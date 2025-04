Japan navigerede endnu et år med overordnede handelsunderskud, men et voldsomt overskud i forhold til USA er dukket op som et kritisk fokuspunkt, især da japanske forhandlere engagerer sig i anspændte diskussioner med Trump-administrationen om potentielle og eksisterende toldsatser.

Finansministeriets data offentliggjort torsdag tegner et komplekst billede af Japans handelsdynamik på baggrund af global økonomisk friktion.

Foreløbige statistikker afslørede, at for regnskabsåret, der sluttede i marts, registrerede Japan et globalt handelsunderskud på i alt 5,2 billioner yen (ca. 37 milliarder dollars).

Dette markerede det fjerde år i træk, hvor nationen importerede flere varer og tjenester, end den eksporterede samlet set.

Drivfaktorer omfattede en stigning på 4,7 % i den årlige import, forværret af en svagere japansk yen, som øgede omkostningerne ved at bringe varer ind i landet.

Den samlede eksport steg dog også med 5,9 %, styrket af robuste forsendelser af køretøjer og computerchips, samt en bemærkelsesværdig tilstrømning af udenlandske turister, hvis udgifter tæller med i eksporten.

I modsætning hertil gav Japans handelsforbindelse med USA væsentligt forskellige resultater.

Handelsoverskuddet med USA steg til 9 billioner yen (omkring $63 milliarder) i samme regnskabsår.

Denne voksende ubalance står som et særligt følsomt emne for den amerikanske præsident Donald Trump, som ofte har målrettet sådanne overskud i sin handelsretorik.

Navigering af taksthandsken

Frigivelsen af ​​disse tal falder sammen med igangværende forhandlinger i Washington, hvor japanske embedsmænd arbejder på at imødegå amerikanske toldtrusler.

Japan, en mangeårig nøgleallieret og stor investor i USA, der beskæftiger hundredtusindvis af amerikanere, befinder sig i et udfordrende handelsmiljø.

Præsident Trump annoncerede oprindeligt planer den 2. april om at indføre brede toldsatser, herunder en potentiel 24% afgift på import fra Japan.

Mens markedsreaktioner førte til en delvis 90-dages suspension af disse nye tariffer for mange nationer (undtagen Kina, som stod over for stigninger på op til 145%), står Japan stadig over for betydelige handelsbarrierer.

Det står i øjeblikket over for en 10% basistold på forskellige varer, sammen med nyligt pålagte 25% skatter på afgørende eksportvarer som biler, bildele, stål og aluminium.

Disse opgaver udgør en betydelig udfordring for premierminister Shigeru Ishibas administration.

Månedlige tendenser og skiftende flows

Ser man på nyere data, registrerede Japan et handelsoverskud på 544 milliarder yen (ca. $4 milliarder) alene for marts måned.

Marts eksport oplevede en stigning på næsten 4 % år-til-år, hvilket markerede den sjette måned i træk med vækst, selvom tempoet aftog lidt i forhold til februar.

Eksporten til USA voksede med 3 % i marts, mens forsendelserne til den bredere asiatiske region steg med 5,5 %.

Især mens den direkte eksport til Kina faldt, steg forsendelserne til andre asiatiske økonomier som Hong Kong, Taiwan og Sydkorea.

Dette mønster fik nogle analytikere til at spekulere om strategiske skift i handelsruter.

“Dette skyldes sandsynligvis omdirigeringen af ​​eksport inden for Asien for at undgå toldkonflikter med USA,” kommenterede Min Joo Kang, seniorøkonom hos ING, i en rapport.

Indrømmelser i horisonten?

Den høje indsats i de igangværende forhandlinger har givet anledning til spekulationer blandt nogle analytikere om, at Tokyo i sidste ende kan tilbyde indrømmelser for at formilde Washington, hvilket potentielt involverer øget import af amerikanske landbrugsprodukter som ris.

Ris er en kulturelt betydningsfuld og traditionelt beskyttet basisvare i Japan, men den seneste indenlandske mangel har drevet priserne op, hvilket måske har skabt en åbning for et sådant skridt.

Mens forhandlingerne fortsætter, understreger sammenstillingen af ​​Japans samlede handelsunderskud med dets betydelige og voksende overskud over for USA det komplekse pres, der former global handel og bilaterale forbindelser under det nuværende toldregime.