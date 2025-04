Mens LVMH forlænger Arnaults regeringstid, hænger der stadig bekymringer om arvefølgen: her er grunden til, at investorer bekymrer sig

Aktionærer i LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton stemte torsdag for at tillade Bernard Arnault at forblive i spidsen for virksomheden indtil en alder af 85, hvilket forlængede regeringstiden for manden, der byggede verdens mest værdifulde luksusvareimperium.

Flytningen, der er godkendt med mere end 99 % støtte, hæver den maksimale aldersgrænse for gruppens formand og administrerende direktør fra 80 til 85.

Dette er den anden ændring af denne art i de senere år.

I 2022 hævede LVMH pensionsgrænsen fra 75 til 80.

Med torsdagens afstemning har bestyrelsen yderligere befæstet Arnaults position i toppen, selvom investorerne bliver mere og mere urolige over fraværet af en klart kommunikeret successionsplan.

Et omhyggeligt opbygget imperium

Bernard Arnault, 76, har ledet LVMH siden 1989 og styret det gennem årtiers aggressiv ekspansion, blockbuster-opkøb og stigende efterspørgsel efter luksusvarer.

Fra overtagelsen af ​​Christian Dior og Louis Vuitton til købet af Tiffany & Co for 16 milliarder dollars i 2021, har Arnault skabt et imperium med 75 mærker, der spænder over mode, smykker, vin, spiritus, gæstfrihed og mere.

Hans hands-on ledelsesstil – inspicering af butikslayout, mikrostyring af aftaler og sikring af ensartet brandstorytelling – har hjulpet med at levere exceptionelle aktionærafkast.

Ifølge LSEG-data har LVMH genereret et gennemsnitligt samlet afkast på 13 % om året under dets ledelse, hvilket langt overgår afkastet på 3 % af STOXX 600 i samme periode.

Alligevel er netop de egenskaber, der har gjort LVMH til en succes, nu kilder til bekymring.

Investorer bekymrer sig om, at Arnaults enorme indflydelse betyder, at hans pludselige afgang kan udløse et kraftigt fald i LVMHs aktiekurs.

Samtidig medfører virksomhedens store afhængighed af en enkelt person betydelig langsigtet risiko.

Familien bag facaden

Alle fem af Arnaults børn er nu dybt indlejret i gruppens ledelsesstruktur.

Delphine Arnault, 50, fungerer som administrerende direktør for Christian Dior og ses bredt som en ledende kandidat.

Antoine Arnault, 47, fører tilsyn med kommunikation, image og bæredygtighed og leder Loro Piana.

De yngre søskende – Alexandre på 33, Frédéric på 30 og Jean på 26 – har nøgleroller hos henholdsvis Tiffany & Co, TAG Heuer og uredivisionen.

Hvert barn har en ledende stilling, og fire af dem sidder i LVMHs bestyrelse. Men på trods af deres fremtrædende plads har Arnault ikke givet nogen offentlig indikation af, hvem der i sidste ende vil tage over.

Familiens involvering giver indtryk af en stramt styret succession-i-træning, men der er ikke blevet kommunikeret nogen formel plan.

“Markedet har længe prissat ‘Arnault-præmien’,” sagde en Paris-baseret luksusanalytiker.

“Men det betyder også, at der er en enorm nøglemandsrisiko. Investorer vil gerne vide, hvordan LVMH ser ud i en post-Arnault-verden.”

Uigennemsigtig planlægning giver næring til usikkerhed

Nogle aktionærer er begyndt at stille spørgsmålstegn ved koncernens manglende gennemsigtighed.

To investorer fortalte Reuters Breakingviews, at de ikke er klar over nogen formel nød- eller langsigtet successionsplan.

LVMH’s seneste regeringsrapport refererer kun kort til en “gennemgang af successionsplanlægning”, og giver ingen yderligere detaljer.

I 2022 blev der foretaget ændringer i LVMHs kontrollerende struktur for at sikre langsigtet familiekontrol.

Arnault omstrukturerede familiens holdingselskab, Agache SCA, og foreskrev, at de fem børn ville dele ligeligt ejerskab gennem Agache Commandité.

Aktierne kan ikke sælges eller overdrages i 30 år, og de kan heller ikke gå uden for familien eller deres direkte efterkommere.

Denne ordning garanterer reelt, at LVMH vil forblive under familiekontrol i en overskuelig fremtid, men den besvarer ikke det centrale spørgsmål om, hvem der skal lede.

Nøglebeslutninger i Agache kræver nu enstemmig enighed fra alle fem søskende – et setup, der kan vise sig at være besværligt eller vanskeligt med tiden.

Lektioner fra luksusrivaler

LVMHs uigennemsigtige tilgang til succession står i kontrast til andre familieledede luksusfirmaer.

François Pinault, grundlæggeren af ​​den rivaliserende gruppe Kering, overdrog sit holdingselskab til sine tre børn i 2001.

I 2005 overtog hans søn François-Henri Pinault formelt ansvaret som administrerende direktør i en alder af 42, hvilket gav klar kontinuitet for både investorer og virksomheden.

Til sammenligning har LVMH valgt trinvise ændringer, der udvider Bernard Arnaults greb om virksomheden uden at give markedet et klart overblik over, hvad der kommer næste gang.

“Succession handler ikke kun om at udpege en CEO,” sagde Irina Curbelo, medstifter af Percheron Advisory. “Det handler om at bevare essensen af ​​mærkeimperiet og sikre, at familiestyring ikke bliver til en flaskehals.”

Ingen forestående ændring, men langsigtede risici forbliver

På trods af voksende bekymring er der få, der tvivler på Arnaults evne til at fortsætte med at lede LVMH på kort sigt.

Han forbliver mentalt skarp, fuldt engageret og åbenbart tillid fra bestyrelsen og aktionærerne.

Men med den seneste ændring af aldersgrænsen, der skubber enhver overdragelse potentielt endnu et årti væk, er det usandsynligt, at spørgsmål om forvaltning forsvinder.

Efterhånden som luksusindustrien bliver mere konkurrencedygtig og globalt kompleks, vokser indsatsen ved en uklar arv kun.

Spørgsmålet, som LVMH står over for nu, er ikke kun, hvem der skal efterfølge Bernard Arnault, men hvornår, hvordan og om gruppen vil være forberedt, når øjeblikket uundgåeligt kommer.