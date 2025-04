Decentraliseret trådløs tjeneste Helium Mobile har tiltrukket sig opmærksomhed ved at overgå førende amerikanske teleselskaber, herunder AT&T, Verizon og T-Mobile, i nye forudbetalte abonnementer.

Projektets medstifter, Amir Haleem, fremhævede observationen på X, og afslørede 2 ugers efterfølgende abonnentvækst med en bemærkelsesværdig opadgående bane.

HNT afspejlede det konstante momentum med sine bullish kurshandlinger i den seneste uge.

Altcoinen sprang fra et 7-dages lavpunkt på $2,601 til $4,22 den 13. april – en stigning på 62 %, før den gik tilbage til $3,50 ved pressetidspunktet.

Den imponerende præstation fremhæver en stabil investorentusiasme for det digitale token.

Med traditionel telekommunikation, der står over for granskning af gennemsigtighed og prissætning, vinder Helium Mobile indpas på grund af sin decentraliserede model og lavere omkostninger.

Forståelse af Helium Mobiles decentralisering

Copy link to section

Mens traditionelle netværkssystemer er afhængige af mobiltårne, udnytter Helium Mobile et netværk af små virksomheder og enkeltpersoner, der driver Helium-tilpassede hotspots.

Det letter kommunikationen mellem trådløse enheder med lav effekt og afsendelse af data på tværs af dets noder (også hotspots).

Hotspots inkorporerer trådløs service som en mineenhed. Således kan nodeoperatører mine og nyde incitamenter i den oprindelige HNT.

Helium Mobile gør det muligt for enheder at få adgang til internettet uden strømkrævende satellithardware eller dyre mobilafgifter.

Hotspotsene sikrer trådløs dækning og HNT-belønninger.

Helium skaber et trådløst netværk, som almindelige mennesker, ikke førende virksomheder, ejer, hvilket øger internettilgængelighed og brugervenlige omkostninger.

Forudbetalte planer har vundet indpas, da brugerne leder efter fleksibilitet. Lavere afgifter gør Helium Mobile enestående.

Brugere kan sms’e, tale og streame ved at bruge kun $20 pr. måned.

Helium Mobile nåede en afgørende milepæl den 2. april ved at tilføje over 20.000 hotspots inden for en dag.

Desuden kan abonnenter nyde MOBILE og HNT-tokens til netværksvalidering og dækningskortlægning.

Den eksplosive abonnentvækst

Copy link to section

Det seneste X-indlæg fra Heliums medstifter afslører en parabolsk vækst i daglige forudbetalte abonnementer.

Den bemærkelsesværdige stigning fra 115 til 1.079 inden for to uger gjorde, at den konsekvent overskred sine 24-timers abonnementsmål.

Det repræsenterer en slående præstation for en noget ny spiller inden for telekommunikationsindustrien.

Det fik den til at overstråle folk som Verizon, T-Mobile og AT&T i væksten af ​​forudbetalte abonnenter i 1. kvartal 2025.

HNT-prisen rider på den opadgående bølge

Copy link to section

Helium-økosystemets oprindelige token samlede sig midt i abonnentstigningen.

HNT opretholdt bullishness i løbet af de sidste par sessioner, selvom kryptovalutaer kæmpede midt i makroøkonomisk usikkerhed.

Det handles til $3,49 efter at have opnået næsten 7% i de seneste 24 timer.

Den over 100% stigning i den daglige handelsvolumen signalerer øget interesse for alt, hvilket antyder fortsatte stigninger i de kommende sessioner.

Chart by Coinmarketcap

Ved at opretholde den nuværende struktur kan HNT gense sit ugentlige højdepunkt på $4,22 og stige højere.

Kryptoanalytiker Lemoshi forudsiger solide optrends efter den seneste gentest.

Han mener, at tokenet vil ramme 5,2 $ – en stigning på cirka 50% fra de nuværende priser.

Imidlertid kan brede kryptomarkedsstemninger påvirke HNT’s præstation, med forstærket bearishness, der forsinker stigningen, og tyreaktioner, der understøtter udvidede stævner.