Aktierne i Wipro Ltd faldt så meget som 6,3% torsdag, efter at it-servicefirmaet udsendte en skuffende omsætningsprognose for juni-kvartalet, hvilket vækker bekymring for et tredje år i træk med tilbagegang midt i vedvarende globale nedskæringer i teknologiudgifter.

Indiens fjerdestørste it-eksportør sagde onsdag, at den forventer, at omsætningen i april-juni-perioden vil falde mellem 1,5 % og 3,5 % sekventielt, med den nye administrerende direktør Srini Pallia, der advarer om, at “usikkerhederne er steget dramatisk” i det nye regnskabsår.

Vejledningen, sagde analytikere, markerer en bekymrende start for finansåret 2026 og signalerer fortsat modvind på trods af et lederskifte.

Pallia, der tog over i april 2024 efter Thierry Delaportes bratte exit, arver en virksomhed, der kæmper med en række svage kvarterer, standsede store handler, nedslidning af talenter og udhuling af markedsandele.

Wipro-aktierne faldt 5 % fra kl. 11:51 IST torsdag, hvilket forlængede deres år-til-dato fald til 22,4 %.

Selvom det er marginalt bedre end det bredere Nifty IT-indekss fald på 24,8 %, understreger det en voksende investorskepsis over for firmaets udsigter.

Analytikere advarer om et tredje års omsætningsnedgang

Mæglerselskaber var hurtige til at markere, at Wipros vejledning i første kvartal kunne afspore ethvert tidligt håb om et opsving.

“Guide for første kvartal sætter scenen for endnu et udfordrende år efter to års omsætningsfald,” sagde analytikere hos Phillip Capital i en note.

Adskillige firmaer – inklusive Nomura, Nuvama, Emkay og ICICI Securities – trimmede deres indtjeningsestimater for FY26 og FY27 med henvisning til øget makroøkonomisk usikkerhed, langsommere udgifter til transformationsprojekter og den vedvarende effekt af geopolitiske spændinger og tariffer, især på nøglemarkeder som USA.

Nomura reducerede sine estimater for indtjening pr. aktie (EPS) for FY26 med 2-4 % og reviderede målprisen til 280 INR fra 300 INR.

Det fastholdt en Køb-rating, med henvisning til forbedrede aktionærers afkastpolitikker, men advarede om, at dets indtjeningsprognoser forbliver 8-9 % under Bloomberg-konsensus.

Nuvama nedjusterede aktien til Hold og reducerede dens kursmål til 260 INR, hvori det erklærede, at Wipros svage vejledning i første kvartal bringer vendingsafhandlingen i fare.

Mæglerhuset sænkede sine FY26/27 EPS estimater med op til 3,7%.

Dæmpet prognose udløser omfattende nedgraderinger

Mindst ni ud af de 39 analytikere, der dækker aktien, har nedgraderet deres ratings, mens 20 har skåret deres kursmål ifølge LSEG-data.

Den gennemsnitlige analytikervurdering forbliver på “Hold”, men medianmålprisen er faldet med næsten 14 % til 250 INR i løbet af den seneste måned.

Emkay Global sagde, at virksomhedens udsigter for 1. kvartal har betydning for både potentiel genopretning af efterspørgslen og yderligere svaghed.

Det opretholdt en “Reducer”-rating med et ₹260-mål, hvilket fremhævede lav synlighed på kort sigt på trods af en stærk aftalepipeline.

ICICI Securities betegnede marts-kvartalets præstation “afgrundsdyb” med henvisning til svage indtægter og makroproblemer – især i sektorer med stor diskretionær såsom bil og fremstilling.

Firmaet sagde, at det eneste lyspunkt var den samlede kontraktværdi (TCV) fra to store aftalevindinger, men tilføjede, at Wipros vigtigste udfordring ligger i at omsætte ordrer til indtægter og stabilisere sine europæiske aktiviteter.

Mæglerhuse forbliver forsigtige, da væksttriggere forbliver uhåndgribelige

Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) sænkede sine EPS-estimater for FY26/FY27 med omkring 4%, idet man forventer et fald i omsætningen på 1,9% år-til-år i konstant valuta.

Mæglerhuset beholdt sin salgsvurdering med en målpris på 215 INR, hvilket indebærer en værdiansættelse på 17 gange FY27 indtjening.

Selvom nogle mæglerselskaber noterer sig positive, såsom forbedrede kapitalallokeringspolitikker og et forventet FY27-udbytteafkast på 4 %, tyder konsensus på, at udsigterne på kort sigt forbliver dystre med lidt, der kan udløse en omvurdering af aktien.