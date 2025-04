OKX, den Seychellerne-baserede kryptobørs , der rangerer som en af ​​verdens største, gør sit officielle indtog i USA.

Roshan Robert, tidligere administrerende direktør ved det nyligt overtagne Hidden Road fra Ripple, og nu ny administrerende direktør for OKX US, annoncerede dette den 16. april.

Ifølge Robert lancerer OKX en amerikansk version af virksomhedens centraliserede kryptobørs, samt udruller en ny tegnebog til sine brugere i landet.

OKX’s udvidelse omfatter lokalt hovedkvarter i San Jose, Californien.

“I dag er jeg begejstret for at annoncere lanceringen af ​​OKX’s centraliserede kryptobørs og OKX Wallet i USA sammen med etableringen af ​​vores regionale hovedkvarter i San Jose, Californien.

Amerikanske kunder har nu adgang til vores højtydende platform, og vi vil udrulle nye funktioner i løbet af året som en del af vores vision om at bygge en crypto Super App,” sagde Robert i et blogindlæg.

Børsen vil migrere eksisterende OKCoin-kunder til OKX-platformen, mens nye kunder kommer ombord i en gradvis udrulning. OKX planlægger at gennemføre en national udrulning inden udgangen af ​​året.

“OKX har længe været en global leder inden for on-chain teknologi – og nu bringer vi den ekspertise til verdens største finansielle marked. Amerikanske kunder kan købe, sælge og konvertere top kryptovalutaer som Bitcoin, Ethereum, USDT og USDC, mens de også forbinder traditionel finansiering med krypto gennem sømløse integrationer af lokale bankkonti,” tilføjede børsens nye amerikanske administrerende direktør.

Regulativ overholdelse

Meddelelsen om, at OKX relancerer driften i USA, kommer knap to måneder efter, at virksomheden indgik et forlig med justitsministeriet. I februar 2025 meddelte DOJ, at børsen havde accepteret en bøde på 500 millioner dollars efter anklager om ulovlig drift i USA.

Ifølge anklagerne tilbød OKX sine tjenester til amerikanske kunder på trods af, at børsens internationale platform ikke var registreret. Bortset fra at drive en uregistreret enhed, havde børsen angiveligt ikke krævet kontrol mod hvidvaskning af penge.

Robert sagde, at virksomheden tager en ansvarlig tilgang til sin ekspansion til USA. Dette er et skridt, der stemmer overens med forligsaftaler vedrørende due diligence, kend din kunde (KYC) og anti-hvidvaskning (AML) processer.

“Vores indtog i Amerika er mere end en markedsudvidelse – det er en forpligtelse til ansvarlig vækst. Efterhånden som reglerne udvikler sig, arbejder OKX tæt sammen med amerikanske regulatorer og politiske beslutningstagere for at sikre, at vi opererer gennemsigtigt og i overensstemmelse med kravene,” bemærkede han.

USA er blevet mere og mere kryptovenligt siden præsident Donald Trump tiltrådte for en anden periode. Regulatorer ser på lovgivningsmæssig klarhed for industrien, herunder Securities and Exchange Commission, der har rundbordsmøder som en del af en ny Crypto Task Force.