Ripple Labs og US Securities and Exchange Commission (SEC) er blevet enige om at suspendere deres juridiske appel i den langvarige XRP-sag, hvilket signalerer en mulig afslutning på en af ​​kryptoindustriens mest højprofilerede retskampe.

Flytningen blev afsløret i en fælles ansøgning den 10. april, som bemærkede, at begge parter har til hensigt at spare tid og ressourcer, når de går ind i forligsforhandlinger. Ripple vil ikke længere være forpligtet til at indsende sin skrivelse, der skulle afleveres den 16. april.

Denne udvikling følger efter Senatets bekræftelse af Paul Atkins som ny SEC-formand den 9. april. Markedsobservatører siger, at tidspunktet for lederskiftet, kombineret med den pludselige pause i retssager, kunne markere et skift i lovgivningsmæssig tilgang.

Mens investorerne afvejer de potentielle resultater, stiger spekulationerne over en XRP-børshandlet fond (ETF).

Hvalaktiviteten øges

Usædvanlig hvalaktivitet har rejst yderligere spørgsmål om, hvorvidt insiderpositionering er i gang. Krypto-analytiker John Squire bemærkede store institutionelle tegnebogsoverførsler og unormal bevægelse i kæden omkring XRP i de seneste dage.

Han beskrev den juridiske pause som mere end et procedureskridt og kaldte det et kalkuleret træk, der sandsynligvis stammer fra lukkede døre forhandlinger.

I en detaljeret X-tråd foreslog Squire, at når store tegnebøger omplacerer sig selv forud for en juridisk milepæl, afspejler det ofte forventninger om et gunstigt resultat.

Han hævdede, at hvis et forlig nås inden den 16. april, kan det markere et vigtigt vendepunkt, ikke kun for Ripple, men også for en bredere kryptoregulering. Der findes allerede flere XRP ETF-ansøgninger, og en beslutning kan hjælpe med at skubbe dem fremad.

Lovlige odds favoriserer afregning

Juridisk analytiker Fred Rispoli vejede med sin prognose om, at en væsentlig udvikling er sandsynlig inden den 16. april. Han tildelte kun 10 % chance for, at Ripple indgav en appel, mod en 90 % sandsynlighed for enten et forlig eller tilbagetrækning af sagen.

Rispoli citerede proceduremæssige begrænsninger og bemærkede, at Ripple ikke kan forsinke sit næste retstræk, hvilket gør vinduet for en endelig afgørelse snævert.

Ripple CEO Brad Garlinghouse havde tidligere indikeret i marts, at sagen var tæt på en løsning.

Den seneste pause forstærker den vurdering. Nogle juridiske eksperter siger, at Atkins’ udnævnelse kan få SEC til at droppe sagen eller søge mindre aggressiv håndhævelse, især med XRP’s klassificering under kontrol.

ETF-momentum opbygges

Med den juridiske usikkerhed muligvis nærmer sig sin afslutning, vender industriens opmærksomhed mod ETF-markedet. XRP forbliver en af ​​de mest handlede altcoins, og hvis lovgivningsmæssig tvetydighed fjernes, kan kapitalforvaltere genoplive stoppede ETF-bestræbelser.

Den institutionelle appetit på sådanne produkter er steget efter godkendelsen af ​​spot Bitcoin ETF’er tidligere på året.

Selvom SEC endnu ikke har kommenteret offentligt om XRP ETF-ansøgninger, vokser optimismen. Sammenløbet af juridisk deeskalering, lederskifte og bevægelse i kæden har positioneret den 16. april som en nøgledato.

Et forlig kan markere afslutningen på en årelang tvist og åbne døren til en bredere institutionel vedtagelse af XRP.