Polkadot-prisforudsigelse, da Copper og P2P.org bringer DOT-indsats til institutioner

Polkadot (DOT) handles til cirka $3,63, med en 24-timers handelsvolumen på $139 millioner, en stigning på 6% i løbet af den seneste dag. DOT-prisen er steget med omkring 3 % inden for de seneste 24 timer.

Det har dog været en nedadgående tendens i løbet af den seneste måned med over 15 % dump midt i et bredere salgspres. Disse udsigter strækker sig tilbage til december 2024, hvor prisen faldt til under $10, og i øjeblikket ser Polkadot handle 93% under dets rekordhøje niveau på $55.

Men på trods af dette forbliver Polkadot en fremtrædende kryptovaluta og rangerer 20. efter markedsværdi på $5,6 milliarder. Kunne det nylige partnerskab mellem Copper og P2P.org blandt andre katalysatorer styrke institutionel interesse for DOT, hvilket potentielt kan påvirke dets prisforløb?

Copper og P2P.org partner, DOT initial support

Copy link to section

Platformen til opbevaring af digitale aktiver Copper er gået sammen med den institutionelle indsatsudbyder P2P.org for at levere sikre indsatstjenester skræddersyet til institutionelle investorer.

Meddelt den 16. april 2025 ser dette samarbejde ud til at integrere Coppers banebrydende Multi-Party Computation (MPC) teknologi og depotløsninger med P2P.orgs robuste staking-infrastruktur og proprietære rebalanceringsteknologi. Nøglen er optimering af afkast for institutioner ved at forenkle adgangen til indsatsmuligheder.

Mens platformene planlægger at tilbyde løsninger til flere blockchains, er Polkadot og Solana de to første. Ethereum og Bittensor overvejes også.

Ved at gøre det muligt for institutioner at satse DOT sikkert, kan dette samarbejde øge efterspørgslen efter Polkadots oprindelige token. Det er et træk, der kan positionere Polkadot som en nøglespiller i det institutionelle indsatsøkosystem, hvilket potentielt kan drive langsigtet adoption og prisstabilitet.

Polkadot prisanalyse og prognose

Copy link to section

Polkadots prishandling har været bearish på kort sigt, med token-handlen inden for et interval på $3,54 til $5,36.

Nøglestøtten ligger på $3,54, mens modstand er på $5,36, med yderligere forhindringer på $6,51 og $7,40. Tekniske indikatorer giver blandede signaler.

DOT chart by TradingView

Det 50-dages simple glidende gennemsnit (SMA) er på $4,26, over den nuværende pris, hvilket indikerer et nedadgående pres. I mellemtiden understøtter det relative styrkeindeks (RSI) og de glidende gennemsnitlige konvergensdivergens (MACD) indikatorer et kortsigtet bearish billede.

På trods af disse udsigter kan øget institutionel deltagelse via staking hjælpe med at styrke et bullish flip for DOT. En samlet stigning på tværs af krypto vil sandsynligvis også være enorm for altcoin.

Hvis dette sker, kan DOT sigte mod $10 og de afgørende $20 på kort sigt. På den anden side kan støtten realiseres omkring $3,02.