LATAM kryptonyheder: Meli Dólar debuterer i Chile, og Bolivia forlader sin plan om at købe brændstof med kryptovaluta

Kryptoøkosystemet i Latinamerika udvikler sig konstant og er mangfoldigt.

I denne uge har fintech-forretningen Mercado Pago annonceret introduktionen af ​​sin kryptovaluta “Meli Dólar” i Chile, en stablecoin beregnet til at spore værdien af ​​den amerikanske dollar.

Bolivia meddelte på den anden side, at det ville opgive planerne om at købe brændstof med kryptovaluta midt i en energikrise.

Mercado Pago lancerer Meli Dólar i Chile

Ifølge América Economía har Mercado Pago-appen nu en funktion, der gør det muligt for chilenske brugere at bruge kryptovalutaer direkte fra deres konti.

Brugere vil være i stand til at bruge de chilenske pesos i deres digitale konti til at købe, opbevare og sælge Meli Dólar.

Som tidligere rapporteret af Cointelegraph en Español slutter Chile sig nu til Brasilien og Mexico som de eneste latinamerikanske lande, hvor Mercado Pago fungerer.

Løsningen er skabt i samarbejde med Ripio, en virksomhed, der har specialiseret sig i cryptocurrency-tjenester.

Matías Spagui, seniordirektør for Mercado Pago, understregede betydningen af ​​denne lancering og bemærkede, “Den amerikanske dollar er et pålideligt lager af værdi på verdensplan, en af ​​de mest stabile valutaer og en enkel måde at bevare rigdom på i den generelle usikkerhed.”

Bolivia forkaster sine planer om at købe brændstof med kryptovalutaer

YPFB har bekræftet sin forpligtelse til at opretholde en ensartet brændstofforsyning i hele landet.

Ifølge Agencia Boliviana de Noticias udtalte det statsejede olieselskab den 15. april, at indkøb af benzin, diesel og LPG vil blive støttet af dets ressourcer og overførsler fra økonomi- og offentlige finansministeriet.

YPFB gentog, at det ikke har planer om at bruge kryptoaktiver til disse transaktioner, og understreger, at hele dets forsyningsstrategi er baseret på indenlandsk finansiering og statsstøtte.

På trods af at have overvejet brugen af ​​kryptovaluta til at importere benzin som en backup-plan på grund af forsinkelser i at opnå kreditgodkendelser fra den flernationale lovgivende forsamling, erklærede YPFB, at den havde opgraderet sin logistik til levering af flydende brændstof siden marts.

Denne bestræbelse har til hensigt at sikre en ensartet forsyning af benzin, diesel og LPG til det bolivianske folk på trods af aktuelle økonomiske problemer, der påvirker landets økonomi.

Coinbase slutter sig til det argentinske fintech-kammer

Coinbase har officielt sluttet sig til det argentinske Fintech-kammer i håb om at styrke sine bånd til den lokale sektor.

Det seneste træk styrker Coinbases tilstedeværelse i Argentina og demonstrerer virksomhedens engagement i at støtte lokale fintech-ventures.

Coinbases landechef i Argentina, Matías Alberti, understregede vigtigheden af ​​dette samarbejde og bemærkede, at det at være en del af det argentinske Fintech Chamber giver os mulighed for at deltage i dialog og samarbejdsrum, der er nøglen til industriens vækst.

Han tilføjede, at Coinbase ønsker at dele sin verdensomspændende ekspertise, mens han lærer af lokale talenter for at hjælpe med at skabe et økosystem, der betragtes som strategisk for regionens fremtid.

Mariano Biocca, administrerende direktør for det argentinske Fintech-kammer, roste Coinbase’s samarbejde og sagde, at deres internationale viden vil gavne samfundet.