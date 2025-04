Aktierne i den britiske virksomhedsleverandørgruppe Bunzl faldt markant onsdag, efter at selskabet skar sin 2025-prognose og satte sit aktietilbagekøbsprogram på pause, med henvisning til forværrede resultater i sin nordamerikanske afdeling.

Aktien faldt 25,7 % – dets stejleste fald på én dag i år – og nåede det laveste niveau siden midten af ​​2020.

Det London-børsnoterede firma, som leverer hverdagsprodukter såsom emballage, rengøringsmaterialer og personligt beskyttelsesudstyr til virksomheder i hele Storbritannien, Europa og Nordamerika, sagde, at dens reviderede prognose udelukker enhver påvirkning fra potentielle amerikanske tariffer.

Disse tariffer har raslet de globale markeder og øget frygten for en langvarig handelskrig, hvilket gør virksomhedens fremadrettede vejledning endnu mere usikker.

Bunzl forventer nu kun moderat omsætningsvækst i 2025 ved konstante valutakurser og forventer, at koncernens driftsmargin vil falde lidt under 8%, et fald fra 8,3% i 2024.

Selskabet meddelte også, at det satte sit tidligere erklærede aktietilbagekøbsprogram for 200 millioner pund på pause for 2025 resten af ​​året.

Lige nu er der allerede tilbagekøbt aktier for cirka 115 millioner pund. Ledelsen sagde, at pausen afspejler et behov for at prioritere finansiel fleksibilitet midt i et stigende omkostningspres.

Nordamerikansk modvind vejer tungt

Administrerende direktør Frank van Zanten erkendte, at virksomhedens præstationer i første kvartal ikke levede op til forventningerne.

“Jeg er skuffet over vores præstation i første kvartal i dette udfordrende handelsmiljø,” sagde han.

Van Zanten tilføjede, at koncernen implementerer ledelsesændringer og omkostningsbesparende foranstaltninger, der sigter mod at forbedre resultaterne i dets største forretningssegment, med fremskridt, der forventes at blive synligt i 2026.

Bunzl rapporterede om en blød omsætning i sine nordamerikanske aktiviteter, som primært betjener dagligvare- og madservicekunder.

Selvom selskabet har hævet priserne for nogle daglige forbrugsvarer som reaktion på inflationspres, har disse bestræbelser ikke fuldt ud opvejet svagere mængder, hvilket har ført til strammere driftsmarginer.

Analytikere reviderer forventningerne, sætter spørgsmålstegn ved vækstantagelser

Efter meddelelsen undersøgte Peel Hunt sine estimater, hvor de første vurderinger peger på en mulig nedjustering på 10 % i resultat før skat for 2025.

Analytikerne bemærkede også, at suspenderingen af ​​tilbagekøbet kan forværre prognoserne for indtjening pr. aktie en smule.

Ryan Flight fra Jefferies, som tidligere havde advaret investorer om begrænset opsidepotentiale, sagde, at konsensusantagelsen om et stærkt organisk opsving virker alt for optimistisk.

“Opsvinget i organisk vækst, som konsensus antager, er stadig for ambitiøst og vil forblive uinspirerende,” skrev han.

I en note fra marts efter Bunzls resultater for hele 2024 sagde analytikere hos Hargreaves Lansdown, at selskabet havde vist modstandsdygtighed på trods af betydelig modvind.

De roste dens marginstyring og pengestrømsgenererende model, men erkendte, at den seneste vækst i vid udstrækning var kommet fra opkøb.

Med aftagende inflation og faldende priser på mange af Bunzls nøglemarkeder forbliver organisk vækst uhåndgribelig – hvilket lægger pres på aftaler for at drive ydeevnen på kort sigt.