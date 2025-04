De europæiske aktiemarkeder trak sig tilbage ved åbningen onsdag og fik en to-dages sejrsrække som vedvarende usikkerhed om amerikansk handelspolitik kombineret med skuffende nyheder fra en vigtig teknologiaktør for at dæmpe investorernes stemning.

Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks faldt 0,8 % i den tidlige handel, hvilket giver nogle af de gevinster, der er opnået i de tidligere stærke sessioner, tilbage.

Den negative tone var væsentligt påvirket af udviklingen i den afgørende halvledersektor.

Aktierne i ASML, en nøgleleverandør til den globale chipindustri, faldt med 6,5 % kort efter markedets åbning.

Det kraftige fald fulgte efter det hollandske selskabs annoncering af nye nettobookinger for kvartalet, der faldt betydeligt under analytikernes forventninger.

For at forstærke fejlen markerede ASML eksplicit den igangværende usikkerhed omkring amerikanske handelsregler som en faktor, der påvirker dets udsigter.

De negative nyheder fra ASML havde en øjeblikkelig ringvirkning og trak nedad i branchekollegaen ASM International, hvis aktier faldt 4,5 %.

Kinas vækst slår prognoserne, men toldskyggerne forlænges

For at tilføje det komplekse globale billede vurderede investorer også de seneste økonomiske væksttal, der blev offentliggjort fra Kina tidligere på dagen.

Officielle data indikerede, at verdens næststørste økonomi voksede med bedre end forventet 5,4 % år-til-år i første kvartal.

Dette tilsyneladende positive datapunkt blev dog set gennem linsen af ​​eskalerende handelsspændinger under den amerikanske præsident Donald Trump.

Den truende trussel om yderligere tariffer fik flere store investeringsbanker til at reducere deres vækstprognoser for hele året for Kina, hvilket tyder på, at de officielle data måske ikke fuldt ud fanger fremtidens modvind.

Tallene for kinesisk industriproduktion og detailsalg blev også nøje undersøgt af markedsdeltagere.

Globale rystelser: De asiatiske markeder glider, Nvidia-afgift tilføjer pres

Den svagere start i Europa fulgte negative signaler fra handelssessioner natten over i andre regioner.

De fleste større Asien-Stillehavsmarkeder handlede lavere, hvilket afspejler den forsigtige stemning.

Desuden faldt amerikanske aktiefutures, da investorerne forventede en vigtig detailsalgsrapport senere på dagen og fortsatte med at fordøje virksomhedernes indtjening fra sæsonen for første kvartal.

Stemningen, især inden for teknologisektoren, blev yderligere presset af nyheder fra Nvidia.

I en udvidet handel tirsdag afslørede den amerikanske chipgigant, at den forventer at tage et betydeligt gebyr på 5,5 milliarder dollars i sine kommende kvartalsresultater.

Denne afgift er direkte relateret til navigationsrestriktioner for eksport af dets avancerede H20-grafikbehandlingsenheder (GPU’er) til Kina og andre nationer, hvilket fremhæver den håndgribelige økonomiske indvirkning af nuværende handelspolitikker på store teknologivirksomheder.

Kombinationen af ​​ASML’s bookingmiss og Nvidias betydelige gebyr understregede de sårbarheder, som chipsektoren står over for midt i det nuværende geopolitiske og handelsmæssige miljø.