere aflæsninger på 85,66 på 4-timers diagrammet og en StochRSI på 93+, hvilket tyder på, at tokenet kan være overstrakt og modent til en tilbagetrækning.

På kort sigt antyder disse bearish indikatorer, at VTHO kunne se konsolidering eller et tilbagetog, især hvis det ikke lykkes med at bryde modstandsniveauet på $0,00335, hvor $0,002065 fungerer som en kritisk støttezone.

På trods af disse kortsigtede forhindringer forbliver VTHO’s langsigtede potentiale lovende, hvis VeChains økosystem udvides gennem initiativer som VeBetterDAO og højprofilerede partnerskaber, såsom Power Slap-sponsoraftalen, som kunne opretholde efterspørgslen.

Tokenets indbyggede brændemekanisme, der ødelægger 70 % af VTHO brugt i transaktioner, tilbyder yderligere prisstøtte ved gradvist at reducere udbuddet, en dynamik, der kan vise sig at være betydelig, efterhånden som netværksaktiviteten vokser.

I sidste ende, mens den nylige fordobling af VTHO’s pris blev drevet frem af en virkningsfuld udvikling og stærke tekniske teknikker, kan dens evne til at opretholde rallyet vakle på kort sigt på grund af bearish signaler, selvom vedvarende adoption og økosystemvækst kan bane vejen for fremtidige gevinster, hvis vigtige modstandsniveauer overvindes.