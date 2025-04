Hvorfor bliver analytikere positive over for Northrop Grumman?

Da Trump-administrationen begynder at omforme prioriteterne for amerikanske forsvarsudgifter, søger investorer klarhed over, hvordan entreprenører vil klare sig i en æra præget af øget kontrol og potentielle nedskæringer.

Men midt i denne usikkerhed fremstår Northrop Grumman som et yndet væddemål for langsigtet forsvarseksponering, takket være dets tilpasning til vedvarende militære behov og lovende våbenprogrammer.

Tirsdag opgraderede Morgan Stanley-analytiker Kristine Liwag sin holdning til den overordnede forsvarssektor til “Attraktiv” fra “In-line”, og understregede, at frygten for gennemgribende nedskæringer kan være overdreven.

Hun bemærkede, at selv med etableringen af ​​Department of Government Efficiency (DOGE) – ledet af Elon Musk og med til opgave at udrydde affald – forventes de centrale forsvarsudgifter at fortsætte med at stige.

Samtidig forventes den europæiske efterspørgsel efter amerikanske våbensystemer at vokse, efterhånden som NATO-nationerne øger deres budgetter som svar på globale sikkerhedsudfordringer.

Liwag beholdt sin Køb-vurdering på Northrop Grumman-aktien og hævede sit kursmål til $625 fra $580, hvilket kaldte det hendes bedste valg.

Ifølge hendes analyse er virksomhedens omfattende portefølje, som omfatter ubemandede systemer, kampfly, missiler og rumaktiver, unikt positioneret til at drage fordel af både amerikanske og internationale forsvarstrends.

Forsvarsmajorens aktier er steget omkring 13% siden starten af ​​året.

Goldman Sachs opgraderer også NOC, fremhæver stealth-programmer

Copy link to section

Northrop Grummans appel har også fanget andre Wall Street-firmaers opmærksomhed.

Sidste fredag ​​opgraderede Goldman Sachs-analytiker Noah Poponak aktien fra Sell til Neutral, mens kursmålet blev hævet til $521 fra $424.

Han pegede specifikt på B-21 Raider stealth bombeflyet og Sentinel missil advarselssystem som platforme med mange års potentiale forude.

“NOC ejer B-21 og Sentinel, som stadig er relativt tidlige i deres samlede livscyklus og burde drive langsigtet vækst,” skrev Poponak.

Mens Goldman anerkendte en vis risiko forbundet med omkostnings- og marginpres i disse programmer, bemærkede rapporten, at Northrops præmievurdering – i øjeblikket den højeste blandt store amerikanske forsvarsfirmaer – afspejler tilliden til firmaets vedvarende præstationer og indtjeningssynlighed.

General Dynamics nedgraderet

Copy link to section

Udsigterne er mindre gunstige for andre forsvarsvirksomheder såsom General Dynamics.

Liwag nedgraderede aktien til Hold fra Køb og reducerede kursmålet fra $315 til $305.

Hun nævnte eksponering for business-jetfly – en sektor, der er sårbar over for tariffer og svækkende efterspørgsel under økonomiske nedgangstider – som en vigtig årsag til bekymring.

Ifølge FactSet-data vurderer 57 % af analytikere, der dækker Northrop Grumman, det som et køb, sammenlignet med kun 46 % for General Dynamics.

Det gennemsnitlige kursmål for Northrop ligger på $555, hvilket yderligere indikerer, at investorernes stemning forbliver fast i dens favør, efterhånden som de globale forsvarsprioriteter skifter.