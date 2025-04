Strava, fitness-sporingsplatformen med over 150 millioner brugere globalt, annoncerede torsdag, at de har indgået en endelig aftale om at erhverve Runna, en britisk-baseret teknologivirksomhed kendt for sine personlige løbetræningsplaner og coaching.

Flytningen signalerer Stravas voksende ambitioner i det blomstrende løbeområde og dets hensigt om at udvide tilbud ud over træningssporing.

De økonomiske vilkår for handlen blev ikke offentliggjort, men Strava bekræftede, at transaktionen fortsat er underlagt sædvanlige lukkebetingelser.

Strava udnytter den stigende interesse for at løbe

Opkøbet kommer på et tidspunkt, hvor den globale interesse for løb er stigende.

Ifølge Stravas interne data blev næsten en milliard løb logget på platformen i 2024, hvilket gør løb til den hurtigst voksende sport globalt.

Navnlig har Gen Z-brugere vendt sig til at løbe ikke kun for fitness, men som en måde at finde fællesskab og formål.

“Efter at Stravas accelererede innovation og hidtil usete vækst sidste år var det det rigtige tidspunkt at lede efter komplementære virksomheder, der kunne skabe endnu større værdi for vores brugere,” sagde Michael Martin, administrerende direktør i Strava.

“Runnas mission om at give hver løber en personlig plan for at nå deres mål passer perfekt.”

Virksomheden fremhævede, at 43 % af dets brugere sigter mod at gennemføre et større løb eller en begivenhed i 2025, hvilket øger efterspørgslen efter skræddersyede træningsplaner.

Runna forbliver uafhængig indtil videre

Runna, grundlagt i 2021 af Dom Maskell og Ben Parker, er vokset hurtigt og er blevet en af ​​de højest vurderede løbeapps på tværs af iOS og Android.

Appen blev officielt lanceret i 2022 og er nu tilgængelig i over 180 lande og var finalist til Apples Årets App i 2024.

Strava planlægger at holde Runna i drift som en separat app i en overskuelig fremtid, mens de investerer i dens fortsatte vækst.

“Jeg har været dybt imponeret over Dom, Ben og Runna-holdet,” sagde Martin.

“Vores plan er at holde apps adskilt i en overskuelig fremtid, at investere i at vokse Runna-teamet og yderligere accelerere udviklingen af ​​Runna-appen,” sagde han.

Medstifter Dom Maskell udtrykte begejstring over købet. “Vi er glade for at blive en del af Strava,” sagde han.

“Vi har brugt mange timer med Strava-ledelsen og er glade for at være på det samme hold.” Medstifter Ben Parker tilføjede, at partnerskabet vil give Runna mulighed for at forbedre sine tjenester til løbere over hele verden.

Bredere engagement i åbent fitness-økosystem

Aftalen er også i overensstemmelse med Stravas bestræbelser på at styrke sit udvikler-økosystem.

Over 100 træningsapps integreres i øjeblikket med Stravas API, og virksomheden understregede, at dette opkøb ikke vil ændre dets forpligtelse til at være en åben platform for udviklere.

“Strava er fællesskabet for alle aktive mennesker uanset sport, færdighedsniveau, placering, app eller enhed,” sagde Martin.

“Vi er stolte af at anerkende og investere i en API-udvikler som Runna.”

Da Strava fortsætter med at bygge videre på sin position som et knudepunkt for aktiv livsstil, afspejler købet af Runna dens bredere strategi om at tilbyde mere personlige, måldrevne oplevelser til sin brugerbase.