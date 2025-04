Eli Lilly-aktien stiger med 11% på fedmepillens succes i den første senfase-undersøgelse

Eli Lillys eksperimentelle fedmepille, orforglipron, opfyldte sine hovedmål i et nøje overvåget forsøg på sent stadium, hvilket øgede virksomhedens status på det hurtigt voksende marked for vægttab og diabetesbehandlinger.

Resultaterne, der blev annonceret torsdag, viser, at pillen kan tilbyde et overbevisende, nålefrit alternativ til populære injektioner, hvilket potentielt kan omforme, hvordan millioner af mennesker håndterer kroniske lidelser.

Aktierne i Eli Lilly steg så meget som 11 % i førmarkedshandel torsdag, da investorerne hilste resultaterne velkommen, som satte virksomheden et skridt foran konkurrenter som Novo Nordisk i udviklingen af ​​en oral version af den lukrative GLP-1-klasse af lægemidler.

Den amerikanske medicinalgigant rapporterede, at orforglipron hjalp patienter med type 2-diabetes med at opnå både vægttab og forbedret blodsukkerkontrol.

Forsøget, der er et af syv undersøgelser i de sene stadier, der er i gang, fandt også, at pillens bivirkningsprofil stort set var håndterbar og på linje med, hvad der observeres i injicerbare lægemidler, der allerede er på markedet.

Et lovende alternativ til injektioner

Ved sin højeste dosis førte orforglipron til et gennemsnitligt vægttab på 7,9% – omkring 16 pund – over 40 uger.

Især havde patienterne ikke et plateau i deres vægttab ved afslutningen af ​​undersøgelsen, hvilket tyder på, at længere behandling kan give yderligere resultater.

Denne udvikling er vigtig for patienter, der søger et mere bekvemt alternativ til injicerbare lægemidler som Wegovy og Ozempic.

Piller er lettere at fremstille og distribuere i stor skala, hvilket kan hjælpe med at afhjælpe den vedvarende forsyningsmangel, der har plaget markedet for injicerbare GLP-1-lægemidler.

CEO David Ricks understregede den potentielle effekt i en virksomhedserklæring:

Vi er glade for at se, at vores seneste inkretinmedicin lever op til vores forventninger til sikkerhed og tolerabilitet, glukosekontrol og vægttab. Vi ser frem til yderligere dataudlæsninger senere i år.”

Sikkerheden lever op til forventningerne

Bivirkningerne var for det meste milde til moderate, med gastrointestinale symptomer såsom kvalme, opkastning og diarré.

Omkring 8 % af patienterne på den højeste dosis afbrød behandlingen på grund af bivirkninger, som analytikere siger er inden for et acceptabelt interval.

Til sammenligning har injicerbare versioner af lægemiddelklassen en tendens til at have lignende eller lidt lavere seponeringsrater, selvom de administreres ugentligt i stedet for dagligt.

Analytikere havde forventet afbrydelsesrater omkring 9 %, hvilket indikerer, at resultaterne var tæt på forventet.

TD Cowen og andre investeringsselskaber havde forudset, at bivirkningerne kunne blive marginalt værre med en daglig oral pille.

Blandede resultater på diabetes-metrik

På trods af positive tegn levede orforglipron ikke op til nogle analytikers forventninger, når det kom til at sænke hæmoglobin A1c, en vigtig diabetesmarkør.

Pillen reducerede blodsukkerniveauet med 1,3 % til 1,6 % på tværs af doser efter 40 uger, fra et startniveau på 8 %.

Dette skal sammenlignes med reduktioner så høje som 2,1 % set hos nogle patienter, der bruger Novo Nordisks injektion Ozempic.

Resultatet forbliver klinisk meningsfuldt, men kløften kan påvirke ordinationsmønstre, hvis læger ser injektioner som mere effektive til glukosekontrol.

Alligevel kan pillens brugervenlighed være nok til at opveje det hos patienter, der prioriterer bekvemmelighed.

Ser frem til lovmæssige ansøgninger

Eli Lilly planlægger at ansøge om myndighedsgodkendelse for orforglipron i fedme inden udgangen af ​​2025, med en diabetesansøgning forventet i 2026.

Virksomheden udfører i øjeblikket fem forsøg med diabetes og to i fedme, og flere data forventes senere på året.

Pillen er ikke et peptidbaseret lægemiddel, hvilket betyder, at den optages lettere af kroppen og ikke kræver fødevarerestriktioner, i modsætning til Novo Nordisks diabetespille Rybelsus.

Dette kunne gøre det mere attraktivt for en bredere patientpopulation.

Analytikere forudser, at GLP-1-markedet kan overstige 150 milliarder dollars årligt i begyndelsen af ​​2030’erne, hvor oral medicin tegner sig for op til 50 milliarder dollars.

Eli Lilly, der allerede er leder af injicerbare lægemidler som Mounjaro, kan styrke sin dominans, hvis orforglipron opnår godkendelse.

Med sit førende i forhold til konkurrenter, herunder AstraZeneca, Roche, Structure Therapeutics og Viking Therapeutics, positionerer Eli Lilly sig til at være den første til at tilbyde en bredt tilgængelig oral GLP-1-terapi – og omforme landskabet for behandling af kroniske sygdomme.