Ethereum-prisforudsigelse: kortsigtet volatilitet midt i langsigtede bullish-signaler

Ethereum (ETH) er i øjeblikket prissat til $1.594, hvilket viser et fald på 1,90% i løbet af de sidste 24 timer, da handlende reagerer på en blanding af derivatmarkedsaktivitet, staking-tendenser og hvalbevægelser.

Tokenet har oplevet et fald på 5,23 %, siden det nåede et højdepunkt på $1.682 den 14. april 2025, hvilket signalerer en kortsigtet bearish stemning.

Ethereum-prisen kan falde til $1.500, hvis support viger

Den kortsigtede bearish-stemning er drevet af en hidtil uset tilgang på 77.000 ETH til derivatbørser, et mønster, der ofte varsler skarpe prisfald.

Denne stigning i derivataktivitet overstiger ifølge en makro- og on-chain-analyse fra CryptoQuant i april tidligere toppe på 65.000 ETH, hvilket tyder på øget volatilitet, hvor ETH nu tester afgørende støtteniveauer på diagrammerne.

På timebasis nærmer prisen sig en vital støtte på $1.551, og at glide under dette kan skubbe ETH ned til $1.500-regionen, hvilket forstærker den bearish-stemning.

For at forstærke dette pres er Ethereums indsatssaldo faldet med 120.000 ETH på kun fem dage, hvilket antyder, at uudsatte tokens snart kan ramme markedet, hvilket øger salgspotentialet.

Total value of staked Ethereum (ETH)

Denne indsatsreduktion, til en værdi af omkring 192 millioner dollars, falder sammen med et hop i ETH’s børsudbud, som er steget med næsten 400.000 ETH siden begyndelsen af ​​april, hvilket kortvarigt trak prisen under 1.500 dollars i sidste uge.

Exthereum exchange reserve chart

En sådan stigning i valutareserverne signalerer ofte, at flere tokens er på højkant, hvilket typisk fører til nedadgående prisbevægelser, da udbuddet overgår efterspørgslen.

Midt i disse udfordringer er store indehavere, bedre omtalt som hvaler, der kontrollerer 10.000 til 100.000 ETH imidlertid begyndt at købe igen, og de har fået 320.000 ETH i løbet af de sidste 48 timer efter at have losset 570.000 ETH tidligere på måneden.

Denne fornyede hval-akkumulering kan forstærke ETHs pris og tilbyde en buffer mod salgspresset fra satsning og vækst i udbuddet af børser, selvom en hval for nylig flyttede 20.000 ETH (værd omkring $32,4 millioner) til Kraken, hvilket vækker bekymringer om et potentielt salg og forplumrer de kortsigtede udsigter yderligere.

Et muligt rally, hvis ETH krydser over $1.600

Teknisk set er ETH ved en korsvej, der undersøger den nedre grænse af et symmetrisk trekantmønster på 4-timers diagrammet, hvor tyre skal holde fast for at undgå et dybere skred.

Ethereum price chart

Hvis den nedre grænse holder, kan prisen stige over $1.600 og udfordre $1.688-modstanden, præget af en faldende trendlinje fra slutningen af ​​marts, med et udbrud muligvis køre den til $1.800.

Et fald under grænsen kan dog få ETH til at falde til $1.522, og hvis det mislykkes, kan næste stop være $1.412, et niveau, der er afgørende for at opretholde bullish håb.

Indikatorer som Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator trender under neutral, hvilket peger på voksende bearish momentum, der kan intensiveres, hvis støtte giver efter.

På det daglige diagram har ETH’s manglende evne til at holde over $1.689 udløst en vending, og en svag lukning i dag kan se, at den snart vil glide mod $1.450-$1.500.

På mellemlang sigt er der forsigtighed, da støtten på $1.537 kommer under pres, og et brud her kan udløse et tilbagetog til $1.300, hvilket rasler investortilliden.

På trods af disse kortsigtede forhindringer lyser Ethereums langsigtede udsigter lyse, drevet af optimisme omkring institutionel adoption og fremkomsten af ​​Ethereum-baserede ETF’er.

Eksperter forudser, at ETH kan stige til $6.000-$14.000 i 2025, drevet frem af dens centrale rolle i decentraliseret finans (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT’er) sammen med voksende virksomhedsinteresse.

DeFi, med over $47 milliarder låst på Ethereum, genvinder likviditet efter likvideringer, selvom $937 millioner i positioner forbliver sårbare, hvis ETH falder til $917,99, hvilket binder møntens skæbne til sektorens stabilitet.

DeFi-låntagere spiller det sikkert og sætter likvidationspriserne omkring $917,99, med få positioner i risikozonen mellem $1.400 og $1.500, hvilket afspejler en bevogtet tilgang midt i hakkende markeder.

Bredere økonomiske faktorer, som frygten for amerikanske toldsatser på Kina, trækker også ETH i langdrag, efterhånden som globale handelsproblemer bølger gennem kryptomarkederne.

Disse takstbekymringer, bundet til tidligere Trump-æra-forslag, har foruroliget stakers, hvilket til dels forklarer det seneste fald i indsatsen, da investorer afdækker deres indsatser.

Ikke desto mindre holder Ethereums grundlæggende rolle i DeFi og NFT’er, plus opgraderinger som Ethereum 2.0, det klar til langsigtet succes, selvom kortsigtet turbulens fortsætter.

Mens ETH danser omkring kritiske tekniske niveauer, må markedsobservatører afveje disse kortsigtede jitters mod de robuste fundamentals, der peger på en lysere fremtid.