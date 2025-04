Krypto-pris i dag: Bitcoin forbliver rækkevidde nær $85K, CORE stiger 16% mod markedstendensen

Bitcoin oplevede endnu en dag med sidelæns prishandling, da tyre kæmpede for at bryde forbi $85.000 psykologisk modstandsniveau.

Med friske bearish nyheder, der rammer et allerede raslet marked, har teknologimarkeder som kryptovalutaer kastet en bemærkelsesværdig del af deres værdiansættelse.

Ved sene asiatiske handelstider den 16. april var den samlede kryptomarkedsværdi faldet næsten 0,6 % til 2,74 billioner USD.

Markedsstemningen blev også svækket og faldt 9 point til 29, solidt tilbage i frygt-territorium, hvilket også holdt de fleste af de øverste altcoins fra at ramme tocifrede gevinster.

Hvorfor er Bitcoin nede i dag?

Flere faktorer tynger Bitcoin og det bredere kryptomarked i dag.

Til at begynde med blev Wall Street rødt, efter at Trump-administrationen indførte nye restriktioner på Nvidias chipeksport til Kina.

Det skræmte investorer og udløste frygt for endnu en runde af aggressive handelstariffer, der trak risikoaktiver ned over hele linjen.

Nasdaq 100-futures faldt over 2,3 %, og chipproducenter som ASML fik mere end 7 % på efterspørgsel.

Svagheden i teknologien væltede hurtigt ind i krypto, som har været tæt korreleret med amerikanske aktier siden midten af ​​2020.

For at øge presset kom der rapporter om, at Kina muligvis aflaster sine beslaglagte Bitcoin-beholdninger.

Lokale myndigheder på tværs af flere kommuner sælger angiveligt omkring 15.000 BTC, til en værdi af over 1,4 milliarder dollars, via offshore-børser.

Det er en skarp kontrast til USA, som søger at holde konfiskeret krypto som en del af en national reserve.

Risiko-off-stemningen blev yderligere afspejlet på guldmarkederne. Det ædle metal ramte et nyt rekordhøje niveau på over $3.317 per ounce, hvilket bekræfter, at investorernes stemning var mere skæv mod sikre aktiver.

Bitcoins rolle som et sikkert tilflugtssted ser også ud til at forsvinde, i det mindste for nu.

Guld har tydeligvis stjålet rampelyset i år og er steget 26,5 % år-til-dato, mens Bitcoin er faldet 11,5 % i samme periode.

Det resultatgab har vippet investorernes præference mod det gule metal, især i perioder med øget geopolitisk usikkerhed.

I mellemtiden er efterspørgslen efter spot Bitcoin ETF’er, engang en vigtig kilde til institutionelt momentum, begyndt at køle af.

Mellem 28. marts og 15. april oplevede spot Bitcoin ETF’er næsten $964 millioner i nettoudstrømning, ifølge data fra Farside Investors.

Med institutionelle tilstrømninger ved at tørre op, dækker den svækkede efterspørgsel nu synligt Bitcoins prismomentum.

Hvad er det næste for Bitcoin?

Som tidligere rapporteret af Invezz, har Bitcoin forsøgt at bryde forbi en vigtig modstandszone nær $85.000 i flere uger nu, og det loft viser sig at være stædigt.

Tekniske indikatorer såsom Ichimoku Cloud forstærker yderligere dette modstandsniveau.

Skyen er i øjeblikket på linje med $85K-regionen, hvilket effektivt dækker Bitcoins opside og begrænser ethvert vedvarende bullish momentum.

Historisk set har dette niveau givet udfordringer. De sidste to afvisninger, den 2. april og den 21. februar, førte begge til skarpe rettelser, hvilket trak Bitcoin tilbage mod $75.000-intervallet.

Medmindre Bitcoin kan etablere et afgørende breakout over denne modstand, forbliver sandsynligheden for endnu et nedadgående træk forhøjet.

De vigtigste støtteniveauer på vej ned er det psykologiske niveau på $80.000.

Længere nede ligger det primære interesseområde mellem $74.400-grænsen (fra 7. april) og $76.600-lavværdien nået den 11. marts.

Disse er vigtige niveauer for Bitcoin til at opretholde en bullish struktur, ifølge MN Capitals grundlægger Michael van de Poppe.

Ifølge MN Capitals grundlægger Michael van de Poppe skal Bitcoin holde zonen mellem $74.400 og $76.600 for at bevare sin bredere bullish struktur på kort sigt.

Dette interval inkluderer vigtige seneste lavpunkter fra 7. april og 11. marts og vil sandsynligvis være det vigtigste interesseområde, hvis den psykologiske støtte på $80.000 viger. En pause nedenfor, der kan åbne døren til en dybere korrektion på kort sigt.

BTC/USDT 4 timers diagram. Kilde: Michaël van de Poppe.

Men på den månedlige opsætning forbliver Bitcoin-teknikerne bullish, ifølge analytiker Crypto Rover.

I et diagram delt på X sammenlignede Rover Bitcoins nuværende prisstruktur med gulds historiske Elliott Wave-mønster.

Begge aktiver ser ud til at følge en lignende 5-bølge-formation, hvor Bitcoin nu fuldender bølge 4 og potentielt gearer op til et stærkt bølge 5-udbrud.

Rover fremhævede, hvordan guld steg massivt efter et lignende tilbageslag i sin fjerde bølge, og foreslog, at Bitcoin måske nærmer sig et sammenligneligt vendepunkt.

Andre indikatorer som Bitcoin markedsværdidominans understøtter også et bullish tilfælde for den bedste krypto, hvis vi overvejer historiske tendenser.

Ifølge Crypto Banter har Bitcoins dominans netop nået sit højeste niveau siden 2021 og ligger nu på omkring 64%.

Det er et nøgleniveau, mange analytikere holder øje med, da det ofte markerer store vendepunkter i markedscyklussen.

Sidste gang BTC-dominans nåede dette interval, steg Bitcoin fra $20.000 til $69.000 på få måneder.

Hvis historien gentager sig, kan dette signalere de tidlige stadier af et nyt ben op for Bitcoin.

Ikke desto mindre vil makroøkonomisk modvind og geopolitisk udvikling fortsat være nøgledrivere til at forme Bitcoins næste store træk.

Da man skrev, steg Bitcoin kun 0,1 % og svævede lige under $85k.

Altcoins forbliver tavse

Altcoins fulgte Bitcoins føring, hvor det meste af markedet handlede i minus.

Kun en håndfuld af de øverste 99 altcoins opnåede fremgang, mens et par small-cap tokens formåede at sende tocifrede stævner.

Den samlede markedsværdi for altcoin holdt sig relativt stabil og faldt kun 0,19%, da handlende valgte en afventende tilgang midt i svag risikovillighed og lav aktivitet.

Ifølge Altcoin Season Index er markedet i øjeblikket stadig i Bitcoin Season, med indekslæsningen på 16, et godt stykke under tærsklen på 75, der ville markere en ægte altcoin-cyklus.

Bitcoins proof-of-stake-lag Core førte dagens fremgang og steg over 16% på pressetidspunktet midt i fornyet investorinteresse omkring dets et-års jubilæum.

Milepælen markerer et år siden, at Core introducerede selvforsorgsbaseret BTC-indsats, hvilket giver brugerne mulighed for at tjene afkast på Proof-of-Work-aktivet uden at indpakke, bygge bro eller opgive forældremyndigheden.

Analytikere siger, at Core kan blive ved med at klatre mod $1, nu hvor den endelig er brudt forbi modstandsniveauet på $0,58, som den ikke havde været i stand til at bryde siden begyndelsen af ​​februar.

Kilde: CoinMarketCap

Fartcoin (FARTCOIN) steg lidt over 9%, i overensstemmelse med typiske spekulative tendenser i sektoren.

Samtidig registrerede Raydium (RAY) gevinster på omkring 8 % efter lanceringen af ​​sin nye token-lanceringsplade til konkurrerende konkurrenter som Pump.fun og Sun Pump.