CartelFi-priserne stiger snart, selvom det bredere kryptomarked fortsat er fastlåst

Markederne for kryptovaluta forblev ustabile søndag, hvor Bitcoin svævede under $85.000, og de handlende viste begrænset appetit på mere risikable altcoins.

Bitcoin har stort set bevæget sig inden for et smalt bånd på 2 % mellem $83.000 og $85.000 i denne uge.

Den relative ro følger skarpe udsving tidligere i april, hvor Trumps toldmeddelelser fik Bitcoin til at falde til under $75.000 i flere måneder.

I mellemtiden er det lykkedes et nyt projekt at klare sig bedre end det bredere marked.

Projektet, der tiltrækker opmærksomhed, er CartelFi, den nye yield farming protokol med karteltema.

Projektets forsalg har allerede rejst over $1 million.

CartelFi: projektet, der skaber buzz på markedet

CartelFi vækker opsigt af en simpel grund: Det løser endelig en langvarig ineffektivitet på kryptomarkederne, som ingen andre har løst.

Meme-mønter er på trods af deres spekulative appel og virale prisudvikling altid blevet betragtet som dødvægt mellem stigninger.

I det nuværende DeFi-landskab kræver indtjening normalt, at man sælger flygtige aktiver som PEPE eller DOGE og omfordeler til mere stabile, “ansvarlige” aktiver som stablecoins, ETH eller blue-chip tokens.

På grund af dette er milliarder af kapital låst inde uden afkast og uden produktiv anvendelse, mens DeFi-protokoller, der er bygget til stablecoins og blue chips, indbringer ensartede afkast til mere risikovillig kapital.

Yield farming for meme-mønter har været en teoretisk ambition i årevis, men ingen har udført det i stor skala.

CartelFi’s kerneinnovation er at skabe likviditetspuljer, der er skræddersyet til disse meme-tokens, og som tilbyder afkast på helt op til 300 % på navne som PEPE – tal, der er uhørte inden for almindelig DeFi.

CartelFi forsalg: priserne stiger snart

CartelFi presale viser ingen tegn på at miste momentum med over $1 million, der allerede er rejst, mens investorinteressen fortsætter med at vokse.

Forsalgsmodellen er struktureret over 30 faser, hver med en prisstigning på 5 %, og er designet til at belønne tidlig deltagelse, samtidig med at der opretholdes et vedvarende købspres.

Med den nuværende pris på $0,0336 giver den de første investorer øjeblikkelige papirgevinster og mulighed for betydeligt større afkast, når CARTFI noteres på de offentlige markeder.

CartelFi-prisen vil stige inden for to dage.

Det, der driver denne fremgang, er CartelFis karakteristiske pitch: at konvertere den inaktive meme-møntkapital til produktive, afkastskabende aktiver.

CartelFi positionerer sig som en funktionel, indtægtsgenererende DeFi-platform bygget på memekulturens spekulative DNA.

Med forsalgsstadier, der lukker hurtigt, og kapitaltilstrømning, der accelererer, er CartelFis kampagne ved at blive et af de mere bemærkelsesværdige tilbud på et tidligt stadie i et marked, der er klar til spil med høj risiko og høj belønning.

Det bredere kryptomarked

Kryptovalutamarkedet holdt sig stabilt i en afdæmpet handel søndag, hvor Bitcoin kæmpede for at genvinde 85.000 dollars, og de fleste store altcoins havde ubetydelige bevægelser.

XRP, ETH og andre store tokens forblev ustabile og afspejlede en bredere stemning af risiko på tværs af de globale markeder.

Den globale markedsværdi for kryptovaluta ligger på $2,68 billioner, et fald på 0,53 % i løbet af de sidste 24 timer.

Den samlede markedsvolumen steg i samme periode med 2,47 % til $45,39 mia.

Forsigtighed fortsatte med at dominere, da investorerne overvågede udviklingen omkring den amerikanske regerings nye handelspolitik.

Med få detaljer om omfanget eller effektive tidslinjer tøvede markedsdeltagerne med at tage afgørende skridt.

På denne forsigtige baggrund skilte det igangværende forsalg af CartelFi sig ud.

Projektets evne til at tiltrække kapital på trods af den generelle tøven på markedet understreger både dets unikke positionering og investorernes fortsatte appetit på asymmetriske muligheder i den tidlige fase.

