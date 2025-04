Kryptopriser i dag: BTC sidder fast under $85K, XRP faldt 1,4%

Kryptovalutamarkedet forblev afdæmpet torsdag.

Bitcoins pris holdt sig under $85K-mærket, mens andre store mønter som XRP og ETH viste dæmpet bevægelse.

Den globale markedsværdi for kryptovaluta er på 2,66 billioner dollars, et fald på 0,29% i løbet af de seneste 24 timer.

Samlet markedsvolumen i samme periode er $71,13 milliarder, et fald på 1,24%.

Den bredere markedsstemning er forsigtig midt i den vedvarende usikkerhed omkring takstlandskabet.

Investorer er fortsat på vagt over for både omfanget og timingen af ​​potentielle nye handelsforanstaltninger.

Cryptos afdæmpede Q1

CoinGeckos Q1 Crypto Industry Report viser, at den samlede markedsværdi for kryptovaluta faldt 18,6 % i første kvartal, og slettede 633,5 milliarder dollars efter at have toppet den 18. januar, kort før den amerikanske præsident Donald Trumps indsættelse.

Faldet blev modsvaret af et fald på 27,3 % kvartal-til-kvartal i den gennemsnitlige daglige handelsvolumen.

I samme periode faldt Bitcoin 11,8%, selvom dens markedsdominans steg.

Aktivet klarede sig dårligere end både guld- og amerikanske statsobligationer i kvartalet.

Bitcoin (BTC) kurs i dag

Bitcoin handles til $84.688,03, en stigning på beskedne 0,39% inden for de seneste 24 timer.

Møntens 24-timers handelsinterval var mellem $83.314 og $85.428,28.

Bitcoins markedsdominans er på 63,11%, et fald på 0,05% fra den foregående dag.

Bitcoins nylige stagnation kom sammen med en udstrømning af $171 millioner fra Bitcoin ETF’er onsdag.

Ifølge data fra Farside stoppede salget en positiv start på ugen, da ETF’er tilføjede 1,5 millioner dollars mandag og 76,4 millioner dollars tirsdag.

Historisk set har ETF-udstrømme under prisstigninger ofte gået forud for betydelige fald i Bitcoins pris.

Ethereum (ETH) kurs i dag

Ethereum faldt omkring 0,5% for at handle til $1.587,21

Intradag lave og høje var henholdsvis $1.540,03 og $1.609,55.

Spot Ether ETF’er oplevede yderligere $12 millioner i udstrømning i går, hvilket markerer syv dage i træk med negative strømme.

XRP og SOL pris i dag

XRP-prisen faldt skarpere 1,4 % og handlede til $2,07 efter at have ramt et intradag-lavpunkt på $2,06 og et maksimum på $2,12.

Solana (SOL)-prisen modtog markedstendensen til at handle over 4% højere til $133,72.

Tokenet viste sig som den største vinder blandt de 10 bedste kryptovalutaer efter markedsværdi.

Top kryptovindere og -tabere

Onyxcoin (XCN) førte vinderne med et hop på 14,02% til $0,01914, efterfulgt af Helium (HNT), som steg 9,92% til $3,56.

Render (RENDER) steg 7,09% til $4,02, mens Hyperliquid (HYPE) steg 4,93% til $16,61.

MANTRA (OM) faldt 19,40% i de sidste 24 timer til $0,6355, mens AB (AB) faldt 13,54% til $0,01040. Movement (MOVE) faldt 8,99% og handles nu til $0,2313.

Fartcoin (FARTCOIN) faldt 7,76% til $0,8651, og JasmyCoin (JASMY) tabte 5,05%, i øjeblikket prissat til $0,01348.

Walrus (WAL) steg også højere og tilføjede 5,81% til handlen til $0,4058.