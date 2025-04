Amerikanske aktier falder ved åbning: Dow falder over 450 point, Nasdaq falder omkring 2 %

Amerikanske aktier åbnede i rødt mandag, hvilket forlængede de seneste tab, da investorerne ikke fandt tegn på fremskridt i de globale handelsforhandlinger.

Dow Jones Industrial Average faldt 454 point eller 1,2 %, mens S&P 500 faldt 1,4 %, og Nasdaq Composite faldt 1,8 %.

Tesla-aktien faldt 5,4%, med Nvidia et fald på 3,7%. AMD, Meta Platforms og Amazon tabte hver omkring 2 %.

Investorstemningen blev tynget af fraværet af handelsaftaleopdateringer i weekenden, hvor spændingerne mellem USA og Kina så ud til at eskalere.

Markedssvagheden fulgte et tredje ugentligt fald i de sidste fire for store amerikanske indekser.

I sidste uge tabte S&P 500 1,5 %, mens Dow og Nasdaq begge faldt mere end 2 %.

De store amerikanske aktieindeks er faldet omkring 7 % siden den 2. april, efter præsident Donald Trumps annoncering af en ny runde af importtold.

Hvorfor aktierne er faldet i dag

Copy link to section

Amerikanske aktier faldt, da markederne reagerede på præsident Donald Trumps trusler om at overveje at fjerne Federal Reserve-formand Jerome Powell.

Juridiske eksperter hævder, at en præsident ikke let kan fjerne en Fed-stol, og Powell har udtalt, at han ikke ville træde tilbage, hvis han blev bedt om det.

De seneste bemærkninger fra Det Hvide Hus har dog ladet investorerne overveje de potentielle konsekvenser af et sådant skridt.

Direktør for National Economic Council, Kevin Hassett, bekræftede fredag, at Trump er ved at gennemgå, om han har autoritet til at fyre Powell, hvilket giver anledning til nye bekymringer om Feds evne til at operere uafhængigt midt i et vedvarende pres fra Det Hvide Hus om rentepolitikken.

Aktier og obligationer vil sandsynligvis stå over for et kraftigt salg, hvis præsident Donald Trump forsøgte at fjerne Federal Reserve-formand Jerome Powell, sagde Evercore ISI-vicepræsident Krishna Guha mandag.

I en tale til CNBC’s Squawk Box bemærkede Guha:

Hvis du begynder at rejse spørgsmål om Federal Reserves uafhængighed, hæver du barren for, at Federal Reserve kan skære ned. Hvis du rent faktisk forsøgte at fjerne Federal Reserve-formanden, tror jeg, du ville se en alvorlig reaktion på markeder med højere renter, lavere dollars og aktier, der sælger ud.”

Markedsstemningen blev yderligere dæmpet af frygt for forværrede forhold mellem USA og Kina.

Spændingerne eskalerede, da Trumps handelsstrategi fortsatte med at målrette Kina og dets allierede, hvor Beijing lovede gengældelse mod ethvert land, der slutter sig til USA i bestræbelserne på at isolere dets økonomi.

“Kina modsætter sig kraftigt enhver part, der indgår en aftale på bekostning af Kinas interesser. Hvis dette sker, vil Kina ikke acceptere det og vil resolut tage gensidige modforanstaltninger,” sagde Kinas handelsministerium.

Stor indtjening i denne uge

Stor indtjening i denne uge

En tung liste over første kvartals indtjening kommer i denne uge, hvor markederne holder øje med tegn på, hvordan tariffer og bekymringer om recession tynger forbrugernes og erhvervslivets udgifter.

Tesla vil blive fulgt tæt, da dets aktier forbliver nede med 40% i året på grund af markedsvolatilitet og kontrovers omkring CEO Elon Musks bånd til Donald Trump.

Alphabets resultater vil også være i fokus efter et kraftigt udsalg i tech-aktier i sidste uge.

Planlagte nøglerapporter:

Tirsdag: Tesla (efter markedet)

Onsdag: Boeing (førmarked); IBM, Chipotle Mexican Grill (efter markedet)

Torsdag: Merck, PepsiCo, Comcast, Procter & Gamble, Southwest Airlines, American Airlines (pre-market), Alphabet, Intel (post-market)