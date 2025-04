SovEcon hæver prognoser for 2025 russisk hvedeproduktion på bedre vinteroverlevelsesrater

SovEcon, en førende landbrugskonsulentvirksomhed, har revideret sin prognose for russisk hvedeproduktion opad.

Det nye skøn forudser en høst på 79,7 millioner tons, hvilket repræsenterer en væsentlig stigning på 1,1 millioner tons i forhold til den tidligere prognose.

Denne justering afspejler forbedrede forhold og forventninger til en mere rigelig hvedeafgrøde i Rusland.

Opjusteringen af ​​produktionsprognosen har potentielle konsekvenser for det globale hvedeudbud og -priser, da Rusland er en vigtig spiller på det internationale hvedemarked.

Forbedret vinteroverlevelse

Den seneste revision af afgrødeudbyttefremskrivningen viser en betydelig forbedring på grund af højere end forventet vinteroverlevelsesrater, sagde SovEcon.

Denne uventede modstandsdygtighed har resulteret i, at et større antal planter overlever de barske vinterforhold, hvilket har ført til en større høst end oprindeligt forudsagt.

De seneste prognoser indikerer en justering i forventningerne til hvedeproduktionen.

Vinterhvedeproduktionen i Rusland er blevet revideret opad, med den forventede produktion nu på 52,2 millioner tons, en bemærkelsesværdig stigning fra det tidligere estimat på 50,7 millioner tons ifølge den seneste prognose.

Omvendt er udsigterne for vårhvedeproduktionen også blevet opdateret.

Prognosen er blevet sænket til 27,5 millioner tons, hvilket markerer et fald fra den tidligere fremskrivning på 27,9 millioner tons.

Denne nedjustering kan tilskrives en række faktorer, såsom ugunstige vejrforhold, skadedyrs- eller sygdomsudbrud eller andre udfordringer, der har påvirket afgrøder af vårhvede.

SovEcon sagde:

Planterne har klaret vinteren godt, og deres tilstand er blevet bedre.

Overordnede afgrødeforhold forbedres

Den russiske føderale tjeneste for hydrometeorologi og miljøovervågning (Roshydromet) har rapporteret en betydelig forbedring i tilstanden af ​​afgrøder i hele Rusland.

I marts blev kun 5 % af hvedeafgrøderne vurderet til at være i dårlig stand.

Dette markerer et betydeligt opsving fra rekordhøjen på 37,1 % af afgrøder i dårlig stand rapporteret i november, hvilket indikerer en positiv tendens for russisk landbrug.

Roshydromet-vurderinger indikerer, at afgrødeforholdene typisk forbedres i vintermånederne.

De mest markante forbedringer observeres i sæsoner, der begynder med usædvanligt dårlige markforhold, såsom dem, der oplevedes i 2015 og 2021.

På trods af den seneste optimisme omkring udsigterne for den kommende russiske hvedeafgrøde, fastholder SovEcon en forsigtig holdning og hævder, at det er for tidligt at lave endelige fremskrivninger.

Udbyttepotentialet forbliver under gennemsnittet

På trods af gunstige vejrforhold i marts måned, forbliver hvedeafgrødens generelle sundhed og udbyttepotentiale under gennemsnittet, sagde SovEcon.

Det er også muligt, at det gunstige vejr i marts kom for sent til at forbedre afgrødens generelle tilstand væsentligt.

På grund af det vedvarende underskud af jordfugtighed observeret i adskillige regioner og forventningen om tørre vejrforhold i de kommende uger, tyder SovEcons nuværende vurdering på, at der er en usandsynlig chance for væsentlige forbedringer i jordens fugtniveauer.

Denne fremskrivning indebærer, at det nuværende underskud forventes at fortsætte, hvilket potentielt vil påvirke landbrugsaktiviteter, vandtilgængelighed og økosystemsundhed i de berørte områder.

Manglen på betydelig nedbør og fortsatte tørre vejrmønstre vil sandsynligvis forværre det eksisterende jordfugtighedsunderskud, hvilket vil føre til yderligere udfordringer i vandressourceforvaltning og landbrugsproduktivitet.

Andrey Sizov, administrerende direktør hos SovEcon, sagde:

Trods den øgede prognose forventes årets høst at blive den laveste siden 2021, hvor der blev høstet 76,0 MMT. I 2024 producerede Rusland 82,6 MMT.