For fjorten dage siden tællede investorer timerne ned til præsident Trumps annoncering af ‘gensidige tariffer’. Globale aktieindekser, ledet af de amerikanske majors, viste allerede tegn på investorernes bekymring.

Dow og Russell 2000 (et mindre populært aktieindeks, men en vigtig indikator for stemningen over for amerikanske mid-cap, indenlandsk fokuserede selskaber) havde begge toppet i november.

S&P 500 og NASDAQ, som begge indeholder en betydelig vægtning over for tech-giganterne, nåede deres rekorder i midten af ​​februar.

Siden da solgte alle de amerikanske majors ud og bragte dem tilbage til niveauer, der sidst blev set lige efter Trumps valgsejr den 5. november. De havde en mild bedring i sidste halvdel af marts.

Men det var tydeligt, at investorerne blev forsigtige. Følelsen var, at taksterne kunne gå begge veje. Præsident Trump kunne annoncere en beskeden basistold på de lande, han mente, handlede ‘uretfærdigt’.

Eller han kunne gøre noget værre. Til sidst gjorde han noget meget, meget værre.

De fleste takster gennemgik en ret hurtig ‘proces’ med at blive udskudt, ændret og retargeted. Men i betragtning af, hvad der er sket siden, ser det ud til, at basistolden på 10 % på tværs af eksport fra USA’s handelspartnere er meget mere i overensstemmelse med, hvad markederne håbede på.

Selvom der ikke er en række vellykkede land-for-land-forhandlinger, kan disse vende tilbage til de oprindelige gensidige satser om tre måneder.

Men én ting ser nu sikkert ud, og det er, at Trump-administrationens egentlige mål i al denne brouhaha er Kina.

Tilføj den krigeriske retorik og tynde skind på begge sider, og tolden har forvandlet sig til en total handelskrig. Investorer forsøger nu at finde ud af, om dette kan løses, og i givet fald hvor lang tid det kan tage.

Analytikere er alle kommet med modsatrettede teorier om, hvilken side der er værst ramt, og hvem der med størst sandsynlighed blinker først. Et argument går på, at præsident Trumps parathed til at udvande de fleste toldsatser er et svaghedstegn. Måske.

Selvom det faktum, at han hævede Kinas afgifter til 145 %, tyder på ikke. Det siges også, at Kinas autoritære regime er i en bedre position til at acceptere strabadser for sine borgere på en måde, som Trump ikke kan.

Men Kinas økonomi er i en dårlig tilstand, uanset hvad dataene siger, og dets ejendomsimplosion betyder, at det ikke kan stole på, at dets hjemmemarked erstatter sit eksportmarked.

På den anden side ser det ud som om, at Trump-administrationen kan være gået i panik, da amerikanske finanser gik i nedsmeltning. Det kunne acceptere et frasalg af aktier, men ikke en trussel mod verdens ultimative tilflugtssted.

Renten på den 30-årige rente havde sit største ugentlige hop siden 1980’erne, selv om den amerikanske dollar var i frit fald. Det så ud, som om noget var sprunget.

Var Kina skylden? Det virker usandsynligt, at de var helt ansvarlige for frasalget på obligationsmarkedet. Det ville stort set være selvdestruktivt i betragtning af, hvor meget amerikansk statsgæld de ejer.

Også et sådant skridt ville presse værdien af ​​yuanen op, hvilket kun ville gøre livet vanskeligere for kinesiske eksportører.

Det forekommer mere sandsynligt, at dislokationen mellem dollaren og amerikanske statsobligationer i vid udstrækning skyldtes massiv nedgearing fra hedgefonde og skyggebanksystemet.

Markederne var lidt roligere i ugen op til påske. Men det føles ikke som om, krisen har toppet endnu.

De involverede egoer er bare for store, og indsatsen er alt for høj. På et tidspunkt vil dette blive løst. Men risikomarkederne ser ud til at lide meget mere smerte, før tingene kommer tilbage på en mere jævn køl.

(David Morrison er seniormarkedsanalytiker hos Trade Nation. Synspunkter er hans egne.)