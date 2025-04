Er kakaokrisen forbi? Vestafrikanske høst signalerer sød lettelse for 2025

Et dramatisk fald i kakaoproduktionen på grund af dårligt vejr og sygdom i Vestafrika fik priserne til at skyde i vejret, hvilket lagde pres på europæiske chokoladeproducenter og hævede priserne for forbrugere verden over.

På trods af dette scenarie viser en Statista-rapport, at efter tre år med underskud kan udviklingen endelig vende.

I slutningen af ​​februar forudsagde Den Internationale Kakaoorganisation (ICCO) et sandsynligt overskud for 2024/2025-høsten.

Dette kan signalere et markant skift på det globale kakaomarked, hvilket reducerer presset på både landmænd og købere.

Hvorfor steg kakaopriserne?

Kakaohøsten 2023/2024 blev givet et-to-slag. For det første påvirkede en særlig våd regnsæson høsten i vigtige vestafrikanske regioner.

Derefter anrettede en virussygdom kaldet den hævede skudvirus kaos på afgrøder.

Côte d’Ivoire og Ghana, verdens to største kakaoproducenter, blev især ramt.

Disse to lande producerer omkring halvdelen af ​​verdens kakao.

Som et resultat nåede kakaopriserne flere års højder, hvilket forstyrrede den verdensomspændende chokoladeforsyningskæde.

Europæiske virksomheder, som importerer og forarbejder størstedelen af ​​verdens kakao, stod over for konsekvenserne. Forbrugerne observerede også prisstigninger på dagligvarehylderne.

Vestafrika: hjertet af den globale forsyning

Afrika producerer i dag langt størstedelen af ​​verdens kakao.

Kun fire vestafrikanske lande tegner sig for omkring 65 % af den globale kakaoproduktion: Côte d’Ivoire (38 %), Ghana (12 %), Nigeria (7 %) og Cameroun (7 %).

Over 70 % af verdens kakaoproduktion er koncentreret på kontinentet, med Vestafrika i centrum.

Afrika producerede over 3,1 millioner tons kakaobønner i sæsonen 2023/2024.

Alene Côte d’Ivoire leverede over 1,8 millioner tons, hvilket styrkede sin status som verdens langt største kakaoproducent.

Regionens centrale rolle i den globale kakaoøkonomi gør den til en højrisikozone med stor indvirkning. Når høsten svigter her, mærker hele verden det.

Sydamerika er på den anden side en sekundær kilde til kakao. Ecuador genererer 10% af den globale total, mens Brasilien bidrager med cirka 4%.

Selvom disse tal er betydelige, er de utilstrækkelige til at kompensere for vestafrikanske mangler i lav høstår.

Hvor bønner bliver til milliarder

Kakaobønner forarbejdes typisk nær deres kilde eller i større importknudepunkter, når de er blevet høstet. Holland og Côte d’Ivoire er verdens bedste kakaoforarbejdningsvirksomheder.

I 2022/23 forarbejdede Côte d’Ivoire over 793.000 tons, mens Europa som helhed behandlede næsten 1,4 millioner tons i 2023.

Mars Wrigley Confectionery var den globale markedsleder med hensyn til nettoomsætning med 22 mia.

Ferrero Group og Mondelēz genererede mere end 10 milliarder dollars, hvilket viser chokoladesektorens størrelse og konkurrenceevne.

Hvad er forude for verdens kakaoproduktion?

ICCO’s nye skøn over et overskud for sæsonen 2024/2025 tilskynder til forsigtig optimisme.

Hvis høsten går som planlagt, kan det globale udbud stabilisere sig, og priserne kan begynde at stige til normale niveauer.

Dette ville være velkomment nyt for europæiske chokoladeproducenter efter et år med uforudsigelige omkostninger og uro i forsyningskæden.

Eksperter advarer dog om, at kakaomarkedet fortsat er svagt. Klimaændringer, sygdom og forsyningskædeforstyrrelser fortsætter med at bringe stabiliteten i fare.

Diversificering af indkøb og investering i mere bæredygtig landbrugspraksis kan være afgørende for at sikre industrien mod fremtidige chok.