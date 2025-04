FreeNow-opkøb, analytikeroptimisme understøtter Lyfts langsigtede udsigter, selvom konkurrencetrusler truer

Lyft positionerer sig til en større rolle på det globale rideshare-marked, selvom analytikere fortsat er uenige om dets udsigter på kort sigt midt i stigende konkurrence og makroøkonomisk usikkerhed.

Et nyt strategisk opkøb, kombineret med voksende ryttertal og forbedrede marginer, understreger virksomhedens ambition om at vende tilbage efter nogle turbulente år.

Tirsdag meddelte Lyft, at det ville erhverve den europæiske ride-hailing-tjeneste FreeNow fra de tyske bilproducenter BMW og Mercedes-Benz for cirka €175 millioner ($197 millioner) i kontanter.

Handlen, der forventes afsluttet i anden halvdel af året, markerer det San Francisco-baserede selskabs hidtil mest markante internationale ekspansion.

FreeNow opererer i mere end 150 byer i ni europæiske lande, og Lyft sagde, at opkøbet næsten ville fordoble dets adresserbare marked til over 300 milliarder årlige ture med personlige køretøjer.

Når integrationen er fuldført, vil den kombinerede platform spænde over 11 lande, herunder USA, Canada og vigtige europæiske markeder.

Ryttere vil i sidste ende være i stand til at bruge begge apps problemfrit på tværs af regioner.

Opkøbet af FreeNow er ikke uden udfordringer

FreeNows mikromobilitetstjenester, især dets flåde af e-scootere, betragtes som en nyttig tilføjelse til at forbedre kundernes bekvemmelighed og valgmuligheder.

Mens opkøbet åbner nye døre for Lyft, bringer det også en række udfordringer.

Lyfts fremstød for at ekspandere i Europa ved at målrette mod offline taxamarkedet vil sandsynligvis støde ind i hård konkurrence fra etablerede aktører som Uber og Estland-baserede Bolt Technology, som begge opretholder en betydelig tilstedeværelse på tværs af kontinentet.

Samtidig kræver de europæiske regler, der udvikler sig, kørselsfirmaer til at forbedre chaufførfordele, herunder garantier for mindsteløn og betalt ferie.

Disse ændringer omformer også prismodeller for at sikre fair og gennemsigtig kompensation til chauffører.

Som svar på disse regulatoriske krav udrullede Bolt for nylig nye fordele for sine britiske chauffører, herunder feriepenge og minimumslønsgarantier.

Fra et finansielt synspunkt bør investorer være opmærksomme på, at Lyfts nuværende forhold er 0,76, hvilket indikerer, at virksomhedens kortfristede forpligtelser opvejer dets let tilgængelige aktiver.

Oppenheimer indleder dækning af Lyft på grund af højere samkørselsudsigter

Udmeldingen kommer på baggrund af forsigtig optimisme fra analytikere.

I onsdags indledte Oppenheimer dækning af Lyft med en outperform rating og et prismål på $15.

Firmaet fremhævede langsigtede tendenser såsom faldende bilers overkommelighed og demografiske ændringer, hvor yngre hyppige brugere kommer ind i voksenlivet, hvilket gør samkørsel mere og mere attraktivt.

“Ridesharing vil i stigende grad blive en mere lokkende mulighed, efterhånden som omkostningerne ved bilejerskab stiger,” skrev Oppenheimer.

Firmaet pegede på Lyfts voksende udbud af chauffører, som har presset priserne ned, samtidig med at de har bevaret en stabil vækst i aktive ryttere og turfrekvenser.

Funktioner som Price Lock og et strategisk partnerskab med DoorDash har også understøttet højere brugerforbrug.

Derudover har omkostningsbesparelser givet Lyft “betydelig” indtjening gearing, sagde Oppenheimer.

Virksomheden har reduceret medarbejderstaben med 34 % siden 2022, hvilket har bidraget til at forbedre sin EBITDA-profil, selv om den forbliver prissat til en rabat til ligestillede som Uber.

Waymo-konkurrencen kaster en skygge over udsigterne

Alligevel er ikke alle analytikere overbeviste. Tidligere på måneden dobbeltnedgraderede Bank of America Global Research Lyft til at klare sig dårligere end køb, med henvisning til den skærpede konkurrence fra Alphabets Waymo.

Den selvkørende enhed er vokset hurtigt, og Lyfts større eksponering mod vestkystens markeder, især San Francisco og Los Angeles, gør den mere sårbar over for Waymos autonome flåde end Uber.

BofA-analytiker Michael McGovern sænkede også Lyfts prismål til $10,50 fra $17,50, hvilket udtrykte bekymring over virksomhedens “stadig-nye” partnerskaber med autonome køretøjer.

Mens Lyft har potentialet til at skabe jord i AV-rummet, vil det sandsynligvis ske på lang sigt, sagde McGovern, og pegede også på en mangel på skalerbare AV-partnerskaber i den nærmeste fremtid.

“Vi mister tilliden til opsiden på kort sigt,” skrev han, selv mens han anerkendte Lyfts potentielle langsigtede rolle i AV-økosystemet.

I mellemtiden fastholdt Wedbush tirsdag en neutral rating på Lyft, men trimmede sit kursmål fra $16 til $13, hvilket tilføjede de blandede synspunkter om virksomhedens bane.

Lyfts gennemsnitlige analytikervurdering forbliver Hold, med et gennemsnitligt prismål på $15,98, ifølge FactSet.