De europæiske aktiemarkeder startede torsdag på bagkant, med en følelse af forventning hængende i luften, mens investorerne ventede på Den Europæiske Centralbanks seneste ord om renter.

Mens den bredere markedsstemning var forsigtig, udløste nogle store virksomhedsudviklinger betydelige individuelle aktiebevægelser.

Det vigtigste paneuropæiske benchmark, Stoxx 600-indekset, faldt omkring 0,3 % i tidlige handler, hvilket afspejler tøven efter et par stærkere dage. De fleste sektorer oplevede fald.

Tysklands DAX flirtede med positivt territorium i det åbne, før det gled lidt over i minus. Denne vent-og-se tilgang kommer, mens ECB forbereder sin politiske meddelelse senere torsdag.

Den overvældende forventning er, at centralbanken vil sænke renten for tredje gang i år, sandsynligvis med et kvart point, hvilket vil bringe dens centrale indlånsfacilitet ned til 2,25 %.

Disse forventede nedskæringer stammer fra udbredte bekymringer om eurozonens økonomiske sundhed, især i betragtning af de mørke udsigter for global handel og told.

Siemens energi lyser op i dax

Siemens Energy modtog den afdæmpede trend inden for spektakulær mode. Aktierne i det tyske elteknologifirma steg absolut og steg 12 %, efter at det leverede et meget stærkere udsigter for regnskabsåret 2025.

Sent onsdag meddelte selskabet, at det nu ser en sammenlignelig omsætning vokse mellem 13% og 15% – et kraftigt spring fra de 8% til 10%, som tidligere blev guidet.

Overskudsprognoserne fik også et markant løft, hvor marginen før særlige poster nu er fastgjort til 4 % til 6 % (op fra 3 % til 5 %), og nettoindkomsten forventes at nå op på “op til” 1 milliard euro (1,13 milliarder dollars), langt bedre end den “omkring break-even” tidligere forventet.

Denne optimisme blev understøttet af foreløbige kvartalsresultater, der komfortabelt slog forventningerne, og viste en omsætning på 9,96 milliarder euro mod en konsensus på 9,3 milliarder, og et overskud på 615 millioner euro mod forventet 372 millioner.

Det er en bemærkelsesværdig turnaround-historie for en virksomhed, der havde kæmpet efter-spin-off på grund af problemer i sin vind-enhed, men hvis aktier er steget hårdt gennem 2024 på baggrund af håb om en massiv efterspørgsel efter elektricitet, som er drevet af AI-revolutionen.

Hermès snubler trods solid vækst

I mellemtiden, i high-fashion-verdenen, var tingene mindre livlige for Hermès.

Aktierne i den ikoniske Birkin-taskeproducent – ​​som for nylig snuppede titlen som verdens største luksusfirma fra rivalen LVMH – faldt 2,3%.

Dette fald kom på trods af, at selskabet rapporterede en respektabel salgsvækst i første kvartal.

Omsætningen steg 7 % år-til-år (ved konstante valutaer) til 4,1 milliarder euro ($4,65 milliarder), drevet af stærke resultater i Amerika (+11 %) og solide gevinster i hele Europa og Asien.

Dette tal på toplinjen landede dog bare tilbage for den høje barre, som analytikere havde sat, som ifølge Citi havde sat en vækst på 7,6 %. Citi-analytikere betegnede stadig resultaterne som “et respektabelt resultat.”

Mens Hermès’ afgørende lædervareafdeling klarede sig godt (+10%), haltede ure (-10%) og parfumer/skønhed (flade).

I sin erklæring fastholdt Hermès tilliden og bekræftede “et ambitiøst mål for omsætningsvækst ved konstante valutakurser” på trods af global “økonomisk, geopolitisk og monetær usikkerhed.”

Den lille markedsreaktion understreger de høje forventninger, der nu er omkring luksuslederen, især efter at den overhalede LVMH (vurderet til 242,7 milliarder euro mod Hermès’ 249,5 milliarder euro i onsdags, pr. FactSet).

Denne europæiske forsigtighed udspillede sig på en blandet global baggrund.

De asiatiske markeder havde for det meste klaret stigninger i løbet af natten, og skubbede på skuldrene fra et skarpt udsalg på Wall Street set onsdag.

Den amerikanske nedtur blev delvist drevet af Fed-formand Jerome Powells advarsler om handelsspændinger og et markant dyk i Nvidia-aktier. Amerikanske aktiefutures viste dog nogle tegn på bedring natten over.

Efterhånden som den europæiske handelsdag udfolder sig, er alle øjne rettet mod Frankfurt og ECB’s forestående beslutning.