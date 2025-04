Oklahoma er blevet den seneste amerikanske stat til officielt at afvise planer om at etablere en strategisk Bitcoin-reserve.

Ifølge data fra Oklahoma State Legislature formåede House Bill 1203 (HB1203) ikke at gå forbi Senatets Indtægts- og Skatteudvalg efter en tæt 6-5 stemme imod det under en mandagssession.

Beslutningen sætter faktisk en stopper for statens lovgivningsmæssige bestræbelser på at vedtage Bitcoin som en del af dets investeringsstrategi for offentlige fonde, uden nogen anden lov, der i øjeblikket er under revision, der foreslår sådanne foranstaltninger.

HB1203, også kendt som Strategic Bitcoin Reserve Act, blev introduceret i januar af repræsentanten Cody Maynard.

Lovforslaget foreslog, som mange i øjeblikket under revision i hele USA, at tillade statskasserer at investere op til 10 % af midlerne fra centrale statskonti, herunder General Fund, Revenue Stabilization Fund og Constitutional Reserve Fund, i Bitcoin, stablecoins og andre digitale aktiver med markedsværdier på over 500 milliarder USD.

Maynards lovforslag søgte at positionere Bitcoin som en sikring mod inflation og politisk indblanding. Ifølge ham repræsenterer Bitcoin en form for finansiel suverænitet. Han sagde dengang:

Bitcoin repræsenterer frihed fra bureaukrater, der udskriver vores købekraft. Som en decentral form for penge kan Bitcoin ikke manipuleres eller skabes af statslige enheder. Det er det ultimative lager af værdi for dem, der tror på økonomisk frihed og sunde pengeprincipper.

Lovforslaget indeholdt også bestemmelser om satsning af digitale aktiver og foreslog endda at tilbyde kryptomuligheder inden for statslige pensionsporteføljer.

På trods af tidlige forhindringer, herunder en stærk 77-15 afstemninger i Oklahoma House og en 12-2 udvalgs-afstemning, stod lovforslaget over for tilbageslag i Senatet.

Lovgivere fra begge parter udtrykte bekymring, hvilket i sidste ende førte til afvisningen. Blandt de seks “nej”-stemmer var republikanerne Todd Gollihare, Chuck Hall, Brent Howard og Dave Rader sammen med demokraterne Julia Kirt og Mark Mann.

Denne udvikling følger nøje Utahs tilbagetrækning fra et lignende initiativ i sidste måned. Utah havde foreslået en mere konservativ tilgang gennem House Bill 230, som oprindeligt gav staten mulighed for at investere op til 5% af udvalgte midler i Bitcoin og andre kryptovalutaer i topklasse.

Men under de sidste diskussioner i begyndelsen af ​​marts fjernede lovgivere Bitcoin-reserveklausulen helt. Det ændrede lovforslag blev senere vedtaget uden kryptobestemmelsen, efter bekymringer omkring risici for tidlig adoption blev rejst af sponsorer som senator Kirk A. Cullimore.

Fra den 16. april har fem andre stater – Montana, North Dakota, Pennsylvania, South Dakota og Wyoming – også afvist lovgivningsmæssige bestræbelser på at etablere en Bitcoin-reserve på statsniveau.

Flere stater foreslår Bitcoin-reserve

Copy link to section

Tidligere på måneden blev New Hampshire den seneste stat til at komme videre med Bitcoin-reserveplaner. Den 10. april vedtog lovgiverne House Bill 302 med en stram afstemning på 192-179, hvilket gjorde det til den fjerde amerikanske stat, der fremmer en Bitcoin-reserverelateret regning gennem et lovgivende kammer.

I mellemtiden er Arizona fortsat frontløberen i Bitcoin-reserveløbet. To af dens lovforslag, SB1373 og SB1025, vedtog husordensudvalget i marts.

Andre steder forfølger Texas aktivt oprettelsen af ​​en statsstyret Bitcoin-reserve. Senatets lovforslag 21, kendt som Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act, foreslår oprettelse af en særlig fond uden for statskassen dedikeret til at holde Bitcoin som et finansielt aktiv.

Ifølge Bitcoin-lovgivningstrackeren Bitcoin Laws, er 40 strategiske Bitcoin-reserveregninger i live i 20 amerikanske stater.