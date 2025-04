Bank of Canada holder renten på 2,75 % midt i global handelsusikkerhed

Bank of Canada holdt onsdag sin styringsrente uændret på 2,75 %, hvilket markerede sin første pause efter syv træk i træk.

Ifølge en erklæring udgivet af banken onsdag, blev denne beslutning truffet midt i øget økonomisk usikkerhed som følge af store ændringer i USA’s handelspolitik og bekymringer om inflation.

Centralbanken udtalte også, at usikkerhed omkring amerikanske tariffer har gjort det umuligt at give standard økonomiske prognoser på nuværende tidspunkt.

To scenarier for økonomisk vækst

Copy link to section

MPR (Monetary Policy Report) inkluderer også to scenarier, der repræsenterer to forskellige veje, den amerikanske handelspolitik kunne tage, og den indvirkning, den kunne have på den canadiske økonomiske sundhed.

Dette indledende scenarie introducerer høj usikkerhed, men begrænser tariffernes omfang.

I dette scenarie aftager den canadiske vækst på kort sigt, men inflationen forbliver tæt på bankens mål på 2 %.

I dette tilfælde kunne lette toldsatser redde Canada fra mere alvorlig økonomisk smerte.

Det andet scenarie forestiller sig derimod en langvarig handelskrig, der sender Canada ud i recession.

Det ville få inflationen til at blæse over 3 % næste år.

Denne splittelse er symptomatisk for en bredere kendsgerning – tvetydigheden omkring udsigterne for handelspolitikken sammen med den bemærkelsesværdige hastighed af ændringer i politik i USA gør økonomiske prognoser særligt udfordrende.

Global økonomisk kontekst

Copy link to section

Det globale økonomiske miljø er kompliceret, med antydninger af stærk vækst i slutningen af ​​2024, der giver plads til nye risici.

Efterhånden som den amerikanske økonomi aftager, og politisk usikkerhed stiger, er stemningen blevet væsentligt forværret.

Eurozonens vækstrate er moderat i starten af ​​2025, hovedsagelig på grund af vedvarende tilbageslag i fremstillingssektoren.

Kina klarede sig godt ved udgangen af ​​2024, men de seneste indikatorer tyder på et mindre fald.

Usikkerheden skabt af handelspolitiske udtalelser har forårsaget enorm volatilitet på de finansielle markeder, kompliceret investeringsbeslutninger og begrænset mere traditionelle kilder til økonomisk udvikling, såsom forbrug og virksomhedernes investeringer.

Canadas økonomiske afmatning

Copy link to section

I Canada peger økonomiske indikatorer på et markant fald. Forbruger- og virksomhedernes tillid ser ud til at være raslet, efterhånden som virkningerne af tariffer og handelsproblemer bliver mere tydelige.

Nøglesektorer som forbrug, boliginvesteringer og erhvervsudgifter viste alle symptomer på svækkelse i årets første kvartal.

Ydermere har handelsspændinger haft en negativ indflydelse på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen faldt i marts, og virksomheder har annonceret planer om at reducere ansættelsesaktiviteten.

Lønvæksten, en nøgleindikator for økonomisk styrke, er også aftaget på det seneste, hvilket komplicerer det økonomiske billede.

Presset fortsætter, og inflationen nåede op på 2,3 % i marts, lidt lavere end i februar, men stadig højere end 1,8 % på tidspunktet for MPR i januar.

Navigering af inflationsdynamik

Copy link to section

Bank of Canada vil fokusere på inflationsdynamikken, efterhånden som den bevæger sig fremad. I april vil forbrugernes kulstofafgift blive fjernet, hvilket sandsynligvis vil reducere inflationen i inflationen lidt.

Bank of Canadas dødvande med hensyn til renter, sammen med handelsusikkerhed, forskellige inflationsforventninger og forværrede økonomiske indikatorer, skaber et fragmenteret politisk miljø.

Med virksomheder og forbrugere, der kæmper for at tilpasse sig den ustabile makroøkonomi, er de langsigtede konsekvenser for økonomisk udvikling uklare.

Markedsdeltagere forventer volatilitet i de kommende måneder, da forbedringer sker hurtigt.

Samlet set vil de kommende måneder være afgørende for den globale økonomi og den nye handelspolitik.