Vietnam, et land, der er stærkt afhængig af kul til sit energibehov, har ambitiøse planer om at øge sin elproduktionskapacitet betydeligt inden 2030.

Landets nyligt reviderede nationale energiplan skitserer en strategi, der prioriterer et skift i retning af vedvarende energikilder og indførelse af atomkraft, ifølge en Reuters-rapport.

Dette skridt betyder en væsentlig ændring i Vietnams energipolitik, da det søger at reducere sin afhængighed af fossile brændstoffer og diversificere sit energimix.

Udbygningen af ​​vedvarende energikilder, såsom sol- og vindkraft, forventes at spille en afgørende rolle for at nå landets elproduktionsmål.

Derudover markerer inddragelsen af ​​atomkraft i energimixet et stort skridt for Vietnam, da det udforsker alternative energikilder for at imødekomme dets voksende efterspørgsel.

Samlede investeringer

Denne ambitiøse plan afspejler Vietnams engagement i bæredygtig udvikling og dets bestræbelser på at tackle udfordringerne ved klimaændringer.

Ved at omstille sig til renere energikilder sigter landet mod at reducere sine kulstofemissioner og fremme en grønnere fremtid.

Den vietnamesiske regering udtalte, at det at nå målene vil kræve en samlet investering på 136,3 milliarder dollar i 2030. Det svarer til over en fjerdedel af landets 2024 bruttonationalprodukt.

For at undgå strømmangel, der har foruroliget udenlandske investorer, og for at mindske afhængigheden af ​​kul, må det sydøstasiatiske industrielle knudepunkt hurtigt udvide sin strømforsyning for at holde trit med den stigende efterspørgsel efter elektricitet.

Vietnams regering annoncerede sent onsdag en plan om at øge sin samlede installerede kapacitet til mellem 183 og 236 gigawatt inden 2030.

Det er en markant stigning fra de mere end 80 gigawatt ved udgangen af ​​2023.

Fokus på atomkraft

For at gøre det genoptager landet sin investering i atomkraft, på trods af at det har suspenderet programmet i 2016 på grund af budgetmæssige restriktioner og Fukushima-atomkatastrofen i Japan.

Regeringen meddelte, at de oprindelige atomkraftværker med en samlet kapacitet på op til 6,4 GW forventes at være operationelle mellem 2030 og 2035.

De anførte også, at en yderligere kapacitet på 8 GW ville blive tilføjet i midten af ​​århundredet.

Det Internationale Atomenergiagentur havde sagt, at små modulære reaktorer stadig er under udvikling, men de ville være mere overkommelige at bygge end store kraftreaktorer.

Embedsmænd har sagt, at Vietnam har diskuteret disse små modulære reaktorer.

Tidligere i år annoncerede regeringen, at den havde til hensigt at indgå i diskussioner med udenlandske partnere, herunder Rusland, Japan, Sydkorea, Frankrig og USA, vedrørende atomkraftprojekter.

Efter denne meddelelse udtrykte Korea Electric Power Corp interesse for Vietnams atomprojekter tirsdag, da selskabets chef besøgte landet.

Kraftandele

Regeringen meddelte, at den nye plan vil øge solenergiens andel af den samlede kapacitet til mellem 25,3 % og 31,1 % i 2030.

Det er en stigning fra 23,8 % i 2020. Derudover vil vindenergi på land og land stige til mellem 14,2 % og 16,1 % i 2030, sammenlignet med næsten ingen i begyndelsen af ​​årtiet.

Myndigheder har fastsat nye mål efter bekymring blandt investorer, der stammer fra en tilbagevirkende justering af præferencepriser for sol- og vindenergiproducenter på land.

Planen skitserer et markant skift i energikilder, hvor kulfyrede kraftværkers andel af den samlede produktionskapacitet falder fra cirka en tredjedel i 2020 til mellem 13,1 % og 16,9 %.

I mellemtiden forventes anlæg til flydende naturgas, som i øjeblikket ikke findes i blandingen, at bidrage med mellem 9,5 % og 12,3 % af den samlede produktionskapacitet.

Vietnam-regeringens mål for offshore vindenergi er 6-17 GW mellem 2030 og 2035. Mens et tidligere mål på 6 GW for dette årti blev sat, er der endnu ikke bygget havvindenergi.